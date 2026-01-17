AS Menuduh Pria Venezuela atas Operasi Pencucian Kripto Senilai $1 Miliar

Postingan AS Mendakwa Pria Venezuela atas Operasi Pencucian Kripto Senilai $1 Miliar muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News

Seorang warga negara Venezuela telah didakwa di Amerika Serikat dengan menjalankan operasi pencucian uang skala besar yang diduga memindahkan sekitar $1 miliar melalui mata uang kripto dan saluran keuangan tradisional, kata pihak berwenang AS pada hari Jumat.

Menurut Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Virginia, pengaduan pidana diajukan di pengadilan federal di Alexandria, Virginia, yang menuduh Jorge Figueira, 59 tahun, dengan konspirasi untuk mencuci uang.

Bagaimana jaksa mengatakan skema tersebut bekerja

Dokumen pengadilan menuduh bahwa Figueira menggunakan jaringan kompleks rekening bank, akun bursa mata uang kripto, dompet kripto pribadi, dan perusahaan cangkang untuk memindahkan dana ilegal masuk dan keluar Amerika Serikat.

Penyelidik mengatakan operasi tersebut sangat bergantung pada mata uang kripto untuk mengaburkan asal uang. Dana diduga dikonversi menjadi aset digital, dikirim melalui beberapa dompet, dan kemudian dialihkan ke penyedia likuiditas yang menukar kripto kembali menjadi dolar AS. Dolar tersebut kemudian ditransfer ke rekening bank yang dikendalikan oleh Figueira atau dikirim ke penerima lainnya.

Pihak berwenang mengatakan proses multi-langkah ini dirancang untuk membuat transaksi lebih sulit dilacak dan untuk menyembunyikan sumber sebenarnya dari dana tersebut dari penegak hukum.

FBI menandai pergerakan kripto skala besar

Biro Investigasi Federal mengatakan berhasil mengidentifikasi sekitar $1 miliar dalam mata uang kripto yang melewati dompet yang diduga terkait dengan jaringan pencucian.

Penyelidik mengklaim dana tersebut dipindahkan melalui puluhan transfer yang melibatkan individu dan bisnis di berbagai negara, menunjukkan operasi tersebut mungkin telah mendukung aktivitas kriminal di luar perbatasan AS.

Dana dikirim ke yurisdiksi berisiko tinggi

Menurut jaksa, sebagian besar uang yang masuk ke rekening Figueira berasal dari platform perdagangan mata uang kripto. Mayoritas transfer keluar dikirim ke bisnis dan individu di Amerika Serikat dan luar negeri.

Pihak berwenang menunjuk beberapa yurisdiksi berisiko tinggi di mana dana diduga dikirim, termasuk Kolombia, Tiongkok, Panama, dan Meksiko.

Jika terbukti bersalah, Figueira menghadapi hukuman maksimum hingga 20 tahun penjara. Hukuman apa pun akan ditentukan oleh hakim federal setelah mempertimbangkan pedoman hukuman AS dan faktor hukum lainnya.