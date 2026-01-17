DOJ Mendakwa Warga Negara Venezuela dalam Konspirasi Pencucian Cryptocurrency Senilai $1 Miliar

Kasus ini menunjukkan bagaimana transfer cryptocurrency berlapis dan jalur perbankan dapat memindahkan lebih dari $1 miliar sambil mengaburkan asal-usul dana.

Otoritas AS telah mendakwa seorang warga negara Venezuela yang dituduh mengoperasikan skema pencucian uang skala besar yang terkait dengan cryptocurrency. Penyidik mengatakan operasi tersebut memindahkan dana ilegal melintasi perbatasan sambil berusaha tidak terlihat. Dokumen pengadilan menunjukkan aset digital sebagai alat utama untuk menyembunyikan aliran uang.

Dokumen Pengadilan Menjelaskan Peran Dompet Kripto dalam Pencucian Uang

Jaksa di Distrik Timur Virginia mengatakan Jorge Figueira, 59, menjalankan skema yang diduga. Menurut pengaduan, lebih dari $1 miliar berpindah melalui dompet cryptocurrency dan rekening keuangan terkait yang terhubung dengan jaringan tersebut. Pejabat mengatakan kasus ini menunjukkan bagaimana kripto dapat digunakan untuk memindahkan jumlah besar ketika dikombinasikan dengan saluran perbankan tradisional.

Dokumen pengadilan menyatakan bahwa Figueira menjalankan jaringan pencucian uang yang menggunakan rekening bank, akun pertukaran kripto, dompet pribadi, dan perusahaan cangkang. Penyidik mengatakan alat-alat ini membantu memindahkan jumlah uang besar masuk dan keluar AS sambil menyembunyikan sumbernya.

Menurut jaksa, cryptocurrency memainkan peran sentral dalam skema tersebut. Dana diduga dikonversi menjadi aset digital dan dikirim melalui serangkaian dompet untuk menciptakan lapisan transaksi.



Setelah itu, penyedia likuiditas menukar kripto tersebut kembali ke dolar AS. Dolar tersebut kemudian ditransfer ke rekening bank yang dikendalikan oleh Figueira atau dikirim ke penerima lain.

Otoritas mengatakan proses tersebut diulang berkali-kali dan disusun untuk mempersulit pelacakan. Setiap langkah, klaim jaksa, dimaksudkan untuk menyembunyikan asal-usul dan kepemilikan dana dari lembaga penegak hukum.

Jaksa Menyampaikan Kekhawatiran Atas Transfer Cryptocurrency ke Pasar Luar Negeri

Catatan yang ditinjau oleh penyidik menunjukkan bahwa sebagian besar uang yang masuk ke rekening Figueira berasal dari platform perdagangan cryptocurrency. Transfer keluar diduga pergi ke campuran bisnis dan individu, baik di dalam Amerika Serikat maupun di luar negeri.

Selain itu, jaksa mengidentifikasi beberapa yurisdiksi berisiko tinggi yang terhubung dengan transfer yang diduga. Dana dilaporkan dikirim ke penerima atau rekening di Kolombia, Tiongkok, Panama, dan Meksiko. Penyidik mengatakan lokasi-lokasi ini menimbulkan kekhawatiran tambahan karena kaitan masa lalu dengan kejahatan keuangan dan pengawasan yang lemah.

Seperti yang diuraikan dalam pengaduan, skala aktivitas tersebut menonjol. Lebih dari $1 miliar diduga telah berpindah melalui setidaknya satu dompet kripto yang teridentifikasi. Selain itu, penyidik mengatakan dana tersebut juga melewati beberapa rekening bank terkait dan akun pertukaran.

Jika terbukti bersalah, Figueira menghadapi hukuman maksimal hingga 20 tahun di penjara federal. Seorang hakim akan menentukan hukuman akhir setelah meninjau pedoman hukuman AS dan faktor-faktor lain yang diajukan selama kasus berlangsung.

Postingan DOJ Charges Venezuelan National in $1B Cryptocurrency Laundering Conspiracy pertama kali muncul di Live Bitcoin News.