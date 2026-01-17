BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Dalam prediksi harga Sky (SKY) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga SKY dengan menggunakan indikator analisis teknikal yang akurat dan ramah trader sertaDalam prediksi harga Sky (SKY) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga SKY dengan menggunakan indikator analisis teknikal yang akurat dan ramah trader serta

Prediksi Harga Sky (SKY) 2026, 2027-2030

Penulis: ThenewscryptoSumber: Thenewscrypto
2026/01/17 19:27
Sky Protocol
SKY$0.06431-0.63%
  • Prediksi harga bullish SKY untuk 2026 adalah $0,06889 hingga $0,08227.
  • Harga Sky (SKY) mungkin mencapai $0,5 segera.
  • Prediksi harga bearish SKY untuk 2026 adalah $0,04483.

Dalam prediksi harga Sky (SKY) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga SKY dengan menggunakan indikator analisis teknikal yang akurat dan ramah trader serta memprediksi pergerakan masa depan cryptocurrency tersebut.

DAFTAR ISI
PENDAHULUAN
  • Status Pasar Saat Ini Sky (SKY)
  • Apa itu Sky (SKY)?
  • Teknikal 24 Jam Sky (SKY)
PREDIKSI HARGA Sky 2026
  • Level Support dan Resistance Sky (SKY)
  • Prediksi Harga Sky (SKY) 2026 — RVOL, MA, dan RSI
  • Prediksi Harga Sky (SKY) 2026 — ADX, RVI
  • Perbandingan Sky dengan BTC, ETH
PREDIKSI HARGA SKY 2027, 2028-2030
KESIMPULAN
FAQ

Status Pasar Saat Ini Sky (SKY)

Harga Saat Ini$0,06375
Perubahan Harga 24 JamNaik 4,91%
Volume Trading 24 Jam$28,15M
Kapitalisasi Pasar$1,46B
Suplai yang Beredar22,96B SKY
Tertinggi Sepanjang Masa$0,1014 (Pada 03 Des 2024)  
Terendah Sepanjang Masa$0,0343 (Pada 03 Feb 2025)  
Status Pasar Saat Ini SKY (Sumber: CoinMarketCap)

Apa itu Sky (SKY)

TICKERSKY
BLOCKCHAINSkycoin
KATEGORICryptocurrency Web3
DILUNCURKAN PADADesember 2013
UTILITASStaking, Trading, Holding, Governance, Rewards

Sky (SKY) adalah cryptocurrency yang baru-baru ini mendapat perhatian signifikan karena momentum kenaikannya dan kehadiran pasar yang terus berkembang. Ini bertujuan untuk memberikan nilai melalui aplikasi blockchain yang inovatif, meskipun informasi detail tentang ekosistem dan kasus penggunaannya masih terus berkembang. Token ini telah menunjukkan kinerja harga yang kuat selama beberapa bulan terakhir, mencerminkan meningkatnya minat dari komunitas kripto. Pemulihannya dari titik terendah di masa lalu dan kemampuannya untuk mempertahankan pertumbuhan dari waktu ke waktu menunjukkan tingkat kepercayaan investor yang solid. Meskipun potensi penuh Sky belum terlihat, aktivitas terbarunya menunjukkan bahwa ini adalah proyek yang patut diperhatikan. Seperti halnya aset digital lainnya, tetap terinformasi melalui pembaruan resmi dan analisis pasar sangat penting untuk memahami lintasan dan viabilitasnya dalam jangka panjang.

Teknikal 24 Jam Sky

(Sumber: TradingView)

Prediksi Harga Sky (SKY) 2026

Sky (SKY) berada di peringkat ke-52 di CoinMarketCap dalam hal kapitalisasi pasarnya. Gambaran umum prediksi harga Sky untuk 2026 dijelaskan di bawah ini dengan kerangka waktu harian.

Pola Rounding Bottom SKY/USDT (Sumber: TradingView)

Dalam grafik di atas, Sky (SKY) membentuk pola Rounding Bottom. Pergerakan harga membentuk pola yang menyerupai busur dan karenanya juga dikenal sebagai pola saucer bottom. Secara umum, pola rounding bottom mengindikasikan pembalikan harga jangka panjang. Pola ini juga menekankan perubahan dalam sentimen pasar karena tren tampaknya beralih dari bearish ke bullish.

Investor umumnya harus tetap berhati-hati dan mengatur waktu pasar dengan baik. Jika harga menembus dan bergerak melewati level resistance, ia akan memasuki lintasan bullish yang terkonfirmasi.

Pada saat analisis, harga Sky (SKY) tercatat di $0,06375. Jika tren pola berlanjut, maka harga SKY mungkin mencapai level resistance $0,07328 dan $0,12201. Jika tren berbalik, maka harga SKY mungkin turun ke level support $0,05456 dan $0,04001.

Level Resistance dan Support Sky (SKY)

Grafik yang diberikan di bawah ini menjelaskan kemungkinan level resistance dan support Sky (SKY) pada 2026.

Level Resistance dan Support SKY/USDT (Sumber: TradingView)

Dari grafik di atas, kita dapat menganalisis dan mengidentifikasi berikut ini sebagai level resistance dan support Sky (SKY) untuk 2026.

Level Resistance 1$0,06889
Level Resistance 2$0,08227
Level Support 1$0,05592
Level Support 2$0,04483

Level Resistance & Support SKY

Prediksi Harga Sky (SKY) 2026 — RVOL, MA, dan RSI

Indikator analisis teknikal seperti Relative Volume (RVOL), Moving Average (MA), dan Relative Strength Index (RSI) dari Sky (SKY) ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.

SKY/USDT RVOL, MA, RSI (Sumber: TradingView)

Dari pembacaan pada grafik di atas, kita dapat membuat kesimpulan berikut mengenai pasar Sky (SKY) saat ini pada 2026.

INDIKATORTUJUANPEMBACAANKESIMPULAN
50-Day Moving Average (50MA)Sifat tren saat ini dengan membandingkan harga rata-rata selama 50 hari50 MA = $0,05948Harga = $0,06427
(50MA < Harga)		Bullish/Uptrend
Relative Strength Index (RSI)Besarnya perubahan harga;Menganalisis kondisi oversold & overbought70,33381
<30 = Oversold
50-70 = Netral>70 = Overbought		Overbought
Relative Volume (RVOL)Volume trading aset dalam kaitannya dengan volume rata-rata terbarunyaDi bawah garis cutoffVolume lemah

Prediksi Harga Sky (SKY) 2026 — ADX, RVI

Dalam grafik di bawah ini, kami menganalisis kekuatan dan volatilitas Sky (SKY) menggunakan indikator analisis teknikal berikut — Average Directional Index (ADX) dan Relative Volatility Index (RVI).

SKY/USDT ADX, RVI (Sumber: TradingView)

Dari pembacaan pada grafik di atas, kita dapat membuat kesimpulan berikut mengenai momentum harga Sky (SKY).

INDIKATORTUJUANPEMBACAANKESIMPULAN
Average Directional Index (ADX)Kekuatan momentum tren16,05865Tren Lemah
Relative Volatility Index (RVI)Volatilitas selama periode tertentu58,82
<50 = Rendah
>50 = Tinggi		Volatilitas tinggi

Perbandingan SKY dengan BTC, ETH

Mari kita sekarang bandingkan pergerakan harga Sky (SKY) dengan Bitcoin (BTC), dan Ethereum (ETH).

Perbandingan Harga BTC Vs ETH Vs SKY (Sumber: TradingView)

Dari grafik di atas, kita dapat menginterpretasikan bahwa aksi harga SKY mirip dengan BTC dan ETH. Artinya, ketika harga BTC dan ETH naik atau turun, harga SKY juga naik atau turun secara bersamaan.

Prediksi Harga Sky (SKY) 2027, 2028 – 2030

Dengan bantuan indikator analisis teknikal dan pola tren yang disebutkan di atas, mari kita prediksi harga Sky (SKY) antara 2027, 2028, 2029, dan 2030.

Tahun Harga Bullish Harga Bearish
Prediksi Harga Sky (SKY) 2027$0,7$0,03
Prediksi Harga Sky (SKY) 2028$0,9$0,02
Prediksi Harga Sky (SKY) 2029$1$0,01
Prediksi Harga Sky (SKY) 2030$1,2$0,009

Kesimpulan

Jika Sky (SKY) memantapkan dirinya sebagai investasi yang baik pada 2026, tahun ini akan menguntungkan bagi cryptocurrency tersebut. Kesimpulannya, prediksi harga bullish Sky (SKY) untuk 2026 adalah $0,08227. Sebagai perbandingan, jika sentimen yang tidak menguntungkan terpicu, prediksi harga bearish Sky (SKY) untuk 2026 adalah $0,04483. 

Jika momentum pasar dan sentimen investor meningkat secara positif, maka Sky (SKY) mungkin mencapai $0,5. Lebih lanjut, dengan peningkatan dan kemajuan di masa depan dalam ekosistem Sky, SKY mungkin melampaui all-time high (ATH) saat ini sebesar $0,1014  dan menandai ATH barunya. 

FAQ

1. Apa itu Sky (SKY)?

Sky (SKY) adalah jaringan blockchain yang dirancang untuk membawa fungsi smart contract ke aset digital yang tidak mendukungnya secara native, termasuk cryptocurrency populer seperti XRP.

2. Di mana Anda dapat membeli Sky (SKY)?

Sky  (SKY)  telah terdaftar di banyak bursa kripto, termasuk Kraken, KuCoin, ProBit, MEXC, Bitget, LBank, Bitbns, XBTS, CoinDCX, dan Coinsuper.

3. Apakah Sky (SKY) akan mencapai ATH baru segera?

Dengan pengembangan dan peningkatan yang sedang berlangsung di dalam Platform Sky, SKY memiliki kemungkinan tinggi untuk mencapai ATH-nya segera.

4. Berapa all-time high (ATH) saat ini dari Sky (SKY)?

Pada 03 Des 2024, SKY mencapai all-time high (ATH) barunya sebesar $0,1014.

5. Berapa harga terendah Sky (SKY)?

Menurut CoinMarketCap, SKY mencapai all-time low (ATL) sebesar $0,0343 pada 03 Feb 2025.

6. Apakah Sky (SKY) akan mencapai $0,5?

Jika Sky (SKY) menjadi salah satu cryptocurrency aktif yang sebagian besar mempertahankan tren bullish, ia mungkin rally untuk mencapai $0,5 segera.

7. Berapa harga Sky (SKY) pada tahun 2027?

Harga Sky (SKY) diperkirakan akan mencapai $0,7 pada tahun 2027.

8. Berapa harga Sky (SKY)  pada tahun 2028?

Harga Sky  (SKY)  diperkirakan akan mencapai $0,9 pada tahun 2028.

9. Berapa harga Sky (SKY)  pada tahun 2029?

Harga Sky (SKY) diperkirakan akan mencapai $1 pada tahun 2029.

10. Berapa harga Sky (SKY) pada tahun 2030?

Harga Sky  (SKY)  diperkirakan akan mencapai $1,2 pada tahun 2030.  


Prediksi Kripto Teratas

Prediksi Harga Decentraland (MANA)

Prediksi Harga Bitcoin Cash (BCH) 

Prediksi Harga Chainlink (LINK)

Disclaimer: Opini yang diungkapkan dalam grafik ini semata-mata milik penulis. Ini tidak mewakili nasihat investasi apa pun. Tim TheNewsCrypto mendorong semua orang untuk melakukan riset mereka sendiri sebelum berinvestasi.

Peluang Pasar
Logo Sky Protocol
Harga Sky Protocol(SKY)
$0.06431
$0.06431$0.06431
-0.24%
USD
Grafik Harga Live Sky Protocol (SKY)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Postingan Sunday, 18 Januari Petunjuk Dan Jawaban (#952) muncul di BitcoinEthereumNews.com. Connections Hari Ini Kredit: NYT / Erik Kain Kita sudah melewati titik tengah dalam
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/18 06:36
5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

Tim penjualan menghadapi tekanan untuk menghasilkan lebih banyak pipeline sementara tingkat respons menurun dan jumlah karyawan tetap stagnan. Rep diharapkan untuk mempersonalisasi pendekatan dan menghabiskan
Bagikan
AI Journal2026/01/18 06:14
JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

Donald Trump mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap JP Morgan Chase dalam dua minggu ke depan. Dia mengklaim bahwa bank tersebut memberhentikannya sebagai klien setelah Januari
Bagikan
Tronweekly2026/01/18 05:57