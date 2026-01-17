Bisakah harga Solana mencapai $170 melalui aliran masuk SOL ETF dan dukungan di atas $147?

Bisakah harga Solana mencapai $170 melalui arus masuk ETF SOL dan dukungan di atas $147?

ETF SOL kembali menarik modal yang signifikan pada 15 Januari. Arus masuk bersih mencapai $164 juta. Ini merupakan hari perdagangan keempat berturut-turut dengan arus masuk positif. Hal ini menunjukkan permintaan yang berkelanjutan untuk produk teregulasi yang memberikan eksposur terhadap aset kripto. Bisakah harga Solana dan pasar yang lebih luas mendapatkan dukungan tambahan dari ini? Cek Discord kami Terhubung dengan penggemar kripto yang "berpikiran sama" Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan yang jelas & grafik dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Ke Discord sekarang Arus masuk ETF mengalihkan perhatian ke altcoin Arus masuk yang berkelanjutan ke ETF Ethereum dan Bitcoin tidak tanpa dampak pada sisa pasar. Ketika dana besar menarik modal, kepercayaan terhadap kripto sebagai kategori investasi meningkat. Hal ini sering diterjemahkan menjadi minat tambahan pada altcoin dengan likuiditas tinggi dan pasar derivatif yang aktif. Selain Ethereum dan Bitcoin, ETF spot Solana dan XRP juga mengalami arus masuk. Untuk Solana, jumlahnya sekitar $8,9 juta. ETF XRP melihat sekitar $17 juta masuk. Jumlah ini lebih kecil, tetapi menunjukkan bahwa modal menyebar lebih luas. Ini terutama relevan karena arus masuk ini terjadi sementara banyak altcoin masih bergerak dalam rentang perdagangan yang jelas. Untuk Solana ini penting karena sebagian permintaan kini berjalan melalui saluran teregulasi. Itu mengurangi ketergantungan pada posisi leverage SOL jangka pendek. Efeknya sering terlihat dalam struktur harga yang lebih tenang, dengan lonjakan tajam yang lebih sedikit naik dan turun. On January 15 (ET), Ethereum spot ETFs recorded a total net inflow of $164 million, marking 4 consecutive days of net inflows. On January 15 (ET), Ethereum spot ETFs recorded a total net inflow of $164 million, marking 4 consecutive days of net inflows. Bitcoin spot ETFs recorded a total net inflow of $100 million the previous day, also marking 4 consecutive days of net inflows. Solana spot ETFs recorded… pic.twitter.com/zpSdSS4axH — Wu Blockchain (@WuBlockchain) January 16, 2026 Harga Solana merespons permintaan struktural Harga Solana saat ini bergerak dalam rentang yang relatif sempit di sekitar tengah kisaran saat ini. Alih-alih pergerakan impuls yang kuat, ada terutama candle terkontrol dan volatilitas yang menurun. Ini sesuai dengan pasar di mana bull dan bear saling menyeimbangkan. Volume perdagangan harian sekitar $4 miliar. Itu cukup tinggi untuk menyerap pesanan besar tanpa langsung mengganggu harga Solana. Dengan pasokan beredar sekitar 570 juta token SOL, nilai pasar mencapai sekitar $80 miliar. Skala ini membuat Solana menarik bagi pelaku pasar yang lebih besar yang membutuhkan likuiditas. Menurut berbagai analis kripto, struktur saat ini muncul setelah periode volatilitas yang meningkat di awal kuartal ini. Sejak itu harga Solana telah kembali ke pola yang secara teknis lebih tenang. Dalam fase seperti itu, peran zona harga yang jelas meningkat, karena bull dan bear membangun posisi mereka di sana. Level penting dalam struktur Solana saat ini Level teknis yang sering disebutkan berada di sekitar $147. Area harga ini sebelumnya berfungsi sebagai support dan kemudian sebagai resistance. Menurut Crypto Tony, ini adalah zona di mana banyak token dibeli dan dijual di masa lalu. Akibatnya, ada banyak pasokan SOL lagi di sini sekarang. Selama harga Solana tetap di bawah zona harga ini, ada konsolidasi. Penutupan harian yang meyakinkan di atas level ini menunjukkan tekanan beli yang cukup untuk membeli kembali posisi SOL yang dijual sebelumnya. Itu bisa memberi ruang menuju zona berikutnya di sekitar tengah kisaran $150, tanpa ini menjadi jaminan untuk kenaikan harga lebih lanjut. Di sisi bawah, analis kripto melihat area harga di sekitar $135 dan di bawah $130. Zona ini sebelumnya bertepatan dengan volume yang meningkat dan tekanan jual yang menurun. Selama level ini tetap utuh, struktur pasar saat ini tetap bertahan. Level harga Solana ini tidak berdiri sendiri. Mereka bertepatan dengan pendanaan yang menurun di pasar futures SOL dan leverage yang lebih rendah. Ini mengurangi kemungkinan likuidasi mendadak, yang sesuai dengan pergerakan sideways saat ini. $SOL / $USD – Update The bulls want to reclaim $147 to regain the momentum needed for a push up to $155 and higher. pic.twitter.com/eAqy4GCuRQ — Crypto Tony (@CryptoTony__) January 16, 2026 Apa yang dapat mendukung harga SOL lebih lanjut Gordon, analis kripto lain, menunjuk pada dasar yang membulat yang terbentuk antara $118 dan $135. Pola ini sering muncul ketika bear telah menjual token mereka dan bull baru bersedia menerima harga yang lebih tinggi. Dalam fase seperti itu, pasokan secara bertahap bergeser ke holder yang lebih kuat. Menurut analisis ini, area antara $145 dan $147 kini berfungsi sebagai support jangka pendek, asalkan harga Solana tetap di atasnya. Di bawahnya ada zona penyangga tambahan di sekitar $138 di mana minat beli SOL sebelumnya terlihat. Yang mendukung analisis ini adalah tidak adanya puncak ekstrem dalam open interest. Ini menunjukkan bahwa pergerakan harga saat ini terutama didorong oleh permintaan spot SOL dan arus masuk ETF, bukan oleh leverage yang berlebihan. Untuk stabilitas pasar Solana, itu adalah sinyal yang relevan. Selain itu, Solana memiliki lingkungan on-chain yang aktif, dengan angka transaksi yang stabil dan penggunaan aplikasi DeFi dan NFT. Faktor-faktor ini dapat diukur dan berkontribusi pada dasar fundamental dari struktur harga saat ini. SOL hasn't carved out the mother of all bottoms by accident. $170 is coming. pic.twitter.com/921nMy8Jh5 — Gordon 🐂 (@GordonGekko) January 16, 2026 Prospek tren harga Solana Inti dari situasi saat ini adalah bahwa arus masuk ETF untuk Ethereum, Bitcoin dan pada tingkat lebih rendah Solana menyediakan basis modal yang stabil. Untuk Solana ini diterjemahkan menjadi struktur pasar yang terkontrol dengan support dan resistance yang jelas. Prospek tren harga Solana Inti dari situasi saat ini adalah bahwa arus masuk ETF untuk Ethereum, Bitcoin dan pada tingkat lebih rendah Solana menyediakan basis modal yang stabil. Untuk Solana ini diterjemahkan menjadi struktur pasar yang terkontrol dengan support dan resistance yang jelas. Selama harga Solana tetap di atas zona harga sekitar $130 dan arus masuk SOL melalui pasar spot berlanjut, gambaran teknis tetap netral hingga sedikit positif. Terobosan di atas area sekitar $147 sesuai dengan kelanjutan menuju zona harga yang lebih tinggi, sementara hilangnya support yang mendasarinya membuat gambaran konsolidasi tetap utuh.

