Moldova Merencanakan Undang-Undang Kripto pada 2026 Sejalan dengan Kerangka MiCA Uni Eropa

TLDR

Moldova merencanakan legislasi kripto pertamanya yang selaras dengan MiCA UE pada akhir 2026.

Undang-undang ini akan mengizinkan warga negara untuk memegang dan memperdagangkan kripto tetapi tidak menggunakannya untuk pembayaran.

Otoritas memperingatkan kripto bersifat spekulatif tetapi menegaskan hak untuk mengoperasikan aset.

Rancangan akan dikembangkan bersama bank sentral Moldova dan otoritas AML.

Kementerian Keuangan Moldova telah mengumumkan rencana untuk memperkenalkan undang-undang cryptocurrency komprehensif pertama negara tersebut pada akhir 2026. Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan pendekatan regulasi Moldova dengan Regulasi Pasar Aset Kripto Uni Eropa (MiCA), yang mulai berlaku pada Desember 2024.

Menteri Keuangan Andrian Gavrilita mengonfirmasi niat pemerintah dalam sebuah wawancara dengan penyiar negara TVR Moldova. Dia menjelaskan bahwa meskipun undang-undang yang diusulkan akan mengizinkan warga Moldova untuk memegang dan memperdagangkan cryptocurrency, undang-undang tersebut tidak akan mengizinkan penggunaan aset digital untuk pembayaran domestik.

Perdagangan Kripto Akan Dilegalkan tetapi Tidak untuk Pembayaran

Menteri Gavrilita menyatakan bahwa undang-undang tersebut akan memberikan warga negara hak hukum untuk mengoperasikan cryptocurrency di dalam negeri. Namun, legislasi yang akan datang akan mengecualikan pengakuan aset digital sebagai bentuk pembayaran.

"Kami memiliki tanggung jawab untuk mengaturnya, dan itu akan menjadi hak warga negara untuk memegang mata uang ini," katanya. Gavrilita juga menjelaskan bahwa cryptocurrency akan tetap diklasifikasikan sebagai aset spekulatif dan bukan sebagai alat pembayaran yang sah di Moldova.

Otoritas sebelumnya telah mengeluarkan peringatan tentang risiko terkait cryptocurrency, seperti volatilitas dan potensi penggunaan dalam pencucian uang. Langkah legislatif baru ini mencerminkan pergeseran menuju regulasi terstruktur alih-alih larangan.

Rancangan Legislasi Mengikuti MiCA dan Praktik Terbaik UE

Rancangan akan disiapkan secara kolaboratif oleh Kementerian Keuangan, Bank Nasional Moldova, regulator pasar keuangan negara tersebut, dan otoritas Anti-Pencucian Uang. Menteri mencatat bahwa kolaborasi ini memastikan keselarasan dengan tujuan integrasi UE Moldova.

Regulasi MiCA UE, yang sepenuhnya diterapkan pada penyedia layanan aset kripto sejak Desember 2024, berfungsi sebagai dasar untuk undang-undang yang direncanakan Moldova. Regulasi tersebut bertujuan untuk menyediakan kerangka hukum bagi pasar kripto di seluruh negara anggota UE, mempromosikan transparansi dan perlindungan konsumen.

Gavrilita mengatakan negara-negara seperti Estonia menawarkan contoh yang bermanfaat karena "kesederhanaan" mereka dalam pembuatan undang-undang, mengisyaratkan struktur hukum yang lebih mudah diakses untuk pengguna dan penyedia layanan.

Kripto Tetap Sebagai Aset Spekulatif di Moldova

Meskipun Moldova akan maju dengan melegalkan kepemilikan dan transaksi kripto, Gavrilita dengan jelas menyatakan bahwa aset-aset ini masih bersifat spekulatif. "Saya menghindari penggunaan istilah investasi dalam hal cryptocurrency," katanya. "Saya melihatnya lebih sebagai domain spekulatif."

Terlepas dari sikap ini, pemerintah telah mengakui peran yang berkembang dari aset digital dan menegaskan bahwa warga negara memiliki hak untuk menggunakannya. Undang-undang yang akan datang adalah bagian dari upaya yang lebih luas Moldova untuk memenuhi standar UE, saat negara tersebut memperkuat hubungan dengan institusi-institusi Eropa.

Langkah Regional Mendorong Pergeseran Regulasi Moldova

Langkah ini muncul di tengah diskusi yang lebih luas di dalam UE tentang peningkatan pengawasan pasar kripto. Negara-negara seperti Prancis, Italia, dan Austria telah mendesak Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa (ESMA) untuk mengawasi perusahaan kripto besar. Seruan ini menyusul kritik terhadap praktik regulasi di yurisdiksi seperti Malta.

Keputusan Moldova untuk mengikuti MiCA menunjukkan komitmen terhadap regulasi kripto yang jelas, dengan fokus pada langkah-langkah anti-pencucian uang dan pengawasan keuangan. Dengan melakukan itu, Moldova bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk sektor keuangannya sambil bergabung dengan daftar negara yang terus bertambah yang mengembangkan kerangka hukum kripto.

Postingan Moldova Plans Crypto Law By 2026 In Line With EU MiCA Framework muncul pertama kali di CoinCentral.