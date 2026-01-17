Prakiraan Harga NVDA Melonjak Setelah Jefferies Menaikkan Target Nvidia ke $275

Saham Nvidia menarik perhatian baru setelah Jefferies menaikkan target harga menjadi $275, mengutip peta jalan akselerator dan model yang diperpanjang hingga 2028 yang disorot seputar CES.

Pada saat yang sama, grafik pasar menunjukkan perkiraan jangka pendek yang beragam untuk NVDA dan fokus baru pada rasio Ethereum–Nvidia saat trader menilai pergeseran momentum relatif.

Jefferies Naikkan Target Nvidia ke $275 saat Pipeline CES Diperpanjang ke 2028

Analis Jefferies Blayne Curtis menaikkan target harga perusahaan untuk Nvidia menjadi $275 dari $250 dan mempertahankan rating Beli pada saham tersebut. Dia menunjuk pada peluncuran akselerator baru perusahaan dan peta jalan model terkait, yang menurutnya sekarang membentang hingga 2028.

Curtis membingkai pembaruan seputar sinyal produk baru yang keluar dari CES dan awal tahun baru. Dia mengatakan peta jalan yang diperluas mendukung pandangan valuasi yang lebih tinggi dari Jefferies saat Nvidia mendorong lebih dalam ke permintaan pusat data generasi berikutnya.

Perkiraan Nvidia Menandakan Volatilitas Jangka Pendek saat Prospek Jangka Panjang Tetap Beragam

Grafik perkiraan harga untuk saham Nvidia menunjukkan momentum yang tidak merata menuju awal 2026, dengan sinyal jangka pendek mengarah lebih tinggi sementara horison jangka panjang tetap lebih lunak. Model memproyeksikan harga lima hari sekitar $188,82, menandai kenaikan moderat dari level terkini.

Perkiraan Saham dan Prediksi Harga NVIDIA (NVDA) 2026 hingga 2027. Sumber: CoinCodex

Namun, nada bergeser saat memperpanjang pandangan. Perkiraan satu bulan dan tiga bulan bergerak lebih rendah, keduanya mengelompok mendekati $182,60 hingga $182,70. Divergensi itu menunjukkan ketahanan jangka pendek diikuti oleh pendinginan momentum saat garis waktu memanjang.

Sementara itu, prospek jangka panjang tetap terbatas, dengan proyeksi enam bulan, satu tahun, dan 2030 terkunci. Meskipun begitu, jalur harga yang terlihat menunjukkan Nvidia diperdagangkan dalam kisaran luas hingga akhir 2025, mencapai puncak di atas $200 sebelum turun kembali ke pertengahan $180-an. Hasilnya, grafik mencerminkan pasar yang menyeimbangkan keuntungan baru yang kuat terhadap ekspektasi konsolidasi di bulan-bulan mendatang.

Grafik Rasio Ethereum–Nvidia Menyoroti Breakout Baru dan Retest Setelah Tren Turun Bertahun-tahun

Grafik TradingView yang dibagikan di X melacak rasio ETHUSD NVDA mingguan dan menandai dua puncak sebelumnya, diberi label "puncak 2018 (Januari)" dan "puncak 2021 (Mei)." Grafik menggambar garis tren merah menurun panjang dari tertinggi tersebut dan menunjukkan rasio menembus di atas garis itu dua kali, dengan label "breakout!" mendekati periode 2020–2021 dan label "breakout!" lainnya mendekati 2025.

Rasio Mingguan ETHUSD NVDA (Ethereum vs Nvidia). Sumber: Cryptollica di X

Di sisi kanan, rasio menarik kembali ke garis tren turun sebelumnya dan diberi label "Retest," menunjukkan harga kembali ke area breakout. Header pada grafik mencantumkan pembacaan ETHUSD NVDA mingguan sekitar 16,75 pada saat snapshot, sementara garis ETHUSD terpisah di bawah menunjukkan Ether mendekati 3.095 pada layar yang sama.

Gambar juga mencakup garis panduan naik putus-putus dan panah besar ke atas yang memproyeksikan kemungkinan pergerakan lebih tinggi setelah retest. Grafik mencatat bahwa itu dibuat dengan TradingView pada 10 Jan. 2026 pukul 17:22 UTC dan membawa label "Cryptollica" di header.