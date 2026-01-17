Aliran Masuk Whale XRP ke Binance Mencapai Level Terendah Sejak 2021: Perilaku Akumulasi?

XRP mengalami konsolidasi di atas level $2 setelah periode volatilitas tinggi, saat pasar mulai menguat dan trader mengamati pergerakan arah selanjutnya. Meskipun aksi harga tetap relatif stabil, data on-chain menunjukkan bahwa tekanan jual dari pemegang besar mungkin mereda, menciptakan kondisi jangka pendek yang lebih konstruktif bagi bulls.

Laporan dari Arab Chain di CryptoQuant menyoroti penurunan tajam transfer whale ke Binance selama beberapa hari terakhir. Data dari XRP Ledger menunjukkan bahwa Whale Transfer Flow (30DMA) turun ke 48 juta XRP sebelum rebound sedikit ke 56,1 juta XRP, menandai level terendah yang tercatat sejak 2021. Metrik ini melacak volume rata-rata transfer dompet besar yang masuk ke exchange, dan sering digunakan sebagai indikator distribusi whale dan niat sisi jual.

Secara historis, ketika arus masuk whale melonjak, hal ini cenderung menandakan bahwa investor besar memposisikan diri untuk melepas kepemilikan, menambah pasokan ke pasar dan meningkatkan risiko penurunan. Namun, ketika arus ini terkompresi ke level yang sangat rendah, biasanya mencerminkan berkurangnya urgensi untuk menjual, yang dapat membantu menstabilkan harga selama fase konsolidasi.

Dengan XRP bertahan di atas $2, pergeseran aktivitas whale menuju exchange ini menunjukkan bahwa pasar mungkin memasuki jendela akumulasi yang lebih tenang, di mana breakout kemungkinan akan bergantung pada permintaan segar daripada likuiditas yang didorong oleh kepanikan.

Arus Masuk Whale Mereda Saat XRP Mempertahankan Support Kunci

Yang membuat pembacaan ini sangat menonjol adalah bahwa ini terjadi saat XRP tetap relatif stabil pada grafik harga. Rata-rata sekitar $2,15 selama periode yang sama. Alih-alih melihat whale bergegas ke exchange dalam kekuatan, data menunjukkan bahwa pemegang besar memilih untuk tetap mempertahankan posisi. Investor mungkin lebih memilih untuk menahan XRP daripada secara aktif mendistribusikannya ke pasar.

Jenis perilaku ini sering dikaitkan dengan fase pasar yang "tenang". Di mana harga terkompresi dan likuiditas menipis, mempersiapkan pergerakan yang lebih besar begitu permintaan kembali. Ketika transfer whale menuju exchange memudar, biasanya berarti lebih sedikit koin yang langsung tersedia untuk dijual. Ini dapat mengurangi resistensi pada dorongan kenaikan kecil dan menjaga pergerakan penurunan lebih terkendali.

Konteks historis menambah bobot pada sinyal ini. Pada 2021, terakhir kali arus masuk whale ke exchange mencapai level rendah yang serupa, XRP memasuki periode yang kemudian berkembang menjadi tren naik yang lebih kuat. Saat itu, pasokan di exchange tetap terbatas sementara permintaan secara bertahap meningkat, memungkinkan harga merespons lebih efisien begitu momentum berubah.

Untuk saat ini, penurunan arus masuk whale saat ini meredakan tekanan jual jangka pendek dan memperbaiki setup pasokan. Jika pembeli masuk dengan volume yang lebih kuat, XRP mungkin berada dalam posisi yang lebih baik untuk keluar dari konsolidasi tanpa menghadapi distribusi berat dari dompet besar.

Momentum XRP Terhenti Di Bawah Rata-Rata Kunci

XRP diperdagangkan mendekati $2,06 pada grafik harian setelah berminggu-minggu konsolidasi bergejolak. Menunjukkan pasar yang stabil tetapi masih kekurangan keyakinan tren yang kuat. Harga telah bertahan di atas level psikologis $2, yang berfungsi sebagai lantai jangka pendek setelah selloff akhir 2025 yang menyeret XRP menuju zona $1,80–$1,90. Namun, rebound tetap rapuh secara teknis, karena XRP masih diperdagangkan di bawah moving average kunci yang terus miring ke bawah.

Garis tren biru dan hijau, yang mewakili resistensi jangka menengah, berada di atas harga dan menyoroti bagaimana penjual mempertahankan rally sejak November. Dorongan naik XRP baru-baru ini ditolak di dekat area $2,30–$2,35. Memperkuat bahwa permintaan belum cukup kuat untuk merebut kembali level yang lebih tinggi dan menggeser struktur pasar menjadi bullish.

Volume juga tetap relatif redup di luar lonjakan yang terisolasi, menunjukkan bahwa pasar tidak melihat ekspansi agresif dalam partisipasi. Bagi bulls, tujuan langsung adalah membangun penerimaan di atas $2,20 dan mengubah rata-rata menurun menjadi support. Jika XRP kehilangan $2, tekanan turun bisa dengan cepat kembali menuju area $1,90.

Gambar unggulan dari ChatGPT, grafik dari TradingView.com