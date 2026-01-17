Senat Menunda Sidang Undang-Undang Struktur Pasar Kripto di Tengah Perselisihan

Poin Utama: Komite Perbankan Senat menunda sidang Undang-Undang Struktur Pasar Kripto.

Perselisihan seputar imbal hasil stablecoin mempengaruhi prospek legislasi.

Reaksi pasar langsung mencakup penurunan harga Bitcoin dan Ether.

Senator Tim Scott menunda sidang Komite Perbankan Senat tentang Undang-Undang Struktur Pasar Kripto, dengan mengutip masalah yang belum terselesaikan terkait imbal hasil stablecoin dan pembatasan DeFi.

Penundaan tersebut berdampak pada upaya regulasi pasar, mencerminkan kekhawatiran industri stablecoin dan menyebabkan penurunan pasar mata uang kripto, termasuk Bitcoin dan Ether, sekitar 2%.

Sidang Senat Ditunda Karena Kekhawatiran Imbal Hasil Stablecoin

Alex Thorn mengumumkan dalam sebuah tweet bahwa Senator Tim Scott telah menunda sidang Undang-Undang Struktur Pasar Kripto, yang awalnya dijadwalkan minggu ini. Hal ini memiliki implikasi signifikan, terutama karena ketidaksepakatan yang sedang berlangsung mengenai imbal hasil stablecoin. Kelompok lobi bank mengadvokasi pembatasan pada imbalan stablecoin, mengutip kekhawatiran tentang penipisan deposito bank tradisional dan risiko stabilitas keuangan.

Penundaan sidang membawa reaksi pasar langsung. Bitcoin dan Ether keduanya mencatat penurunan 2% setelah pengumuman tersebut. Pergeseran pasar ini menggarisbawahi kekhawatiran bahwa ketidakpastian regulasi terus berkontribusi terhadap volatilitas di pasar mata uang kripto.

Respons penting terhadap penundaan datang dari berbagai tokoh industri. David Sacks, White House Crypto Czar, memperkuat komitmen terhadap kerangka regulasi, dengan mengatakan,

Brian Armstrong dari Coinbase menyatakan kekecewaan atas masalah privasi, DeFi, dan imbalan stablecoin, sehingga menarik dukungan untuk rancangan undang-undang dalam bentuknya saat ini.

Dampak pada Bitcoin dan Ether Menyusul Keputusan Senat

Tahukah Anda? Penundaan yang sedang berlangsung dalam sidang legislasi kripto mengingatkan pada penundaan sebelumnya, menggemakan GENIUS Act yang penting tahun lalu. Ketidakpastian regulasi saat itu mencerminkan kontroversi imbal hasil stablecoin saat ini.

Per 17 Januari 2026, Bitcoin (BTC) diperdagangkan pada $95.166,01 dengan kapitalisasi pasar $1,90 triliun. Volume perdagangan 24 jamnya menunjukkan penurunan 44,91%, menurut CoinMarketCap. Perubahan harga menunjukkan penurunan moderat 0,47% selama 24 jam terakhir, diimbangi dengan kenaikan 5,06% selama seminggu terakhir.

Bitcoin(BTC), grafik harian, screenshot di CoinMarketCap pada 09:38 UTC tanggal 17 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari Coincu Research menunjukkan ambiguitas regulasi yang berkelanjutan dapat menyebabkan potensi gangguan keuangan dan pergeseran teknologi dalam protokol DeFi. Pembatasan imbal hasil stablecoin tetap menjadi pusat, dengan hasil legislatif berpotensi berdampak pada ekosistem kripto yang lebih luas. Pernyataan Senator Scott tentang diskusi markup struktur pasar memberikan lebih banyak detail tentang tantangan legislatif.