Gedung Putih mengancam menarik dukungan untuk RUU kripto setelah kebuntuan dengan Coinbase: Laporan

Coinbase menarik dukungannya terhadap CLARITY Act, memperingatkan bahwa draf tersebut akan membatasi DeFi, melarang ekuitas yang ditokenisasi, dan menghilangkan imbalan stablecoin.

Gedung Putih sedang mempertimbangkan untuk menarik dukungannya terhadap RUU struktur pasar kripto menyusul langkah serupa dari bursa kripto Coinbase, menurut reporter Fox Business Eleanor Terrett, mengutip sumber yang dekat dengan pemerintahan Trump.

Dalam postingan hari Minggu di X, Terrett melaporkan bahwa Gedung Putih sangat marah atas keputusan Coinbase untuk menarik dukungannya terhadap Digital Asset Market Clarity Act, menggambarkan langkah tersebut sebagai tindakan "sepihak" yang membuat pejabat pemerintahan terkejut.

"Gedung Putih dikabarkan sangat marah dengan tindakan "sepihak" Coinbase pada hari Rabu, yang tampaknya tidak diberitahukan sebelumnya, menyebutnya sebagai "rug pull" terhadap Gedung Putih dan seluruh industri," tulisnya.

