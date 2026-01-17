Perusahaan Kripto Nexo Menjadi Mitra Digital Resmi Tim Audi Revolut F1

TLDR

Nexo menjadi mitra aset digital resmi Audi Revolut F1 dalam kesepakatan global multitahun

Platform kripto ini keluar dari A.S. pada 2022 dan masuk kembali pada April 2025

Nexo bertujuan memberikan pengalaman penggemar global dan aktivasi digital-first bersama tim

Debut F1 Audi pada 2026 menandai musim pertamanya, didukung oleh sponsorship digital dari Nexo

Platform kekayaan kripto Nexo telah menandatangani perjanjian sponsorship dengan Audi Revolut F1 Team, menjadi mitra aset digital resminya. Kemitraan ini menandai sponsorship Formula 1 pertama Nexo dan hadir saat Audi bersiap untuk debut di grid F1 musim ini.

Kemitraan empat tahun ini diumumkan pada hari Jumat, dengan kedua perusahaan bertujuan menawarkan pengalaman premium global dan keterlibatan digital kepada penggemar. Co-founder Nexo Antoni Trenchev mengatakan dalam siaran pers, "Nexo dibangun untuk realitas yang menuntut: instan, mandiri, dan selalu aktif. Bermitra dengan Audi Revolut F1 Team di awal era baru mereka adalah pernyataan tentang bagaimana kami melihat masa depan."

Kembali ke Pasar A.S. Setelah Keluar Karena Regulasi

Nexo keluar dari pasar A.S. pada 2022 menyusul investigasi oleh Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) dan Securities and Exchange Commission (SEC). Otoritas menuduh perusahaan menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar melalui produk Earn-nya.

Namun, perusahaan masuk kembali ke pasar A.S. pada April 2025, menyusul acara pribadi yang dihadiri oleh Donald Trump Jr. Pada acara tersebut, Trump Jr. berkata, "Kami melihat peluang untuk sektor keuangan dan ingin memastikan kami membawanya kembali ke A.S."

Kini, dengan kembalinya, Nexo memperluas strategi sponsorship-nya dengan menyelaraskan diri dengan acara olahraga global, dimulai dengan Formula 1.

Perjanjian ini memungkinkan Nexo untuk menciptakan dan memberikan pengalaman penggemar global melalui akses eksklusif, konten digital, dan inisiatif edukasi. Kampanye-kampanye ini akan fokus menciptakan pengalaman merek interaktif bagi basis penggemar global Audi Revolut dan komunitas pengguna Nexo.

Stefano Battiston, Chief Commercial Officer Audi Revolut F1 Team, mengatakan, "Kemitraan ini mencerminkan ambisi bersama untuk berkembang dengan disiplin dan inovasi, serta menciptakan nilai nyata."

Sebagai mitra aset digital tim, Nexo akan mengaktifkan mereknya di berbagai platform, termasuk acara F1 dan saluran digital, sepanjang durasi kemitraan. Perusahaan menyatakan akan fokus pada keterlibatan penggemar generasi berikutnya dengan pengalaman digital yang imersif.

Sebelum sponsorship F1 ini, Nexo sudah memiliki visibilitas dalam olahraga melalui kemitraannya dengan turnamen tenis, termasuk Australian Open dan Dallas Open. Penambahan Formula 1 ke portofolionya mencerminkan tujuan Nexo untuk membangun kesadaran merek di pasar internasional utama.

Ruang Formula 1 telah melihat peningkatan aktivitas kripto dalam beberapa tahun terakhir. Crypto.com telah bermitra dengan seri F1 selama beberapa musim, dan Coinbase menjadi sponsor kripto resmi tim F1 Aston Martin. Pada 2024, Sauber bermitra dengan kasino kripto Stake untuk kesepakatan dua tahun.

Token Nexo (NEXO) mengalami kenaikan harga 2,7% dalam 24 jam terakhir. Kapitalisasi pasarnya berada tepat di bawah $1 miliar, menurut data harga The Block.

