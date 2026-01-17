XRP Mendominasi Korea Selatan karena Satu dari Empat Orang Korea Memperdagangkan Token di Upbit

Upbit, salah satu bursa terbesar di negara tersebut yang menguasai 70% pasar kripto Korea Selatan, menyatakan bahwa XRP telah mengumpulkan 13,26 juta pengguna di negara dengan populasi sekitar 51 juta orang, atau 1 dari 4 orang Korea. XRP juga menguasai 15-22% dari volume harian dengan puncak mencapai $1,22 miliar dalam satu hari pada Juli 2025.

Bursa kripto tersebut mengatakan bahwa XRP berkinerja lebih baik daripada Bitcoin dan Ethereum dengan secara konsisten mencapai hingga 22% dari volume harian. Volume perdagangan mencapai $1 triliun.

XRP/KRW di Upbit mengalami lonjakan 156% dalam satu jam

Platform tersebut menarik 1,1 juta pengguna baru selama tahun tersebut. Analisis mengidentifikasi pukul 12:00 UTC sebagai jam perdagangan paling aktif di Upbit. Waktu ini sesuai dengan pukul 9:00 pagi Waktu Standar Korea (KST) yang merupakan pembukaan hari kerja tradisional di Korea Selatan.

Laporan tersebut juga menyoroti bahwa lebih dari 52% pengguna berada di usia 30-an dan 40-an. Ini berbeda dari beberapa pasar Barat, yang secara historis memiliki kecenderungan lebih kuat terhadap investor muda di usia 20-an.

Laporan tersebut juga menempatkan XRP/KRW sebagai pasangan paling banyak diperdagangkan tahun ini. Perdagangan XRP dengan volume tinggi yang konsisten memastikan likuiditas yang dalam untuk XRP/KRW. Data Coinglass mengkonfirmasi tren ini. XRP/KRW di Upbit mengalami lonjakan 156% dalam satu jam kemarin. Sementara itu, pasangan XRP/USDT di Binance, bursa terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, mengalami peningkatan 69%.

Pada saat yang sama, Coinbase, Gate, Bybit, Crypto.com, dan OKX semuanya mengalami lonjakan volume, dengan volume 1 jam mereka berkisar dari $1,4 juta hingga $3,12 juta. Hanya Bitstamp yang mengalami penurunan dalam periode ini.

Data dari bursa lain juga menunjukkan bahwa minat terhadap XRP tetap kuat. Di Australia, XRP baru-baru ini melampaui Bitcoin sebagai aset digital paling banyak diperdagangkan di BTC Markets. Meskipun Bitcoin mencatat kenaikan harga 70% pada 2025 dan mencapai rekor tertinggi baru, trader Australia semakin fokus pada XRP selama tahun keuangan tersebut.

Ukuran perdagangan rata-rata naik 25%, volume perdagangan harian meningkat 17%, dan partisipasi meluas di kalangan investor yang lebih tua, wanita, dan dana pensiun yang dikelola sendiri. XRP sendiri mengalami pergerakan harga yang signifikan, mencapai $3,34 pada Januari 2025 dan memuncak mendekati $3,66 pada Juli sebelum turun sekitar 50% menjadi sekitar $1,80 pada akhir tahun.

XRP turun lebih dari 18% dalam 3 bulan

Selain perdagangan, permintaan institusional untuk XRP telah berkembang melalui ETF. Lebih dari $1,5 miliar telah masuk ke dalam ETF XRP sejauh ini. Misalnya, meskipun XRP turun 18,11% dalam tiga bulan sebelumnya, Bitwise XRP ETF mengalami arus masuk $4,51 juta dalam satu hari pada Januari.

Namun, meskipun permintaan institusional kuat, data on-chain menunjukkan penurunan volume DEX dan adopsi stablecoin di XRPL. Hal ini membuat trader khawatir bahwa daya tarik finansial XRP yang berkembang tidak diimbangi dengan penggunaan di dunia nyata.

Analis mengatakan bahwa derivatif ETF baru dan aturan yang lebih jelas di AS dan Inggris kemungkinan akan mengubah arah XRP, tetapi fluktuasi harga masih menjadi masalah besar. XRP, di sisi lain, telah turun di bawah penghalang $2,2 dan saat ini diperdagangkan di $2,02, turun 2% dalam 24 jam terakhir.

Saat ini, pasar kripto yang lebih luas bergerak ke arah yang salah. Pasar kripto turun 1,09% dalam 24 jam terakhir, membawa nilai totalnya menjadi $3,23 triliun. Kecenderungan serupa juga terjadi pada aset teratas seperti Bitcoin, Ethereum, dan Solana.

