Pemberi Pinjaman AS Newrez Akan Menerima Kepemilikan Kripto untuk Kualifikasi Hipotek

Newrez Akan Mengakui Kepemilikan Mata Uang Kripto dalam Proses Penjaminan Hipotek

Dalam langkah signifikan menuju penerimaan arus utama aset digital, Newrez telah mengumumkan rencana untuk memasukkan mata uang kripto sebagai aset yang memenuhi syarat dalam proses penjaminan hipoteknya. Perubahan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi pemegang kripto, terutama di kalangan generasi muda yang semakin banyak berinvestasi dalam aset digital.

Poin-Poin Penting

Newrez akan mengakui Bitcoin, Ethereum, ETF spot yang didukung oleh aset-aset ini, dan stablecoin yang didukung dolar AS dalam aplikasi hipotek.

Kepemilikan kripto yang memenuhi syarat harus disimpan di bursa yang diatur AS, platform fintech, perusahaan pialang, atau bank.

Penilaian aset kripto dapat disesuaikan untuk volatilitas pasar, tetapi pembayaran hipotek dan biaya penutupan akan tetap dalam dolar AS.

Perubahan kebijakan ini merupakan bagian dari diskusi yang lebih luas tentang mengintegrasikan aset digital ke dalam penilaian risiko hipotek, dipengaruhi oleh pertimbangan regulasi.

Konteks pasar: Perkembangan ini mencerminkan pergeseran berkelanjutan menuju integrasi mata uang kripto ke dalam sistem keuangan tradisional di tengah lanskap regulasi yang berkembang.

Implikasi untuk Pasar Mata Uang Kripto dan Hipotek

Mulai Februari, Newrez akan memasukkan mata uang kripto ke dalam proses evaluasi hipoteknya untuk produk non-agensi, yang mencakup pembelian rumah, refinancing, dan properti investasi. Sebelumnya, peminjam dapat memasukkan aset seperti saham dan obligasi dalam aplikasi mereka, tetapi kepemilikan kripto sering kali memerlukan likuidasi sebelum memenuhi syarat. Perubahan ini memungkinkan pemilik kripto untuk mempertahankan aset mereka sambil memanfaatkannya untuk pembiayaan rumah.

Aset yang akan diakui termasuk Bitcoin dan Ethereum, bersama dengan ETF spot yang didukung oleh mata uang kripto ini dan stablecoin yang didukung dolar AS. Untuk memenuhi syarat, kepemilikan harus disimpan di bursa yang diatur AS, platform fintech, perusahaan pialang, atau bank, memastikan kepatuhan regulasi dan perlindungan investor. Selain itu, penilaian aset kripto dapat disesuaikan untuk memperhitungkan volatilitas pasar, tetapi peminjam tetap harus menutup biaya penutupan dan pembayaran berkelanjutan dalam dolar AS.

Leslie Gillin, kepala pejabat komersial Newrez, menyatakan bahwa sekitar 45% investor Generasi Z dan Milenial memiliki mata uang kripto, menambahkan bahwa kebijakan ini memperluas akses kepemilikan rumah di kalangan pembeli muda yang terlibat kripto. Langkah ini bertepatan dengan diskusi regulasi yang sedang berlangsung di badan-badan federal di AS, termasuk Badan Keuangan Perumahan Federal, yang telah menugaskan entitas seperti Fannie Mae dan Freddie Mac untuk mengeksplorasi bagaimana mata uang kripto dapat dimasukkan ke dalam penilaian risiko hipotek tanpa konversi ke USD. Sementara itu, upaya legislatif seperti Undang-Undang Hipotek Abad ke-21 bertujuan untuk meresmikan pertimbangan yang muncul ini, meskipun kemajuannya masih tertunda.

Meskipun ada ketidakpastian regulasi, pasar yang baru muncul sudah ada untuk pembiayaan real estat berbasis kripto, dengan beberapa investor menggunakan Bitcoin atau Ethereum sebagai jaminan untuk mendanai akuisisi properti tanpa melikuidasi kepemilikan mereka.

