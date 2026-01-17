Coinbase Memasuki Perdagangan Saham saat Brian Armstrong Bertaruh pada Pertumbuhan Jangka Panjang

Coinbase mengambil langkah pertamanya secara langsung di luar dunia cryptocurrency. Bursa cryptocurrency ini telah meluncurkan perdagangan saham untuk sejumlah pelanggan terbatas. Ini menandai awal dari akhir bagi perusahaan yang sebelumnya hanya bergerak di bidang cryptocurrency. Perusahaan ini bergerak menuju menjadi platform untuk berbagai kelas aset.

Diluncurkan pada tahun 2012 oleh Brian Armstrong, Coinbase berkembang dari layanan perdagangan crypto dasar menjadi nama yang diakui dalam aset digital. Penawarannya kini mencakup dompet, layanan stablecoin, dan kartu kredit yang terhubung dengan reward Bitcoin. Memperkenalkan ekuitas menandai fase baru. Ini juga mendorong Coinbase ke dalam persaingan dengan broker seperti Schwab dan Fidelity, bersama dengan Robinhood, pesaing yang menggabungkan perdagangan saham dan crypto.

Ekuitas Tertoken Mewakili Visi Jangka Panjang

Coinbase berkembang karena persepsi bahwa pengguna lebih memilih platform yang lebih sedikit untuk digunakan, serta aksesibilitas yang lebih besar. Melalui ekspansinya ke beberapa kelas aset, perusahaan bertujuan untuk meningkatkan interaksi pengguna dan mengurangi ketergantungannya pada volume perdagangan crypto. Diversifikasi sangat penting, terutama mengingat tantangan regulasi yang dihadapi pasar crypto.

Meskipun perdagangan saham saat ini ditawarkan secara konvensional, perusahaan selalu melihat kemungkinan jangka panjang yang dapat diciptakan melalui tokenisasi ekuitas. Ini karena proses tersebut memungkinkan pembuatan saham di blockchain, yang dapat ditransfer secara instan.

Namun, saham tertoken masih menjadi masalah kontroversi. Saat ini, penawaran yang ada di industri sebagian besar dalam bentuk derivatif. Perusahaan tertentu juga dilaporkan menentang saham mereka disajikan dalam format tertoken tanpa persetujuan mereka. Saat ini, ada kekurangan kejelasan dalam regulasi. Hal ini juga diakui oleh Coinbase.

Regulasi, Peluncuran, dan Tantangan Pasar

Namun, ketidakpastian tetap menjadi tantangan bagi regulasi. Legislator belum menyelesaikan kerangka kerja untuk mengintegrasikan cryptocurrency dengan sektor keuangan yang ada. Perselisihan antara industri crypto dan bank juga telah menghambat proses implementasi saham blockchain.

Akibatnya, Coinbase lebih fokus pada eksekusi daripada eksperimen. Fungsi perdagangan saham backend dikelola oleh Apex Fintech Solutions, sehingga Coinbase dapat berkonsentrasi pada pengalaman pengguna dan pertumbuhan bertahap. Coinbase bermaksud untuk menyediakan ketersediaan saham kepada semua pelanggannya dalam beberapa minggu mendatang.

