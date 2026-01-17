BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Menurut DefiLlama, hanya dalam dua minggu di Januari 2026, investor mulai berinvestasi sekitar $588 juta di startup crypto, yang menunjukkan tanda positif untukMenurut DefiLlama, hanya dalam dua minggu di Januari 2026, investor mulai berinvestasi sekitar $588 juta di startup crypto, yang menunjukkan tanda positif untuk

Startup Kripto Raih $588 Juta di Awal 2026 saat Investasi Institusional Kembali

Penulis: ThenewscryptoSumber: Thenewscrypto
2026/01/17 19:32
Sign
SIGN$0,03915-2,34%
VinuChain
VC$0,001533-1,35%
  • Startup kripto mengumpulkan $588 juta di awal 2026, menandakan kembalinya kepercayaan investor institusional yang kuat.
  • Pendanaan terkonsentrasi pada pembayaran, infrastruktur perdagangan, dan solusi siap privasi untuk institusi.

Menurut DefiLlama, hanya dalam dua minggu di bulan Januari 2026, investor mulai menginvestasikan sekitar $588 juta pada startup kripto, yang menunjukkan tanda positif bagi industri kripto tahun ini. Nama-nama populer seperti Arthur Hayes dan perusahaan VC terkemuka seperti Paradigm dan YZi Labs mengalirkan uang ke startup kripto. 

Modal Institusional Mengalir ke Infrastruktur Kripto yang Dapat Diskalakan dan Berisiko Rendah

Sebagian besar uang investasi masuk melalui platform berpotensi tinggi daripada proyek berisiko. Investor mendanai pembayaran, exchange kripto, platform perdagangan, dan teknologi privasi. Idenya adalah membangun alat tingkat institusional yang dapat digunakan oleh bank dan perusahaan keuangan besar lainnya. 

Menurut analis, privasi kini lebih penting bagi institusi, dan mereka tidak ingin perdagangan mereka terekspos dalam transaksi publik. Jadi investor mendukung teknologi yang menyembunyikan detail perdagangan dan mencegah front running, seperti zero-knowledge proofs dan pembayaran yang menjaga privasi. 

Rain adalah startup pembayaran kripto yang telah mengumpulkan $250 juta dan berfokus pada stablecoin serta memproses lebih dari $3 miliar transaksi tahunan, dan mitranya termasuk Western Union. Alpaca mengumpulkan $150 juta, yang menyediakan API untuk perdagangan, Data dan kustodian. Kliennya adalah Kraken dan didukung oleh Citadel Securities dan kepemimpinan Revolut. ICEx adalah exchange terpusat berbasis di Indonesia yang mengumpulkan $70 juta dan berfokus pada on ramp fiat lokal yang diatur.  

Ini jelas menunjukkan bahwa kripto berkembang pesat dan investor terutama berfokus pada potensi nyata alat privasi alih-alih berbasis hype. Infrastruktur mengalahkan spekulasi, dan exchange regional serta pembayaran stablecoin memimpin dalam daftar investasi.

Berita Kripto Unggulan:

‌Prediksi Harga Sky (SKY) 2026, 2027-2030

Peluang Pasar
Logo Sign
Harga Sign(SIGN)
$0,03915
$0,03915$0,03915
-2,80%
USD
Grafik Harga Live Sign (SIGN)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Postingan Sunday, 18 Januari Petunjuk Dan Jawaban (#952) muncul di BitcoinEthereumNews.com. Connections Hari Ini Kredit: NYT / Erik Kain Kita sudah melewati titik tengah dalam
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/18 06:36
5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

Tim penjualan menghadapi tekanan untuk menghasilkan lebih banyak pipeline sementara tingkat respons menurun dan jumlah karyawan tetap stagnan. Rep diharapkan untuk mempersonalisasi pendekatan dan menghabiskan
Bagikan
AI Journal2026/01/18 06:14
JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

Donald Trump mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap JP Morgan Chase dalam dua minggu ke depan. Dia mengklaim bahwa bank tersebut memberhentikannya sebagai klien setelah Januari
Bagikan
Tronweekly2026/01/18 05:57