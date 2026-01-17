Izin Ksa Baru di 2026: apa yang berubah di pasar perjudian?

Pasar perjudian online Belanda memasuki fase baru pada tahun 2026. Lisensi Ksa pertama dari tahun 2021 hampir berakhir, yang dapat menyebabkan pergeseran dalam pasar tahun ini. Pada saat yang sama, Kansspelautoriteit (Ksa) telah memperketat aturan untuk aplikasi baru dan lisensi lanjutan. Akibatnya, standar untuk penyedia permainan judi online dinaikkan kembali. 1 Oktober 2026: lisensi Ksa pertama berakhir Pada 1 Oktober 2021, pasar perjudian online legal di Belanda dibuka. Sejak saat itu, sepuluh penyedia langsung mendapat izin untuk beroperasi. Sebuah lisensi berlaku selama lima tahun. Setelah itu diikuti dengan penilaian ulang di mana penyedia kembali menunjukkan bahwa semuanya beres untuk tetap aktif di pasar Belanda. Lima tahun setelah regulasi, pasar memasuki fase baru. Tidak semua orang secara otomatis mendapat lampu hijau untuk melanjutkan, terutama sekarang pengawasan dan aturan menjadi lebih ketat. 2026 bukan hanya tentang kasino baru Pemegang lisensi yang ingin mempertahankan posisi mereka di Belanda harus mengajukan lisensi lanjutan tepat waktu. Ini termasuk penilaian, di mana Ksa tidak hanya melihat aplikasi di atas kertas, tetapi juga bagaimana penyedia telah berperilaku dalam praktik selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, 2026 bukan hanya tentang kasino online Belanda baru. Ini terutama tahun di mana penyedia yang ada harus melalui prosedur perpanjangan, dan di mana akan menjadi jelas siapa yang dapat melanjutkan tanpa masalah dan siapa yang tidak.Aturan baru mulai 1 Januari 2026 Ksa menyesuaikan kebijakan untuk pemberian lisensi per 1 Januari 2026. Dalam dokumen resmi, ini disebut BRVKOA 2026 (Beleidsregels vergunningverlening kansspelen op afstand 2026). Menurut Ksa, akan ada kewajiban tambahan untuk pemohon, dan lebih banyak arahan tentang bagaimana pemegang lisensi yang ada harus mengajukan lisensi lanjutan. Dengan demikian, standar dinaikkan. Dan siapa yang ingin melanjutkan, harus terus membuktikan itu secara nyata. Dari lisensi ke keberangkatan: Tombola dan LiveScore Bet Tidak setiap pemegang lisensi memilih untuk melanjutkan. Pada tahun 2024, baik LiveScore Bet maupun tombola menarik lisensi mereka. Dengan demikian, mereka menghilang dari database lisensi resmi, dan tidak lagi diizinkan untuk menawarkan permainan judi online di Belanda. Jenis keluarnya seperti itu menunjukkan bahwa lisensi tidak secara otomatis berarti penyedia juga tetap. Pasar sangat kompetitif, aturan ketat, dan biaya untuk tetap patuh tetap tinggi. Pengawasan ketat berlanjut: denda dan kewajiban perawatan berperan Perpanjangan lisensi lebih dari sekadar pemeriksaan administratif. Ksa juga melihat bagaimana penyedia berperilaku dalam praktik. Hal-hal seperti pencegahan pencucian uang (Wwft) dan kewajiban perawatan sangat diperhitungkan. Contoh yang terkenal adalah Betent (BetCity). Ksa sebelumnya memberikan denda sebesar 3 juta euro karena pelanggaran aturan anti-pencucian uang. Wwft mewajibkan penyedia untuk melakukan penelitian pelanggan dan memantau transaksi. Ini relevan bagi penyedia, karena masa lalu dan sinyal pengawasan dapat diperhitungkan dalam seberapa ketat aplikasi ulang diperiksa. Apa artinya ini bagi pemain? Bagi pemain, pertanyaan terpenting sederhana: apakah kasino legal atau tidak? Pemeriksaan tercepat tetap Kansspelwijzer dari Ksa. Di sana Anda dapat mencari berdasarkan nama merek, pemegang lisensi, atau domain. Jika penyedia tidak ada di dalamnya, mereka tidak memiliki izin untuk menargetkan pemain Belanda. 2026 dengan demikian terutama merupakan tahun di mana Anda dapat melihat banyak "pergerakan": lisensi yang diperpanjang, penyedia yang menghilang, dan perusahaan yang harus membuktikan diri mereka kembali. Tidak setiap perubahan langsung terlihat oleh pemain, tetapi dalam hal lisensi, pergeseran besar dapat terjadi di balik layar pada tahun 2026. Setelah lima tahun perjudian online legal, ini adalah kelanjutan yang logis. Aturan menjadi lebih ketat, pengawasan menjadi lebih tajam, dan lisensi baru tidak otomatis.

Postingan Nieuwe Ksa-vergunningen in 2026: wat verandert er op de gokmarkt? ditulis oleh Femke Stigter dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl.