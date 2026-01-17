Bagaimana Marc Guehi Akan Cocok di Manchester City?

LONDON, INGGRIS – 07 JANUARI: Marc Guehi dari Crystal Palace selama pertandingan Premier League antara Crystal Palace dan Aston Villa di Selhurst Park pada 07 Januari 2026 di London, Inggris. (Foto oleh Julian Finney/Getty Images) Getty Images

Kebutuhan Manchester City akan bek tengah baru sangat jelas. Cedera pada Ruben Dias dan Josko Gvardiol membuat Pep Guardiola kekurangan pilihan di lini belakang sehingga selalu memungkinkan klub Etihad Stadium akan memasuki pasar transfer pada Januari untuk pemain tambahan guna memperkuat lini pertahanan.

Laporan pada Jumat mengklaim Marc Guehi hampir dipastikan pindah ke City, bergabung dari Crystal Palace di mana kontraknya berakhir pada akhir musim. Manchester City diyakini membayar $26 juta awal untuk pemain berusia 25 tahun yang sudah dianggap sebagai salah satu bek tengah terbaik di Premier League.

Dalam jangka pendek, Guehi pasti akan langsung masuk ke lineup utama Guardiola. Gvardiol absen hingga akhir musim sementara Dias tidak akan tersedia selama sekitar satu bulan lagi. Di samping Abdukodir Khusanov, Guehi akan memberikan Manchester City fondasi pertahanan yang dibutuhkan untuk melanjutkan perburuan gelar Premier League.

MANCHESTER, INGGRIS – 04 JANUARI: Josko Gvardiol dari Manchester City dirawat karena cedera sebelum digantikan saat Reece James dari Chelsea memeriksanya selama pertandingan Premier League antara Manchester City dan Chelsea di Etihad Stadium pada 04 Januari 2026 di Manchester, Inggris. (Foto oleh Visionhaus/Getty Images) Visionhaus/Getty Images

Namun, setelah Dias dan Gvardiol kembali dari cedera, Guehi akan menghadapi persaingan yang lebih besar untuk tempat di lineup utama dibandingkan di beberapa klub lain yang menginginkan tandatangannya. Masih diperdebatkan apakah ini adalah transfer terbaik untuk karier pemain berusia 25 tahun tersebut dalam jangka menengah hingga panjang.

Di Liverpool, Guehi akan menjadi pemain utama bersama Virgil Van Dijk. Dia akan menjadi penerus jangka panjang untuk legenda Belanda di jantung lini pertahanan Liverpool. Liverpool menginginkan Guehi musim panas lalu dan kemungkinan akan kembali merekrut pemain berusia 25 tahun tersebut sebagai agen bebas pada akhir musim.

Untuk Arsenal, Guehi akan menjadi anggota penting dari skuad yang tampaknya ditakdirkan untuk gelar Premier League musim ini. Gabriel Magalhaes dan William Saliba mungkin menjadi pasangan pilihan Mikel Arteta di bek tengah, tetapi akan ada banyak kesempatan bagi Guehi untuk membuat dampak.

LONDON, INGGRIS – 07 JANUARI: Marc Guehi dari Crystal Palace selama pertandingan Premier League antara Crystal Palace dan Aston Villa di Selhurst Park pada 07 Januari 2026 di London, Inggris Raya. (Foto oleh Sebastian Frej/Getty Images) Getty Images

Tentu saja, Guehi juga bisa menjadi pemenang Premier League di Manchester City. Tim Guardiola masih dengan kuat bersaing untuk memenangkan gelar musim ini. City juga merupakan kandidat serius Liga Champions. Ini bisa menjadi awal dari periode emas dalam karier Guehi. Dia juga bisa tampil menonjol di Piala Dunia 2026 untuk Inggris.

Rekrutan Guehi oleh City akan semakin menggarisbawahi hierarki yang ada di puncak sepak bola Inggris. Klub milik Abu Dhabi memiliki sumber daya untuk menandatangani pemain sekaliber Guehi meskipun tidak ada rencana baginya untuk menjadi figur kunci sebelum akhir musim. Namun bagi Guehi, ini adalah kesempatan untuk mencapai level yang lebih tinggi.