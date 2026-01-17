Startup Kripto Raih $588 Juta di Awal 2026 saat Investasi Institusional Kembali

Startup kripto mengumpulkan $588 juta di awal 2026, menandakan kembalinya kepercayaan investor institusional yang kuat.

Pendanaan terkonsentrasi pada pembayaran, infrastruktur perdagangan, dan solusi siap privasi untuk institusi.

Menurut DefiLlama, hanya dalam dua minggu di bulan Januari 2026, investor mulai menginvestasikan sekitar $588 juta pada startup kripto, yang menunjukkan tanda positif bagi industri kripto tahun ini. Nama-nama populer seperti Arthur Hayes dan perusahaan VC terkemuka seperti Paradigm dan YZi Labs mengalirkan uang ke startup kripto.

Modal Institusional Mengalir ke Infrastruktur Kripto yang Dapat Diskalakan dan Berisiko Rendah

Sebagian besar uang investasi masuk melalui platform berpotensi tinggi daripada proyek berisiko. Investor mendanai pembayaran, exchange kripto, platform perdagangan, dan teknologi privasi. Idenya adalah membangun alat tingkat institusional yang dapat digunakan oleh bank dan perusahaan keuangan besar lainnya.

Menurut analis, privasi kini lebih penting bagi institusi, dan mereka tidak ingin perdagangan mereka terekspos dalam transaksi publik. Jadi investor mendukung teknologi yang menyembunyikan detail perdagangan dan mencegah front running, seperti zero-knowledge proofs dan pembayaran yang menjaga privasi.

Rain adalah startup pembayaran kripto yang telah mengumpulkan $250 juta dan berfokus pada stablecoin serta memproses lebih dari $3 miliar transaksi tahunan, dan mitranya termasuk Western Union. Alpaca mengumpulkan $150 juta, yang menyediakan API untuk perdagangan, Data dan kustodian. Kliennya adalah Kraken dan didukung oleh Citadel Securities dan kepemimpinan Revolut. ICEx adalah exchange terpusat berbasis di Indonesia yang mengumpulkan $70 juta dan berfokus pada on ramp fiat lokal yang diatur.

Ini jelas menunjukkan bahwa kripto berkembang pesat dan investor terutama berfokus pada potensi nyata alat privasi alih-alih berbasis hype. Infrastruktur mengalahkan spekulasi, dan exchange regional serta pembayaran stablecoin memimpin dalam daftar investasi.

