Musim 3 Adalah Pembantaian Emosional Murni

Jackson White dan Grace Van Patten di season ketiga 'Tell Me Lies' milik Hulu. Foto oleh Ian Watson untuk Hulu/Disney.

Artikel ini mengandung spoiler.

Tunjukkan padaku teman-temanmu, dan aku akan menunjukkan masa depanmu. Pepatah ini merangkum Tell Me Lies milik Hulu dengan sempurna. Jika Lucy Albright yang diperankan Grace Van Patten memiliki bola kristal ketika bertemu Stephen DeMarco yang diperankan Jackson White di tahun pertamanya di Baird College, dia pasti akan lari ke arah yang berlawanan. Pertemuan takdir seperti itu dapat mengubah hidup selamanya, dan itulah premis dari drama adiktif yang disutradarai Meaghan Oppenheimer ini.

Acara ini seharusnya menjadi tontonan wajib untuk orang dewasa muda. Jika ada label peringatan, isinya akan berbunyi: Inilah yang terjadi ketika kamu mengabaikan tanda-tanda bahaya. Kimia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, dan ketika itu dengan orang yang salah, yah, itu bisa merusak hidupmu.

Dalam wawancara tepat sebelum platform streaming merilis tiga episode pertama dari delapan episode season ketiga yang fantastis dan penuh liku-liku, Oppenheimer menggambarkan serial ini, yang didasarkan pada novel Carola Lovering , sebagai "komedi horor."

Ketika Tell Me Lies pertama kali ditayangkan di Hulu pada 2022, Oppenheimer merinci mengapa dia ingin menulis kisah cinta yang berakhir buruk ini. Dia juga mengakui bahwa dia bisa berhubungan dengan Lucy . "Berkencan itu sulit; itu neraka. Saya melewati neraka. Saya pernah menjadi Lucy di masa lalu. Patah hati itu abadi dan universal."

Dia kemudian membuka diri tentang hubungan pertamanya. "Ada energi gelap di sekitar hubungan ini yang mengubah saya selama beberapa tahun, tapi saya tidak menyadarinya. Saya pikir itu perilaku normal dari seorang pria, dan butuh waktu sangat lama bagi saya untuk belajar bahwa itu konyol untuk menerima perilaku seperti itu. Saya berharap orang-orang muda diajarkan lebih banyak tentang hubungan yang sehat. Seharusnya ada kelas yang mengajarkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan satu sama lain."

Dia bahkan memperingatkan bahaya memusatkan seluruh hidupmu pada orang lain. "Sangat menyedihkan betapa seringnya orang-orang menggagalkan hidup mereka demi sebuah hubungan. Sangat penting untuk memiliki batasan yang sehat. Jika kamu merasa tidak bisa bernapas tanpa orang ini, itu tidak sehat. Orang-orang perlu memiliki kehidupan dan minat mereka sendiri."

Ini semua adalah nasihat yang bisa digunakan Lucy dan teman-temannya. Jika kita jujur, kita juga bisa. Saat itu, Oppenheimer menggambarkan novel Lovering sebagai menyakitkan dan jujur. "Ini menunjukkan karakter wanita ini berperilaku dengan cara yang tidak sering kita lihat. Lucy melakukan hal-hal yang cukup memalukan. Dia merusak kebahagiaannya sendiri dan membiarkan dirinya direndahkan."

Sepanjang dua season pertama, penonton menyaksikan Lucy membuat satu keputusan buruk demi keputusan buruk lainnya, menderita konsekuensi brutal dari tindakannya dan terus-menerus melakukan sabotase diri dengan cara yang menghasilkan televisi yang hebat.

Season ketiga membuka alur cerita semua karakter dan mengungkap kebenaran tentang masing-masing; semua orang mengkhianati dan dikhianati. Jika kamu pikir keadaan tidak bisa menjadi lebih buruk bagi Lucy, kamu pasti meremehkan kemampuannya untuk menghancurkan diri sendiri.

Menurut Oppenheimer, yang mengadaptasi novel Lovering untuk televisi, ada ide-ide spesifik yang dia dan tim penulisnya diskusikan berulang kali saat menulis season ketiga. "Kami memiliki tiga kata sebagai tema sejak hari pertama: konsekuensi, hukuman, dan keniscayaan."

"Ini adalah lapangan bermain yang sangat setara musim ini," kata Oppenheimer dalam wawancara yang dikaitkan dengan pemutaran perdana season ketiga pada 13 Januari. "Saya akan mengatakan taruhannya lebih tinggi dari sebelumnya. Konsekuensinya lebih permanen dari sebelumnya."

Platform streaming ini mengejutkan penggemar dengan merilis tiga dari delapan episode, bukan dua seperti yang diumumkan sebelumnya. Lima episode tersisa akan dirilis satu per satu setiap minggu hingga 17 Februari.

Begitu banyak yang sudah terjadi dalam alur cerita yang melampaui buku Lovering. Oppenheimer menjelaskan tantangan mengadaptasi buku untuk televisi, mencatat bahwa season pertama menggabungkan materi dari novel Lovering sementara season dua dan tiga menyimpang sepenuhnya dari buku.

"Saya selalu berpikir, dan saya sudah mengatakan ini sejuta kali, tapi saya pikir acara ini paling bagus ketika seolah-olah dewa jahat sedang mengawasi karakter kita dan tertawa melihat kesalahan mereka," akui Oppenheimer tentang banyak liku-liku musim ini.

Seperti yang diketahui penonton, pengambilan keputusan yang buruk dari Lucy tidak pernah datang dari tempat kekejaman, melainkan bertahan hidup dan keinginan untuk membantu orang lain. Teman-temannya, bagaimanapun, adalah campuran dari kejam dan penuh perhitungan.

Lucy tidak berhubungan seks dengan Evan (Branden Cook) untuk menyakiti Bree (Cat Missal); malam mabuk mereka bersama adalah hasil dari sakit hatinya karena Stephen memutuskannya demi Diana (Alicia Crowder). Cerita Lucy tentang diserang secara seksual adalah untuk melindungi siswa lain dan temannya, Pippa (Sonia Mena).

Wrigley (Spencer House), seperti Lucy, tidak memiliki tulang jahat dalam tubuhnya; penggemar akan mencintai karakter ini lebih lagi setelah menonton seluruh season ketiga. Ada juga begitu banyak yang terungkap antara Bree, Oliver (diperankan oleh suami Oppenheimer, Tom Ellis), dan Marianne (Gabriella Pession).

"Banyak karakter telah mengalami momen kacau sebelum ini, tapi tentu saja menjadi lebih buruk musim ini," konfirmasi Oppenheimer. "Semua karakter ini menghadapi kepermanenan konsekuensi mereka untuk pertama kalinya. Saya pikir banyak dari mereka telah melakukan hal-hal yang mereka pikir lolos, dan mereka sekarang menyadari musim ini bahwa semuanya mengejar kamu. Dan, kamu tahu, kebenaran selalu terungkap."

Jika Evan tutup mulut tentang hubungan satu malamnya dengan Lucy, begitu banyak benang tidak akan pernah kusut dalam cerita. Pengakuannya kepada Stephen tentang malam itu menggerakkan begitu banyak hal, termasuk alur cerita episode ketiga di mana Stephen merekam Lucy di video mengaku bahwa dia berbohong tentang diserang secara seksual. Pelajaran yang dipelajari Lucy dengan cara yang sulit: Jangan pernah memberi narsisis leverage.

Dalam wawancara untuk season satu dan dua, Oppenheimer, Van Patten, dan White masing-masing berteori bahwa Stephen adalah narsisis . Untuk season terbaru ini, Oppenheimer sekali lagi mengonfirmasi bahwa acara ini berfungsi sebagai peringatan tentang apa yang terjadi ketika kamu terlibat dengan seseorang dengan jenis gangguan kepribadian ini.

Kerusakan yang dihasilkan bertahan lama dan selamanya mengubah seseorang. Adapun dinamika beracun antara Lucy dan Stephen, dan triad antara Bree, Oliver, dan Marianne, Oppenheimer memperingatkan, "Mereka adalah contoh dari siapa banyak dari orang-orang ini bisa menjadi di masa depan mereka, atau gadis mana pun yang bertahan dengan pria seperti Stephen."

Seperti kata pepatah, "Cinta adalah memberikan seseorang kekuatan untuk menghancurkanmu, dan mempercayai mereka untuk tidak menggunakannya." Season ketiga dari Tell Me Lies akan membuktikan bahwa jika kamu jatuh cinta pada seorang narsisis, kehancuran dan kekacauan emosional pasti dijamin.