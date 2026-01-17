NEAR Intents Mencapai Volume Swap $10 Miliar Seiring Dukungan Industri dan Adopsi yang Berkembang

NEAR Intents—sebuah stack abstraksi rantai berbasis intent yang dikembangkan oleh tim di balik NEAR Protocol—dilaporkan sebagai protokol lintas rantai dengan pertumbuhan tercepat di tahun 2025. Pertumbuhannya terus berlanjut di tahun 2026, kini mencapai $10 miliar dalam volume sepanjang masa yang didukung oleh dukungan industri yang konsisten dan peningkatan adopsi dari pemain-pemain terkemuka.

Coinspeaker mengambil data dari Dune Analytics pada 16 Januari, mencatat pencapaian volume $10 miliar untuk protokol ini. Sejak diluncurkan, NEAR Intents telah memproses lebih dari 15,7 juta swap dan menghasilkan lebih dari $17 juta dalam biaya, sebagian besar terjadi di paruh kedua tahun 2025.

Dari volume sepanjang masa $10 miliar, 30 hari terakhir mencatatkan $2,15 miliar, menyumbang 20% dari total, yang dilakukan oleh 541.075 alamat unik. Tujuh hari terakhir memiliki lebih dari $600 juta dalam swap lintas rantainya, oleh 137.961 alamat unik.

Dasbor data NEAR Intents per 16 Januari 2026 | Sumber: Dune Analytics

Pertumbuhan, Adopsi, dan Dukungan Industri NEAR Intents

Sebuah postingan retrospektif 2025 di blog near.org menyoroti NEAR Intents sebagai "infrastruktur lintas rantai dengan pertumbuhan tercepat," yang juga dilaporkan oleh NEARWEEK di X, menyebutkan 28 rantai yang terintegrasi dan kemitraan penting dengan dompet, jaringan, protokol, dan lainnya.

Pada 30 Oktober, Coinspeaker melaporkan volume sepanjang masa di bawah $3 miliar dan dukungan industri kripto yang berkembang untuk NEAR Intents. Tiga bulan kemudian, volume sepanjang masa lebih dari tiga kali lipat, bersama dengan adopsi dan dukungan tingkat industri untuk protokol ini.

Sebagai contoh, NEAR menerima penghargaan proyek privasi terbaik dari media The Rollup karena memungkinkan swap ZEC yang mudah di tempat yang berfokus pada privasi dan meminimalkan kepercayaan.

Selain itu, Cake Wallet—sebuah dompet privasi terkemuka—menambahkan dukungan untuk Zcash dan mengimplementasikan NEAR Intents untuk swap dalam aplikasi pada 15 Januari. Pendiri Cake, Vik Sharma berkomentar hari ini di X mengatakan dia "senang terkejut dengan volume aktivitas Near Intents di Cake setelah meluncurkannya bersama dengan Zcash."

NEAR Intents telah memungkinkan integrasi blockchain yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti kemitraan Solana-Starknet baru-baru ini, yang juga diumumkan Kamis ini (15 Januari)—mengikuti postingan viral terkait NEAR "Attention is All You Need" dari akun resmi Solana yang diliput Coinspeaker satu bulan lalu pada 18 Desember 2025.

Yang patut dicatat, banyak pemimpin opini kunci di Solana telah menunjukkan dukungan publik untuk NEAR Intents. Baru-baru ini, pendiri dan CEO Helius Labs, Mert menggandakan dukungannya, memberikan kesaksian tentang pengalaman positifnya dalam mengimplementasikan protokol dalam aplikasi Solana yang sedang ia kembangkan. Anmol, seorang pengembang Jupiter menjamin hal itu dalam tanggapan kepada Mert dengan mengatakan NEAR Intents "underrated" dan itu "membuat saya terkesima" ketika dia mempelajarinya pada Maret 2025.

NEAR juga mendapatkan dukungan dan adopsi yang berkembang di bidang lain, seperti yang dilaporkan Coinspeaker. Untuk menyebutkan dua, Brave mengadopsi NEAR AI Cloud yang baru diluncurkan untuk privasi yang dapat diverifikasi dan NEAR telah bergabung dengan Program Inception NVIDIA untuk akselerasi startup pada awal minggu ini.

