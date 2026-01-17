Saatnya Belajar Kembali Bagaimana Amerika Bisa Memenangkan Perang

Target Komunikasi Kritis F-117 pada Malam Pertama Operasi Desert Storm USAF

Tiga puluh lima tahun setelah Operasi Desert Storm, konflik tersebut tetap menjadi perang regional besar terakhir yang dilakukan—dan dimenangkan secara menentukan—oleh Amerika Serikat. Fakta itu saja seharusnya membuat siapa pun yang peduli dengan kemampuan Amerika untuk menang dalam konflik masa depan melawan musuh negara yang tangguh berhenti sejenak. Namun, signifikansi sejati dari Desert Storm tidak ditemukan dalam menceritakan kembali peristiwa tahun 1991 atau merayakan kemenangan masa lalu. Nilai abadinya terletak pada pemahaman mengapa operasi itu berhasil dengan begitu menentukan—dan mengapa Amerika Serikat kemudian menjauh dari prinsip-prinsip yang membuat kesuksesan itu mungkin. Saatnya untuk mereset, karena apa yang dipertaruhkan dalam lingkungan keamanan saat ini menuntut Amerika dan sekutunya berhasil.

Desert Storm bukan sekadar kemenangan teknologi, juga bukan produk kebetulan atau superioritas numerik yang luar biasa. Ini adalah kampanye yang dirancang dan dijalankan dengan hati-hati yang mengeksploitasi keunggulan inheren dari kekuatan aerospace melalui pendekatan berbasis efek dan sistem terhadap peperangan. Ini menunjukkan bagaimana tujuan strategis dapat dicapai dengan cepat, menentukan, dan dengan kerugian nyawa minimal dengan berfokus pada hasil daripada pengurangan, dan dengan menyerang musuh sebagai sistem terintegrasi daripada sebagai kumpulan target. Ini berpusat pada memengaruhi pusat gravitasi yang memungkinkan Saddam Hussein melancarkan perang.

Sayangnya, dalam beberapa dekade setelah Desert Storm—khususnya setelah 9/11—Amerika Serikat sebagian besar meninggalkan cara perang ini. Sebaliknya, negara itu merangkul model konflik yang secara mendasar berbeda yang berpusat pada kampanye yang berkepanjangan, berpusat pada darat, okupasi, pemberontakan, dan nation-building. Para pemimpin lebih fokus pada pembatasan kekuatan daripada mengadopsi strategi yang berfokus pada kemenangan. Pendekatan tersebut tidak hanya berubah menjadi operasi whack-a-mole tanpa akhir, tetapi juga gagal mencapai tujuan strategis kami baik di Irak maupun Afghanistan. Kampanye-kampanye ini juga kurang cocok untuk konflik regional besar—dan berpotensi global—yang menanti.

Merenungkan peringatan ke-35 Desert Storm oleh karena itu seharusnya tidak hanya peringatan, tetapi sebagai seruan untuk mempelajari kembali bagaimana Amerika benar-benar memenangkan perang. Musuh-musuh kami telah mempelajari Desert Storm dengan cermat. China menginternalisasi pelajaran dari konflik tersebut dan membangun militer yang dirancang untuk melawan kekuatan yang diungkapkannya. Militer Amerika Serikat, sebaliknya, berisiko melupakannya sama sekali.

Perang yang Didefinisikan oleh Disiplin Strategis

Salah satu aspek yang paling kurang dihargai dari Desert Storm adalah kejelasan dan pengekangan yang dilakukan pada tingkat strategis. Sebagaimana diamati Jenderal Chuck Horner—komandan komponen udara pasukan gabungan selama konflik—militer AS diberi misi terbatas oleh kepemimpinan nasional: memulihkan status quo ante dengan mengusir pasukan Irak dari Kuwait. Tidak ada mandat untuk membentuk ulang Irak secara politik, mengubah masyarakatnya, atau mengejar tujuan terbuka yang tidak terkait dengan cara militer. Kampanye ini dipimpin oleh para pemimpin yang telah dewasa selama Perang Vietnam. Mereka melihat rekan-rekan anggota layanan mereka berjuang dan mati sia-sia. Mereka bertekad untuk menghindari kesalahan serupa. Mereka tahu kesuksesan menuntut fokus seperti laser pada tujuan strategis inti yang dapat dicapai secara realistis melalui kekuatan militer dan upaya diplomatik terpadu.

Kejelasan itu penting. Ini memungkinkan perencana militer untuk menyelaraskan tujuan, cara, dan sarana dengan cara yang koheren. Ini juga menghindari jenis campur tangan politik dan mission creep yang mengganggu Perang Vietnam dan kemudian merusak operasi di Afghanistan, di mana tujuan strategis kritis AS dengan cepat dicapai, hanya untuk diikuti oleh upaya puluhan tahun yang bertujuan untuk membentuk kembali masyarakat yang sangat kesukuan menjadi demokrasi modern—tugas yang tidak dapat dicapai dan pasti bukan tugas militer.

Disiplin strategis inilah yang membuat hasil sukses Desert Storm dapat dicapai. Ini juga memungkinkan perencana untuk fokus pada bagaimana terbaik mencapai hasil yang diinginkan, daripada mempertahankan kehadiran tanpa batas atau mengelola transformasi politik. Hasilnya adalah kampanye yang dirancang sejak awal untuk mencapai efek yang menentukan, bukan kemajuan bertahap.

Kekuatan Udara sebagai Instrumen Sentral Strategi

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Desert Storm menggunakan kekuatan udara bukan hanya sebagai lengan pendukung, tetapi sebagai instrumen utama strategi. Pasukan udara beroperasi dari saat-saat pembukaan perang hingga kesimpulannya, menyerang di seluruh luasan geografis dan kedalaman Irak secara bersamaan. Efeknya sangat dahsyat. Sementara itu, pasukan darat digunakan sebagai pasukan penghalang untuk sebagian besar konflik, mencegah serangan Irak ke Arab Saudi sementara kekuatan udara secara sistematis membongkar aparat militer Irak dan rezim yang mengendalikannya.

Ini adalah keberangkatan radikal dari pendekatan tradisional terhadap peperangan. Daripada dimulai dengan manuver darat dan menggunakan kekuatan udara untuk mendukungnya, Jenderal Schwarzkopf, komandan militer AS, membalik logikanya. Kampanye udara dirancang untuk menyerang Irak sebagai sistem—menargetkan kepemimpinan, komando dan kontrol, infrastruktur kritis, dan pasukan lapangan secara bersamaan. Tujuannya bukan hanya untuk menghancurkan sesuatu, tetapi untuk meniadakan kemampuan Irak untuk berfungsi sebagai entitas militer yang koheren.

Efek dari upaya ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam 24 jam pertama kampanye udara Desert Storm, pasukan koalisi menyerang lebih banyak target diskrit daripada yang diserang Angkatan Udara Kedelapan di Eropa selama dua tahun selama Perang Dunia II. Belum pernah sebelumnya begitu banyak target diserang dalam waktu yang begitu singkat. Efeknya adalah kelumpuhan, kebingungan, dan keruntuhan cepat kemampuan Saddam Hussein untuk melancarkan perang.

Bandingkan itu dengan konflik lanjutan di Irak, Afghanistan, Suriah, dan Yaman, di mana fokusnya adalah pada gradualisme dan pengekangan, bukan memberikan pukulan knockout secepat mungkin. Kemenangan harus selalu menjadi cahaya pemandu, bukan fokus yang kontraproduktif dengan memproyeksikan hanya cukup kekuatan untuk tidak kalah. Musuh merasakan pengekangan ini dan memanfaatkannya untuk mendapatkan keunggulan strategis dari waktu ke waktu.

Peperangan Berbasis Efek dan Pendekatan Sistem

Di jantung kesuksesan Desert Storm adalah pendekatan berbasis efek dan sistem terhadap perencanaan dan eksekusi. Daripada berfokus pada pengurangan atau penghancuran berurutan, kami mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: Efek apa yang harus dicapai untuk mencapai tingkat operasional dan tujuan strategis yang sesuai? Pertanyaan-pertanyaan itu mendorong kampanye yang dirancang untuk melumpuhkan, mengganggu, memindahkan, dan akhirnya meruntuhkan sistem musuh secara keseluruhan.

Tiga perkembangan membuat ini mungkin. Pertama adalah kematangan munisi berpandu presisi, yang memungkinkan sejumlah kecil pesawat mencapai efek yang sebelumnya membutuhkan formasi massal dan volume persenjataan yang sangat besar. Kedua adalah munculnya teknologi siluman, yang memungkinkan pesawat menembus wilayah udara yang sangat dipertahankan tanpa memerlukan sejumlah besar pesawat pendamping untuk melindungi pengebom. Ketiga adalah filosofi perencanaan yang dimungkinkan oleh kemajuan teknologi ini yang menghargai output daripada input—efek daripada usaha.

Hasilnya mencolok. Dalam 24 jam pertama perang, 36 pesawat tempur siluman F-117 menyerang lebih banyak target daripada seluruh kekuatan udara dan rudal non-siluman dari enam kelompok pertempuran kapal induk di teater. Selama konflik, F-117—yang hanya terbang dua persen dari misi tempur—menyerang lebih dari 40 persen target strategis tetap Irak. Presisi, siluman, dan pendekatan perencanaan berbasis efek tidak hanya meningkatkan efisiensi; mereka secara fundamental mengubah apa yang mungkin secara operasional.

Teknologi akhirnya mengejar teori kekuatan udara di Desert Storm.

Serangan strategis terhadap kepemimpinan, komando dan kontrol, listrik, transportasi, dan komunikasi memiliki efek yang melemahkan pada pasukan Irak di lapangan. Dasar dari pendekatan ini adalah pengakuan bahwa meniadakan kemampuan musuh untuk beroperasi dapat sama pentingnya—jika tidak lebih—daripada menghancurkan pasukannya secara langsung…tetapi kami juga melakukan itu.

Menghancurkan Pasukan Lapangan dari Udara

Bertentangan dengan beberapa klaim retrospektif, Desert Storm bukan contoh AirLand Battle dalam aksi. AirLand Battle adalah doktrin Angkatan Darat yang dirancang untuk perang yang berbeda, berfokus pada operasi udara dan darat gabungan dalam pertempuran linier melawan pasukan Soviet di Eropa. Desert Storm mengikuti logika yang sangat berbeda.

Kekuatan udara koalisi menyerang pasukan lapangan Irak secara langsung dan menentukan, jauh sebelum pengenalan pasukan darat sekutu. Garda Republik Irak—salah satu pusat gravitasi utama Saddam Hussein—secara sistematis diisolasi dan didegradasi dari udara. Kotak pembunuhan, dibagi menjadi sektor yang lebih kecil, memungkinkan pesawat di bawah kendali "pembunuh pengintai" udara untuk menemukan dan menghancurkan armor dan artileri Irak dengan efisiensi yang luar biasa.

"Tank plinking" oleh F-111F yang dipersenjatai dengan bom berpandu laser saja mencatat lebih dari 1.500 pembunuhan armor. Pada saat pasukan darat koalisi maju, kekuatan udara telah menghancurkan atau melumpuhkan lebih dari 4.200 tank, kendaraan lapis baja, dan meriam Irak. Unit-unit Irak sangat demoralisasi dan tidak terorganisir sehingga, dalam satu insiden yang sekarang terkenal, sekelompok tentara menyerah kepada drone Pioneer tak berawak.

Sebagaimana disimpulkan Gulf War Air Power Survey kemudian, kekuatan udara pada dasarnya melumpuhkan divisi berat Irak yang menjadi sandaran strategi Saddam. Unit-unit itu mempertahankan sedikit kemampuan untuk bermanuver, memperkuat, atau melakukan operasi terkoordinasi. Operasi darat yang mengikuti bukanlah pertarungan yang keras—mereka adalah konfirmasi fisik dari kekalahan yang telah diberikan.

Perlu dicatat bahwa negara-negara lain memahami nilai pendekatan strategis terhadap peperangan ini. Yang paling menonjol adalah kampanye udara Israel 2025 melawan Iran. Itu adalah kampanye yang sangat sukses yang berfokus pada pencapaian efek strategis.

Kebersamaan, Dipahami dengan Benar

Desert Storm juga merupakan tes besar pertama dari konstruksi pasukan gabungan yang dibentuk oleh Undang-Undang Goldwater-Nichols tahun 1986. Ini berhasil bukan karena gagasan samar tentang kerja sama antar layanan, tetapi karena kesatuan komando dan kepatuhan yang disiplin terhadap prinsip menggunakan pasukan yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat.

Keputusan Jenderal Schwarzkopf untuk mengkonsolidasikan semua kekuatan udara koalisi di bawah satu komandan komponen udara pasukan gabungan/bersama sangat penting. Begitu juga keputusan strategisnya untuk memanfaatkan kekuatan udara untuk melumpuhkan militer Irak sebelum mengekspos pasukan darat koalisi ke pertempuran. Ini tetap menjadi contoh khas "kebersamaan" dalam aksi dan kemungkinan besar bertanggung jawab untuk menghindari puluhan ribu korban Angkatan Darat AS yang diperkirakan oleh permainan perang sebelum konflik. Keputusan-keputusan ini memungkinkan pengembangan dan eksekusi kampanye udara yang koheren—sebebas mungkin dari agenda layanan parokial. Ini adalah kebersamaan sebagaimana dimaksud untuk berfungsi—bukan homogenitas, bukan partisipasi yang setara demi kepentingannya sendiri, tetapi integrasi di bawah kepemimpinan domain udara yang kompeten.

Klaim bahwa Desert Storm berhasil karena "kerja sama antar layanan mengalahkan ideologi" melewatkan intinya. Kampanye berhasil karena parokialisme layanan disubordinasikan ke tujuan kampanye oleh komandan komponen udara fungsional, dan ketika tindakan parokial terjadi, berbagai kekuatan udara yang kami miliki memungkinkan Jenderal Horner untuk mengabaikan tindakan tersebut untuk menghindari pertarungan antar layanan. Logikanya adalah bahwa energi lebih baik difokuskan pada menghancurkan perusahaan Saddam. Perbedaan itu sangat penting karena Amerika Serikat mempertimbangkan bagaimana mengorganisasi dan memerintahkan pasukan dalam konflik tingkat tinggi di masa depan. Hari ini, pasukan tempur udara AS kurang dari setengah ukuran apa yang mereka miliki selama Desert Storm. Sementara tindakan parokial dapat ditoleransi pada tahun 1991, hari ini, mereka bisa menjadi bencana dan tidak dapat ditoleransi.

Keberangkatan Pasca-9/11 dari Prinsip yang Terbukti

Terlepas dari efektivitas pelajaran Desert Storm, Amerika Serikat menghabiskan beberapa dekade berikutnya menjauh dari mereka. Setelah keruntuhan Uni Soviet, AS mencari dividen perdamaian, dan di sana dimulai penurunan militer AS. Setelah 9/11, doktrin perang Amerika menjadi didominasi oleh pemberontakan—model berpusat pada darat, didorong Angkatan Darat yang berfokus pada keamanan populasi, nation-building, dan kehadiran yang berkepanjangan.

Kekuatan udara, daripada digunakan secara strategis, semakin disalahgunakan. Kekuatan udara menjadi lengan pendukung untuk operasi pemberontakan daripada instrumen utama untuk mencapai efek tingkat strategis dan operasional. Dalam beberapa kasus, komandan komponen udara menemukan diri mereka sengaja dipotong dari perencanaan operasional kritis dan akibatnya rencana kerja terputus dari penggunaan kekuatan udara yang optimal. Ini terjadi dalam perencanaan Operasi Anaconda di Afghanistan, dalam melaksanakan operasi melawan Negara Islam di Suriah selama Operasi Inherent Resolve serta baru-baru ini di Yaman selama Operasi Rough Rider.

Pergeseran ke pendekatan okupasi yang berpusat pada pengurangan memiliki konsekuensi yang mendalam. Tidak hanya pemberontakan gagal memberikan kesuksesan yang langgeng di Irak dan Afghanistan, tetapi juga mengalihkan perhatian, sumber daya, dan energi intelektual dari persiapan untuk konflik tingkat tinggi. Modernisasi Angkatan Udara dikurangi. Program F-22 dibatalkan kurang dari setengah persyaratan militer yang dinyatakan. Program pesawat lainnya dihentikan, diperpanjang, dan diabaikan. Pasukan tempur Angkatan Udara telah menyusut menjadi 40 persen dari ukuran mereka selama Desert Storm. Rekapitalisasi Angkatan Udara yang diperlukan ditunda untuk membayar tagihan Angkatan Darat, dengan Angkatan Darat dialokasikan lebih dari $1,3 triliun lebih banyak daripada Angkatan Udara selama 20 tahun setelah 9/11—$65 miliar/tahun rata-rata lebih banyak daripada Angkatan Udara. Akibatnya, Angkatan Udara sekarang menerbangkan 10 jenis pesawat utama yang pertama kali terbang lebih dari 50 tahun yang lalu. Pesawat-pesawat itu merupakan lebih dari dua pertiga inventaris Angkatan Udara saat ini. Sebagai satu contoh saja, B-52 termuda berusia lebih dari 63 tahun. Angkatan Udara AS telah menjadi kekuatan yang benar-benar geriatrik.

Namun, sementara Angkatan Udara saat ini lebih kecil dan lebih tua daripada kapan pun sejak pendiriannya, ini lebih banyak diminta oleh komando tempur daripada sebelumnya. Tagihan signifikan menanti jika kita ingin memulihkan Angkatan Udara yang dibutuhkan negara untuk berhasil dalam pertempuran masa depan.

China Belajar Apa yang Kita Lupakan

Sementara Amerika Serikat melayang, yang lain belajar. China, khususnya, dengan hati-hati menganalisis kampanye udara Desert Storm dan membangun militer yang dirancang untuk melawan keunggulan yang diungkapkannya. Doktrin China menekankan serangan presisi, dominasi informasi, kekuatan aerospace, dan gangguan sistemik—tepatnya elemen yang mendefinisikan kesuksesan Desert Storm.

Tantangan yang sekarang dihadapi Amerika Serikat di Indo-Pasifik adalah hasil dari militer AS yang mengabaikan pelajaran yang diinternalisasi China. Desert Storm menunjukkan bagaimana mengalahkan militer besar dan modern tanpa melawannya secara simetris. China telah bekerja keras untuk mempelajari cara melawan pendekatan itu—China mendirikan paradigma anti-akses/penolakan wilayah sebagai hasilnya. Sementara itu, militer Amerika Serikat berisiko melupakan cara mengeksekusinya sementara teralihkan oleh perang yang tidak dapat dimenangkan di Irak dan Afghanistan dan memecat para pemimpin karena mengadvokasi persiapan untuk perang dengan China—Kepala Staf Angkatan Udara, Jenderal T. Michael Moseley dan Sekretaris Angkatan Udara Mike Wynne.

Mempelajari Kembali Bagaimana Amerika Menang

Peringatan ke-35 Desert Storm harus berfungsi sebagai panggilan bangun. Konflik regional besar di masa depan tidak akan menyerupai kampanye pemberontakan yang menghabiskan sebagian besar karir perwira militer AS saat ini. Mereka akan menjadi kontes multi-domain yang cepat, intens melawan musuh yang mampu yang dapat menantang udara, ruang angkasa, laut, darat, dunia maya, dan spektrum elektromagnetik sejak awal.

Dalam perang seperti itu, kesuksesan akan sekali lagi bergantung pada penerapan kekuatan militer yang cerdas melalui pendekatan berbasis efek dan sistem. Ini akan memerlukan para pemimpin yang memahami cara mengeksploitasi keunggulan unik dari setiap domain, perencana yang fokus pada hasil daripada aktivitas, dan institusi yang bersedia menginternalisasi pelajaran dari kesuksesan dan kegagalan.

Desert Storm tetap menjadi contoh modern yang paling jelas tentang bagaimana melakukan ini dengan benar. Pelajarannya tidak usang—mereka mendesak. Kami mengabaikannya dengan risiko kami sendiri.