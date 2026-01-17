Dalam prediksi harga Sky (SKY) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga SKY dengan menggunakan indikator analisis teknikal yang akurat dan ramah trader serta memprediksi pergerakan masa depan cryptocurrency tersebut.
|
DAFTAR ISI
|
PENDAHULUAN
|
|
PREDIKSI HARGA Sky 2026
|
|PREDIKSI HARGA SKY 2027, 2028-2030
|KESIMPULAN
|FAQ
|Harga Saat Ini
|$0,06375
|Perubahan Harga 24 Jam
|Naik 4,91%
|Volume Trading 24 Jam
|$28,15M
|Kapitalisasi Pasar
|$1,46B
|Suplai yang Beredar
|22,96B SKY
|Tertinggi Sepanjang Masa
|$0,1014 (Pada 03 Des 2024)
|Terendah Sepanjang Masa
|$0,0343 (Pada 03 Feb 2025)
|TICKER
|SKY
|BLOCKCHAIN
|Skycoin
|KATEGORI
|Cryptocurrency Web3
|DILUNCURKAN PADA
|Desember 2013
|UTILITAS
|Staking, Trading, Holding, Governance, Rewards
Sky (SKY) adalah cryptocurrency yang baru-baru ini mendapat perhatian signifikan karena momentum kenaikannya dan kehadiran pasar yang terus berkembang. Ini bertujuan untuk memberikan nilai melalui aplikasi blockchain yang inovatif, meskipun informasi detail tentang ekosistem dan kasus penggunaannya masih terus berkembang. Token ini telah menunjukkan kinerja harga yang kuat selama beberapa bulan terakhir, mencerminkan meningkatnya minat dari komunitas kripto. Pemulihannya dari titik terendah di masa lalu dan kemampuannya untuk mempertahankan pertumbuhan dari waktu ke waktu menunjukkan tingkat kepercayaan investor yang solid. Meskipun potensi penuh Sky belum terlihat, aktivitas terbarunya menunjukkan bahwa ini adalah proyek yang patut diperhatikan. Seperti halnya aset digital lainnya, tetap terinformasi melalui pembaruan resmi dan analisis pasar sangat penting untuk memahami lintasan dan viabilitasnya dalam jangka panjang.
Sky (SKY) berada di peringkat ke-52 di CoinMarketCap dalam hal kapitalisasi pasarnya. Gambaran umum prediksi harga Sky untuk 2026 dijelaskan di bawah ini dengan kerangka waktu harian.
Dalam grafik di atas, Sky (SKY) membentuk pola Rounding Bottom. Pergerakan harga membentuk pola yang menyerupai busur dan karenanya juga dikenal sebagai pola saucer bottom. Secara umum, pola rounding bottom mengindikasikan pembalikan harga jangka panjang. Pola ini juga menekankan perubahan dalam sentimen pasar karena tren tampaknya beralih dari bearish ke bullish.
Investor umumnya harus tetap berhati-hati dan mengatur waktu pasar dengan baik. Jika harga menembus dan bergerak melewati level resistance, ia akan memasuki lintasan bullish yang terkonfirmasi.
Pada saat analisis, harga Sky (SKY) tercatat di $0,06375. Jika tren pola berlanjut, maka harga SKY mungkin mencapai level resistance $0,07328 dan $0,12201. Jika tren berbalik, maka harga SKY mungkin turun ke level support $0,05456 dan $0,04001.
Grafik yang diberikan di bawah ini menjelaskan kemungkinan level resistance dan support Sky (SKY) pada 2026.
Dari grafik di atas, kita dapat menganalisis dan mengidentifikasi berikut ini sebagai level resistance dan support Sky (SKY) untuk 2026.
|Level Resistance 1
|$0,06889
|Level Resistance 2
|$0,08227
|Level Support 1
|$0,05592
|Level Support 2
|$0,04483
Level Resistance & Support SKY
Indikator analisis teknikal seperti Relative Volume (RVOL), Moving Average (MA), dan Relative Strength Index (RSI) dari Sky (SKY) ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.
Dari pembacaan pada grafik di atas, kita dapat membuat kesimpulan berikut mengenai pasar Sky (SKY) saat ini pada 2026.
|INDIKATOR
|TUJUAN
|PEMBACAAN
|KESIMPULAN
|50-Day Moving Average (50MA)
|Sifat tren saat ini dengan membandingkan harga rata-rata selama 50 hari
|50 MA = $0,05948Harga = $0,06427
(50MA < Harga)
|Bullish/Uptrend
|Relative Strength Index (RSI)
|Besarnya perubahan harga;Menganalisis kondisi oversold & overbought
|70,33381
<30 = Oversold
50-70 = Netral>70 = Overbought
|Overbought
|Relative Volume (RVOL)
|Volume trading aset dalam kaitannya dengan volume rata-rata terbarunya
|Di bawah garis cutoff
|Volume lemah
Dalam grafik di bawah ini, kami menganalisis kekuatan dan volatilitas Sky (SKY) menggunakan indikator analisis teknikal berikut — Average Directional Index (ADX) dan Relative Volatility Index (RVI).
Dari pembacaan pada grafik di atas, kita dapat membuat kesimpulan berikut mengenai momentum harga Sky (SKY).
|INDIKATOR
|TUJUAN
|PEMBACAAN
|KESIMPULAN
|Average Directional Index (ADX)
|Kekuatan momentum tren
|16,05865
|Tren Lemah
|Relative Volatility Index (RVI)
|Volatilitas selama periode tertentu
|58,82
<50 = Rendah
>50 = Tinggi
|Volatilitas tinggi
Mari kita sekarang bandingkan pergerakan harga Sky (SKY) dengan Bitcoin (BTC), dan Ethereum (ETH).
Dari grafik di atas, kita dapat menginterpretasikan bahwa aksi harga SKY mirip dengan BTC dan ETH. Artinya, ketika harga BTC dan ETH naik atau turun, harga SKY juga naik atau turun secara bersamaan.
Dengan bantuan indikator analisis teknikal dan pola tren yang disebutkan di atas, mari kita prediksi harga Sky (SKY) antara 2027, 2028, 2029, dan 2030.
|Tahun
|Harga Bullish
|Harga Bearish
|Prediksi Harga Sky (SKY) 2027
|$0,7
|$0,03
|Prediksi Harga Sky (SKY) 2028
|$0,9
|$0,02
|Prediksi Harga Sky (SKY) 2029
|$1
|$0,01
|Prediksi Harga Sky (SKY) 2030
|$1,2
|$0,009
Jika Sky (SKY) memantapkan dirinya sebagai investasi yang baik pada 2026, tahun ini akan menguntungkan bagi cryptocurrency tersebut. Kesimpulannya, prediksi harga bullish Sky (SKY) untuk 2026 adalah $0,08227. Sebagai perbandingan, jika sentimen yang tidak menguntungkan terpicu, prediksi harga bearish Sky (SKY) untuk 2026 adalah $0,04483.
Jika momentum pasar dan sentimen investor meningkat secara positif, maka Sky (SKY) mungkin mencapai $0,5. Lebih lanjut, dengan peningkatan dan kemajuan di masa depan dalam ekosistem Sky, SKY mungkin melampaui all-time high (ATH) saat ini sebesar $0,1014 dan menandai ATH barunya.
Sky (SKY) adalah jaringan blockchain yang dirancang untuk membawa fungsi smart contract ke aset digital yang tidak mendukungnya secara native, termasuk cryptocurrency populer seperti XRP.
Sky (SKY) telah terdaftar di banyak bursa kripto, termasuk Kraken, KuCoin, ProBit, MEXC, Bitget, LBank, Bitbns, XBTS, CoinDCX, dan Coinsuper.
Dengan pengembangan dan peningkatan yang sedang berlangsung di dalam Platform Sky, SKY memiliki kemungkinan tinggi untuk mencapai ATH-nya segera.
Pada 03 Des 2024, SKY mencapai all-time high (ATH) barunya sebesar $0,1014.
Menurut CoinMarketCap, SKY mencapai all-time low (ATL) sebesar $0,0343 pada 03 Feb 2025.
Jika Sky (SKY) menjadi salah satu cryptocurrency aktif yang sebagian besar mempertahankan tren bullish, ia mungkin rally untuk mencapai $0,5 segera.
Harga Sky (SKY) diperkirakan akan mencapai $0,7 pada tahun 2027.
Harga Sky (SKY) diperkirakan akan mencapai $0,9 pada tahun 2028.
Harga Sky (SKY) diperkirakan akan mencapai $1 pada tahun 2029.
Harga Sky (SKY) diperkirakan akan mencapai $1,2 pada tahun 2030.
Prediksi Kripto Teratas
Prediksi Harga Decentraland (MANA)
Prediksi Harga Bitcoin Cash (BCH)
Prediksi Harga Chainlink (LINK)
Disclaimer: Opini yang diungkapkan dalam grafik ini semata-mata milik penulis. Ini tidak mewakili nasihat investasi apa pun. Tim TheNewsCrypto mendorong semua orang untuk melakukan riset mereka sendiri sebelum berinvestasi.