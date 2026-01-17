Prediksi harga bullish SKY untuk 2026 adalah $0,06889 hingga $0,08227.

Harga Sky (SKY) mungkin mencapai $0,5 segera.

Prediksi harga bearish SKY untuk 2026 adalah $0,04483.

Dalam prediksi harga Sky (SKY) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga SKY dengan menggunakan indikator analisis teknikal yang akurat dan ramah trader serta memprediksi pergerakan masa depan cryptocurrency tersebut.

DAFTAR ISI PENDAHULUAN Status Pasar Saat Ini Sky (SKY)

Apa itu Sky (SKY)?

Teknikal 24 Jam Sky (SKY) PREDIKSI HARGA Sky 2026 Level Support dan Resistance Sky (SKY)

Prediksi Harga Sky (SKY) 2026 — RVOL, MA, dan RSI

Prediksi Harga Sky (SKY) 2026 — ADX, RVI

Perbandingan Sky dengan BTC, ETH PREDIKSI HARGA SKY 2027, 2028-2030 KESIMPULAN FAQ

Status Pasar Saat Ini Sky (SKY)

Harga Saat Ini $0,06375 Perubahan Harga 24 Jam Naik 4,91% Volume Trading 24 Jam $28,15M Kapitalisasi Pasar $1,46B Suplai yang Beredar 22,96B SKY Tertinggi Sepanjang Masa $0,1014 (Pada 03 Des 2024) Terendah Sepanjang Masa $0,0343 (Pada 03 Feb 2025)

Apa itu Sky (SKY)

TICKER SKY BLOCKCHAIN Skycoin KATEGORI Cryptocurrency Web3 DILUNCURKAN PADA Desember 2013 UTILITAS Staking, Trading, Holding, Governance, Rewards

Status Pasar Saat Ini SKY (Sumber: CoinMarketCap)

Sky (SKY) adalah cryptocurrency yang baru-baru ini mendapat perhatian signifikan karena momentum kenaikannya dan kehadiran pasar yang terus berkembang. Ini bertujuan untuk memberikan nilai melalui aplikasi blockchain yang inovatif, meskipun informasi detail tentang ekosistem dan kasus penggunaannya masih terus berkembang. Token ini telah menunjukkan kinerja harga yang kuat selama beberapa bulan terakhir, mencerminkan meningkatnya minat dari komunitas kripto. Pemulihannya dari titik terendah di masa lalu dan kemampuannya untuk mempertahankan pertumbuhan dari waktu ke waktu menunjukkan tingkat kepercayaan investor yang solid. Meskipun potensi penuh Sky belum terlihat, aktivitas terbarunya menunjukkan bahwa ini adalah proyek yang patut diperhatikan. Seperti halnya aset digital lainnya, tetap terinformasi melalui pembaruan resmi dan analisis pasar sangat penting untuk memahami lintasan dan viabilitasnya dalam jangka panjang.

Teknikal 24 Jam Sky

(Sumber: TradingView) (Sumber: TradingView)

Prediksi Harga Sky (SKY) 2026

Sky (SKY) berada di peringkat ke-52 di CoinMarketCap dalam hal kapitalisasi pasarnya. Gambaran umum prediksi harga Sky untuk 2026 dijelaskan di bawah ini dengan kerangka waktu harian.

Pola Rounding Bottom SKY/USDT (Sumber: TradingView) Pola Rounding Bottom SKY/USDT (Sumber: TradingView)

Dalam grafik di atas, Sky (SKY) membentuk pola Rounding Bottom. Pergerakan harga membentuk pola yang menyerupai busur dan karenanya juga dikenal sebagai pola saucer bottom. Secara umum, pola rounding bottom mengindikasikan pembalikan harga jangka panjang. Pola ini juga menekankan perubahan dalam sentimen pasar karena tren tampaknya beralih dari bearish ke bullish.

Investor umumnya harus tetap berhati-hati dan mengatur waktu pasar dengan baik. Jika harga menembus dan bergerak melewati level resistance, ia akan memasuki lintasan bullish yang terkonfirmasi.

Pada saat analisis, harga Sky (SKY) tercatat di $0,06375. Jika tren pola berlanjut, maka harga SKY mungkin mencapai level resistance $0,07328 dan $0,12201. Jika tren berbalik, maka harga SKY mungkin turun ke level support $0,05456 dan $0,04001.

Level Resistance dan Support Sky (SKY)

Grafik yang diberikan di bawah ini menjelaskan kemungkinan level resistance dan support Sky (SKY) pada 2026.

Level Resistance dan Support SKY/USDT (Sumber: TradingView) Level Resistance dan Support SKY/USDT (Sumber: TradingView)

Dari grafik di atas, kita dapat menganalisis dan mengidentifikasi berikut ini sebagai level resistance dan support Sky (SKY) untuk 2026.

Level Resistance 1 $0,06889 Level Resistance 2 $0,08227 Level Support 1 $0,05592 Level Support 2 $0,04483

Level Resistance & Support SKY

Prediksi Harga Sky (SKY) 2026 — RVOL, MA, dan RSI

Indikator analisis teknikal seperti Relative Volume (RVOL), Moving Average (MA), dan Relative Strength Index (RSI) dari Sky (SKY) ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.

SKY/USDT RVOL, MA, RSI (Sumber: TradingView) SKY/USDT RVOL, MA, RSI (Sumber: TradingView)

Dari pembacaan pada grafik di atas, kita dapat membuat kesimpulan berikut mengenai pasar Sky (SKY) saat ini pada 2026.

INDIKATOR TUJUAN PEMBACAAN KESIMPULAN 50-Day Moving Average (50MA) Sifat tren saat ini dengan membandingkan harga rata-rata selama 50 hari 50 MA = $0,05948Harga = $0,06427

(50MA < Harga) Bullish/Uptrend Relative Strength Index (RSI) Besarnya perubahan harga;Menganalisis kondisi oversold & overbought 70,33381

<30 = Oversold

50-70 = Netral>70 = Overbought Overbought Relative Volume (RVOL) Volume trading aset dalam kaitannya dengan volume rata-rata terbarunya Di bawah garis cutoff Volume lemah

Prediksi Harga Sky (SKY) 2026 — ADX, RVI

Dalam grafik di bawah ini, kami menganalisis kekuatan dan volatilitas Sky (SKY) menggunakan indikator analisis teknikal berikut — Average Directional Index (ADX) dan Relative Volatility Index (RVI).

SKY/USDT ADX, RVI (Sumber: TradingView) SKY/USDT ADX, RVI (Sumber: TradingView)

Dari pembacaan pada grafik di atas, kita dapat membuat kesimpulan berikut mengenai momentum harga Sky (SKY).

INDIKATOR TUJUAN PEMBACAAN KESIMPULAN Average Directional Index (ADX) Kekuatan momentum tren 16,05865 Tren Lemah Relative Volatility Index (RVI) Volatilitas selama periode tertentu 58,82

<50 = Rendah

>50 = Tinggi Volatilitas tinggi

Perbandingan SKY dengan BTC, ETH

Mari kita sekarang bandingkan pergerakan harga Sky (SKY) dengan Bitcoin (BTC), dan Ethereum (ETH).

Perbandingan Harga BTC Vs ETH Vs SKY (Sumber: TradingView) Perbandingan Harga BTC Vs ETH Vs SKY (Sumber: TradingView)

Dari grafik di atas, kita dapat menginterpretasikan bahwa aksi harga SKY mirip dengan BTC dan ETH. Artinya, ketika harga BTC dan ETH naik atau turun, harga SKY juga naik atau turun secara bersamaan.

Prediksi Harga Sky (SKY) 2027, 2028 – 2030

Dengan bantuan indikator analisis teknikal dan pola tren yang disebutkan di atas, mari kita prediksi harga Sky (SKY) antara 2027, 2028, 2029, dan 2030.

Tahun Harga Bullish Harga Bearish Prediksi Harga Sky (SKY) 2027 $0,7 $0,03 Prediksi Harga Sky (SKY) 2028 $0,9 $0,02 Prediksi Harga Sky (SKY) 2029 $1 $0,01 Prediksi Harga Sky (SKY) 2030 $1,2 $0,009

Kesimpulan

Jika Sky (SKY) memantapkan dirinya sebagai investasi yang baik pada 2026, tahun ini akan menguntungkan bagi cryptocurrency tersebut. Kesimpulannya, prediksi harga bullish Sky (SKY) untuk 2026 adalah $0,08227. Sebagai perbandingan, jika sentimen yang tidak menguntungkan terpicu, prediksi harga bearish Sky (SKY) untuk 2026 adalah $0,04483.

Jika momentum pasar dan sentimen investor meningkat secara positif, maka Sky (SKY) mungkin mencapai $0,5. Lebih lanjut, dengan peningkatan dan kemajuan di masa depan dalam ekosistem Sky, SKY mungkin melampaui all-time high (ATH) saat ini sebesar $0,1014 dan menandai ATH barunya.

FAQ

1. Apa itu Sky (SKY)?

Sky (SKY) adalah jaringan blockchain yang dirancang untuk membawa fungsi smart contract ke aset digital yang tidak mendukungnya secara native, termasuk cryptocurrency populer seperti XRP.

2. Di mana Anda dapat membeli Sky (SKY)?

Sky (SKY) telah terdaftar di banyak bursa kripto, termasuk Kraken, KuCoin, ProBit, MEXC, Bitget, LBank, Bitbns, XBTS, CoinDCX, dan Coinsuper.

3. Apakah Sky (SKY) akan mencapai ATH baru segera?

Dengan pengembangan dan peningkatan yang sedang berlangsung di dalam Platform Sky, SKY memiliki kemungkinan tinggi untuk mencapai ATH-nya segera.

4. Berapa all-time high (ATH) saat ini dari Sky (SKY)?

Pada 03 Des 2024, SKY mencapai all-time high (ATH) barunya sebesar $0,1014.

5. Berapa harga terendah Sky (SKY)?

Menurut CoinMarketCap, SKY mencapai all-time low (ATL) sebesar $0,0343 pada 03 Feb 2025.

6. Apakah Sky (SKY) akan mencapai $0,5?

Jika Sky (SKY) menjadi salah satu cryptocurrency aktif yang sebagian besar mempertahankan tren bullish, ia mungkin rally untuk mencapai $0,5 segera.

7. Berapa harga Sky (SKY) pada tahun 2027?

Harga Sky (SKY) diperkirakan akan mencapai $0,7 pada tahun 2027.

8. Berapa harga Sky (SKY) pada tahun 2028?

Harga Sky (SKY) diperkirakan akan mencapai $0,9 pada tahun 2028.

9. Berapa harga Sky (SKY) pada tahun 2029?

Harga Sky (SKY) diperkirakan akan mencapai $1 pada tahun 2029.

10. Berapa harga Sky (SKY) pada tahun 2030?

Harga Sky (SKY) diperkirakan akan mencapai $1,2 pada tahun 2030.



