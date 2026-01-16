Davos 2026: Debat Kripto Bergeser dari 'Apakah' ke 'Bagaimana' saat Tokenisasi dan Stablecoin Mengambil Pusat Perhatian

Perbincangan seputar aset digital di Pertemuan Tahunan World Economic Forum di Davos menjadi semakin konkret. Diskusi beralih dari perdebatan spekulatif tentang kelangsungan jangka panjang kripto ke pertanyaan praktis, seperti integrasi ke dalam keuangan tradisional.

Pergeseran ini terlihat dalam agenda resmi tahun ini, yang mencerminkan fokus yang meningkat pada implementasi daripada ideologi. Pada tahun 2025, satu-satunya sesi resmi terkait kripto di Davos berjudul "Crypto at a Crossroads," sebuah diskusi luas yang berpusat pada ketidakpastian regulasi dan arah masa depan sektor ini.

Pada tahun 2026, fokus tersebut semakin tajam. Agenda sekarang mencakup dua sesi khusus tingkat tinggi: "Is Tokenization the Future?" dan "Where Are We on Stablecoins?"

Jajaran pembicara menekankan perubahan nada ini. Eksekutif kripto seperti CEO Coinbase Brian Armstrong dan CEO Circle Jeremy Allaire tampil bersama tokoh senior sektor publik dan infrastruktur pasar, termasuk Gubernur Bank Sentral Prancis dan CEO penyedia penyelesaian global Euroclear.

Dua Area yang Menarik Perhatian Institusional

Diskusi Davos menunjuk pada dua area di mana institusi keuangan kini secara aktif menguji bagaimana aset digital dapat masuk ke dalam sistem yang ada.

Pertama, tokenisasi dibahas tidak lagi sebagai konsep tetapi lebih sebagai tantangan operasional. Panel berfokus pada bagaimana representasi on-chain dari aset dunia nyata dapat diterapkan dalam skala besar, dengan perhatian pada tata kelola, kustodian, dan infrastruktur pasar. Pergeseran ini mengikuti setahun di mana obligasi pemerintah yang ditokenisasi dan produk pasar uang mendapat daya tarik di kalangan pengguna institusional.

Kedua, stablecoin semakin dibingkai sebagai alat pembayaran dan penyelesaian daripada instrumen perdagangan. Sesi Davos memeriksa bagaimana stablecoin dapat digunakan dalam pembayaran lintas batas, operasi perbendaharaan, dan penyelesaian grosir, dan bagaimana mereka bersinggungan dengan kerangka perbankan dan mata uang cadangan yang ada.

Pembingkaian yang lebih praktis ini telah didukung oleh perkembangan regulasi pada tahun 2025. Kerangka kerja seperti rezim MiCA Uni Eropa dan GENIUS Act AS telah memberikan parameter yang lebih jelas untuk penerbitan dan pengawasan stablecoin, mengurangi ketidakpastian bagi institusi yang mengeksplorasi kasus penggunaan terbatas.

Kejelasan tersebut bertepatan dengan inisiatif dari perusahaan keuangan dan pembayaran besar, termasuk BlackRock dan PayPal, yang telah mulai bereksperimen dengan produk berbasis tokenisasi dan stablecoin.

Dari Perdebatan ke Eksperimen

Agenda Davos 2026 tidak menyarankan bahwa integrasi aset digital sudah selesai atau seragam. Banyak pertanyaan operasional, hukum, dan lintas batas masih belum terselesaikan, terutama seputar interoperabilitas, manajemen risiko, dan koordinasi pengawasan. Yang ditunjukkan adalah perubahan penekanan.

Bagi pembuat kebijakan, penyedia infrastruktur pasar, dan institusi keuangan besar, diskusi telah beralih dari apakah aset digital termasuk dalam sistem keuangan ke di mana — dan dengan batasan apa — mereka dapat diterapkan.

Bagi audiens profesional, kesimpulannya lebih sedikit tentang deklarasi kemenangan dan lebih banyak tentang nilai sinyal. Davos 2026 mencerminkan fase di mana tokenisasi dan stablecoin diperlakukan sebagai teknologi yang akan diuji dalam arsitektur keuangan yang ada, bukan sebagai sistem paralel. Seberapa jauh eksperimen tersebut berjalan akan kurang bergantung pada retorika dan lebih pada eksekusi.