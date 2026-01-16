Prediksi Harga Solana: Arthur Hayes Percaya BTC Akan Melonjak Setelah Dolar Pulih, DeepSnitch AI Memasuki Tahap Akhir Presale dengan Rotasi Whale Besar-besaran

Arthur Hayes percaya bahwa BTC kemungkinan akan mencapai rekor tertinggi baru pada 2026, meskipun aksi harganya baru-baru ini kurang memuaskan dibandingkan dengan emas dan saham.

Sementara itu, pasar sedang dalam mode pemulihan penuh. Ini memiliki dampak signifikan pada prediksi harga Solana yang mengusulkan kemungkinan lonjakan ke $172.



Namun, penjualan token tahap awal mungkin memberikan keuntungan yang lebih tinggi. DeepSnitch AI, misalnya, mengamankan $1,2 juta menjelang peluncurannya di akhir Januari, menarik investasi paus yang mencari pengembalian 100x.

Utilitas DeepSnitch AI menjadi fokus penuh karena kemajuan pengembangan yang sukses akan memberikan trader akses langsung ke platform analitik AI-nya setelah peluncuran.

2026 bisa menjadi tahun untuk Bitcoin

Menurut Arthur Hayes, ekspansi likuiditas Dolar AS dapat membantu Bitcoin mencapai rekor tertinggi baru pada 2026.

Hayes menunjukkan bahwa ekspansi pertumbuhan Federal Reserve AS melalui pencetakan uang, bersama dengan penurunan tingkat hipotek, dapat memperkuat dolar AS. Selain itu, aktivitas militer AS dapat menghasilkan manufaktur senjata, yang dibiayai oleh sistem perbankan.

Ini mungkin masuk akal, karena Hayes juga mengklarifikasi bahwa penurunan likuiditas Dolar AS menyebabkan BTC turun. Nasdaq, misalnya, tetap tangguh karena nasionalisasi sektor AI oleh AS dan China.

Secara keseluruhan, pasar sedang bersiap untuk kemungkinan bull run, yang tercermin dalam prediksi harga Solana baru-baru ini.

3 Altcoin Teratas untuk Diperhatikan di Januari

DeepSnitch AI: Bisakah DSNT Naik 100x?

Dengan Bitcoin bergegas untuk merebut kembali $90 ribu dan prediksi harga Solana menjadi bullish setelah ditutup di atas $145, pasar Januari cukup solid. Namun, banyak trader lebih tertarik pada peluang tahap awal untuk potensi mereka menghasilkan keuntungan astronomis.

DeepSnitch AI adalah salah satu pilihan teratas karena tidak hanya memiliki pedigri runner dengan $1,20 juta terkunci, harga masuk yang terjangkau $0,03469, tetapi juga diluncurkan di akhir Januari.

Proyek ini juga memberikan penggunaan langsung setelah peluncuran. Platformnya didukung oleh lima agen AI khusus yang memindai peluang breakout sambil secara aktif melindungi pengguna dari risiko kripto umum seperti rug pull, jebakan likuiditas, dan honeypot.

Meskipun kekuatannya, antarmukanya bersih dan intuitif serta menampilkan sistem bergaya obrolan di mana pengguna dapat menempelkan alamat kontrak apa pun dan menerima penilaian risiko instan atau prediksi pergeseran sentimen atau FUD.

Saat peluncuran akhir Januari mendekat, minat komunitas terus meningkat. Selain prediksi 100x yang mengalir masuk, komunitas mengharapkan tim DeepSnitch AI untuk merilis pembaruan besar lainnya sebelum peluncuran, yang dapat lebih memperkuat potensi 100x proyek.

Prediksi harga Solana: Apakah SOL bersiap untuk rally?

SOL ditutup di atas $145 pada 14 Januari dan menetap sekitar $146, menurut CoinMarketCap.

Seiring dengan pasar yang lebih luas mendukung prediksi harga Solana terbaru, pembaruan ekosistem Solana baru dan pertumbuhan jaringan SOL secara keseluruhan dapat membantu mendorong koin ke ketinggian baru.

Di wilayah berita adopsi Solana, dompet Oobit menambahkan dukungan phantom, memungkinkan dompet Solana untuk berpartisipasi dalam pembayaran Visa, dan Bonk.fun menurunkan biaya kreator menjadi nol – kedua perkembangan yang dapat membantu prediksi harga Solana dan adopsi secara keseluruhan.

Agar pergerakan bullish terjadi, SOL harus ditutup di atas $147. Jika ini terjadi dan momentum bertahan, target berikutnya adalah $172.

Namun, Solana juga bisa turun jika menembus di bawah moving average. Ini bisa membuat harga terikat rentang untuk sisa minggu.

Prediksi harga Cardano: Akankah ADA crash?

Menurut CoinMarketCap, Cardano turun ke $0,40 setelah gagal mengamankan $0,42 pada 14 Januari.

Sementara prediksi harga Solana melihat keuntungan besar, ADA lebih diredam karena pembeli mencoba menahan harga di atas moving average.

Tergelincir di bawah moving average bisa menjadi bencana karena harga bisa mundur menuju $0,37, dengan $0,33 bertindak sebagai zona dukungan kritis. Selain itu, penembusan di bawah $0,33 akan mengekspos ADA ke penurunan yang lebih dalam menuju $0,27.

Ini tidak berarti rally tidak mungkin. Penutupan di atas $0,44 dapat membuka pintu untuk rally menuju $0,50.

Kata terakhir: Apakah Januari musim keuntungan?

Karena prediksi harga Solana menunjukkan prospek bullish, trader menjelajahi peluang tahap awal untuk kesempatan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.



DeepSnitch AI tidak hanya merampingkan perdagangan dan membuatnya lebih aman, tetapi proyek ini mengumpulkan $1,20 juta dengan harga menarik $0,03469. Melangkah lebih jauh, investor mengantisipasi proyek ini naik 100x setelah peluncuran akhir Januari, yang berarti ini bisa menjadi salah satu permainan keyakinan tinggi terbaik di awal 2026.

Amankan harga terjangkau dengan mengambil token selama presale DeepSnitch AI. Untuk melihat pembaruan terbaru, periksa saluran X dan Telegram proyek.

FAQ

Apa prediksi harga Solana terbaru untuk Januari 2026?

SOL ditutup sekitar $146, dan perkiraan bullish menunjukkan kemungkinan rally ke $172 jika momentum bertahan di atas $147.

Mengapa trader berotasi ke DeepSnitch AI daripada SOL?

DeepSnitch AI mengumpulkan $1,2 juta dalam presale-nya dan menawarkan lima agen AI untuk memindai pasar, menandai risiko, dan melacak sentimen. Sementara SOL menunjukkan potensi bullish, presale tahap awal seperti DSNT dapat memberikan keuntungan asimetris yang lebih tinggi bagi trader yang mencari token breakout.

Bisakah SOL gagal mencapai target bullish?

Ya. Jika SOL turun di bawah moving average kunci atau gagal mempertahankan $145, prediksi harga Solana bisa berubah menjadi terikat rentang untuk minggu ini, menjaga SOL antara $140-$147 sampai momentum stabil.