BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten orisinal, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten orisinal, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.

Prediksi Harga Solana: Arthur Hayes Percaya BTC Akan Melonjak Setelah Dolar Pulih, DeepSnitch AI Memasuki Tahap Akhir Presale dengan Rotasi Whale Besar-besaran

Penulis: BlockchainreporterSumber: Blockchainreporter
2026/01/16 21:20
Bitcoin
BTC$95,235.55-0.19%
SURGE
SURGE$0.06392+29.13%
MASS
MASS$0.0003801-2.51%
solana main2

Arthur Hayes percaya bahwa BTC kemungkinan akan mencapai rekor tertinggi baru pada 2026, meskipun aksi harganya baru-baru ini kurang memuaskan dibandingkan dengan emas dan saham. 

Sementara itu, pasar sedang dalam mode pemulihan penuh. Ini memiliki dampak signifikan pada prediksi harga Solana yang mengusulkan kemungkinan lonjakan ke $172.

Namun, penjualan token tahap awal mungkin memberikan keuntungan yang lebih tinggi. DeepSnitch AI, misalnya, mengamankan $1,2 juta menjelang peluncurannya di akhir Januari, menarik investasi paus yang mencari pengembalian 100x.

Utilitas DeepSnitch AI menjadi fokus penuh karena kemajuan pengembangan yang sukses akan memberikan trader akses langsung ke platform analitik AI-nya setelah peluncuran. 

deepsnitch

2026 bisa menjadi tahun untuk Bitcoin

Menurut Arthur Hayes, ekspansi likuiditas Dolar AS dapat membantu Bitcoin mencapai rekor tertinggi baru pada 2026.

Hayes menunjukkan bahwa ekspansi pertumbuhan Federal Reserve AS melalui pencetakan uang, bersama dengan penurunan tingkat hipotek, dapat memperkuat dolar AS. Selain itu, aktivitas militer AS dapat menghasilkan manufaktur senjata, yang dibiayai oleh sistem perbankan. 

Hayes

Ini mungkin masuk akal, karena Hayes juga mengklarifikasi bahwa penurunan likuiditas Dolar AS menyebabkan BTC turun. Nasdaq, misalnya, tetap tangguh karena nasionalisasi sektor AI oleh AS dan China.

Secara keseluruhan, pasar sedang bersiap untuk kemungkinan bull run, yang tercermin dalam prediksi harga Solana baru-baru ini. 

3 Altcoin Teratas untuk Diperhatikan di Januari

DeepSnitch AI: Bisakah DSNT Naik 100x?

Dengan Bitcoin bergegas untuk merebut kembali $90 ribu dan prediksi harga Solana menjadi bullish setelah ditutup di atas $145, pasar Januari cukup solid. Namun, banyak trader lebih tertarik pada peluang tahap awal untuk potensi mereka menghasilkan keuntungan astronomis. 

DeepSnitch AI adalah salah satu pilihan teratas karena tidak hanya memiliki pedigri runner dengan $1,20 juta terkunci, harga masuk yang terjangkau $0,03469, tetapi juga diluncurkan di akhir Januari.

Proyek ini juga memberikan penggunaan langsung setelah peluncuran. Platformnya didukung oleh lima agen AI khusus yang memindai peluang breakout sambil secara aktif melindungi pengguna dari risiko kripto umum seperti rug pull, jebakan likuiditas, dan honeypot. 

Meskipun kekuatannya, antarmukanya bersih dan intuitif serta menampilkan sistem bergaya obrolan di mana pengguna dapat menempelkan alamat kontrak apa pun dan menerima penilaian risiko instan atau prediksi pergeseran sentimen atau FUD.

Saat peluncuran akhir Januari mendekat, minat komunitas terus meningkat. Selain prediksi 100x yang mengalir masuk, komunitas mengharapkan tim DeepSnitch AI untuk merilis pembaruan besar lainnya sebelum peluncuran, yang dapat lebih memperkuat potensi 100x proyek.

Prediksi harga Solana: Apakah SOL bersiap untuk rally?

SOL ditutup di atas $145 pada 14 Januari dan menetap sekitar $146, menurut CoinMarketCap. 

Seiring dengan pasar yang lebih luas mendukung prediksi harga Solana terbaru, pembaruan ekosistem Solana baru dan pertumbuhan jaringan SOL secara keseluruhan dapat membantu mendorong koin ke ketinggian baru.

Di wilayah berita adopsi Solana, dompet Oobit menambahkan dukungan phantom, memungkinkan dompet Solana untuk berpartisipasi dalam pembayaran Visa, dan Bonk.fun menurunkan biaya kreator menjadi nol – kedua perkembangan yang dapat membantu prediksi harga Solana dan adopsi secara keseluruhan. 

Agar pergerakan bullish terjadi, SOL harus ditutup di atas $147. Jika ini terjadi dan momentum bertahan, target berikutnya adalah $172. 

Namun, Solana juga bisa turun jika menembus di bawah moving average. Ini bisa membuat harga terikat rentang untuk sisa minggu. 

Prediksi harga Cardano: Akankah ADA crash? 

Menurut CoinMarketCap, Cardano turun ke $0,40 setelah gagal mengamankan $0,42 pada 14 Januari. 

Sementara prediksi harga Solana melihat keuntungan besar, ADA lebih diredam karena pembeli mencoba menahan harga di atas moving average. 

Tergelincir di bawah moving average bisa menjadi bencana karena harga bisa mundur menuju $0,37, dengan $0,33 bertindak sebagai zona dukungan kritis. Selain itu, penembusan di bawah $0,33 akan mengekspos ADA ke penurunan yang lebih dalam menuju $0,27.

Ini tidak berarti rally tidak mungkin. Penutupan di atas $0,44 dapat membuka pintu untuk rally menuju $0,50.

Kata terakhir: Apakah Januari musim keuntungan?

Karena prediksi harga Solana menunjukkan prospek bullish, trader menjelajahi peluang tahap awal untuk kesempatan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.

DeepSnitch AI tidak hanya merampingkan perdagangan dan membuatnya lebih aman, tetapi proyek ini mengumpulkan $1,20 juta dengan harga menarik $0,03469. Melangkah lebih jauh, investor mengantisipasi proyek ini naik 100x setelah peluncuran akhir Januari, yang berarti ini bisa menjadi salah satu permainan keyakinan tinggi terbaik di awal 2026.

Amankan harga terjangkau dengan mengambil token selama presale DeepSnitch AI. Untuk melihat pembaruan terbaru, periksa saluran X dan Telegram proyek.

deepsnitch

FAQ

  1. Apa prediksi harga Solana terbaru untuk Januari 2026?

SOL ditutup sekitar $146, dan perkiraan bullish menunjukkan kemungkinan rally ke $172 jika momentum bertahan di atas $147. 

  1. Mengapa trader berotasi ke DeepSnitch AI daripada SOL?

DeepSnitch AI mengumpulkan $1,2 juta dalam presale-nya dan menawarkan lima agen AI untuk memindai pasar, menandai risiko, dan melacak sentimen. Sementara SOL menunjukkan potensi bullish, presale tahap awal seperti DSNT dapat memberikan keuntungan asimetris yang lebih tinggi bagi trader yang mencari token breakout.

  1. Bisakah SOL gagal mencapai target bullish?

Ya. Jika SOL turun di bawah moving average kunci atau gagal mempertahankan $145, prediksi harga Solana bisa berubah menjadi terikat rentang untuk minggu ini, menjaga SOL antara $140-$147 sampai momentum stabil.

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$95,235.55
$95,235.55$95,235.55
+0.68%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Leverage Membakar Reli Bitcoin: Di Mana Risiko Sebenarnya Bersembunyi

Leverage Membakar Reli Bitcoin: Di Mana Risiko Sebenarnya Bersembunyi

Kenaikan harga Bitcoin tampaknya sebagian besar didorong oleh dinamika leverage dan likuidasi posisi short. Sementara permintaan di pasar spot tetap terbatas
Bagikan
Coinstats2026/01/17 15:46
Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Postingan White House Reportedly 'Furious' with Coinbase muncul di BitcoinEthereumNews.com. Home » Crypto News Citron Research juga menyerang Coinbase sebelumnya
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:19
Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Postingan Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan Namun Bukan Tentang Uang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Gugatan Elon Musk terhadap OpenAI: $134 Miliar yang Mengejutkan
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:44