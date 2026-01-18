SOL Naik 16% – Mengungkap Strategi yang Mendorong Momentum Awal 2026 Solana

Secara teknis, likuiditas on-chain yang tinggi dianggap sebagai sinyal bullish. Ketika likuiditas dalam, sejumlah besar perdagangan dapat dieksekusi dengan cepat tanpa menyebabkan pergerakan tajam, sehingga mendukung kondisi pasar yang lebih stabil.

Secara tradisional, bursa terpusat (CEX) telah memainkan peran ini dengan mengkonsentrasikan likuiditas dan memungkinkan eksekusi perdagangan yang cepat. Pada dasarnya, mereka bertindak sebagai pusat tempat para trader bertemu, memudahkan untuk masuk dan keluar dari posisi.

Namun, apa yang terjadi ketika fungsi ini berpindah ke blockchain? Meskipun bursa terdesentralisasi (DEX) sudah ada, Solana [SOL] tampaknya mendorong melampaui model DEX standar dan melangkah lebih jauh.

Pergeseran strategis Solana menuju ekspansi likuiditas

Secara historis, stablecoin telah bertindak sebagai mesin likuiditas utama.

Secara khusus, koin seperti USDT dan USDC berfungsi sebagai jembatan on-chain, memungkinkan investor untuk masuk dan keluar dari posisi dengan cepat. Akibatnya, jaringan Layer-1 kini bersaing untuk menangkap sektor yang berkembang ini.

Melihat Solana, L1 ini jelas membuat jejaknya. Menurut Token Terminal, kapitalisasi pasar stablecoin di Solana mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $15 miliar – Mewakili lonjakan 200% dari $7,5 miliar yang terlihat pada tahun 2025.

Sumber: Token Terminal

Namun, SOL sekarang tampaknya bergerak ke fase ekspansi yang lebih dalam.

Pada 16 Januari, jaringan ini mempercepat listing multi-chain, memperkenalkan empat aset di atas daftar peluncuran internal yang terus berkembang. Akibatnya, pasar menafsirkan langkah ini sebagai perubahan strategis.

Inti dari strategi ini adalah pendekatan CEX. Dengan memperkenalkan aset baru langsung di L1-nya, Solana jelas menargetkan likuiditas yang lebih dalam. Pada gilirannya, mendukung aktivitas on-chain yang lebih tinggi dan memperkuat ekosistem.

Melihat awal SOL di tahun 2026, "timing" dari langkah ini cukup menonjol.

Solana melihat arus modal rekor di sektor-sektor utama

Solana telah memulai tahun 2026 dengan memperkuat kepercayaan pada fundamentalnya.

Di tingkat sektor, sektor aset dunia nyata (RWA) jaringan ini naik ke rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $1,13 miliar dalam total nilai tokenisasi. Akibatnya, Solana kini memimpin di antara high-caps, dengan kenaikan hampir 20% dalam nilai 30 hari.

Sementara itu, sektor memecoin-nya tidak jauh tertinggal. Data dari Blockworks mengungkapkan memecoin sekarang menyumbang 63% dari semua aktivitas DEX di Solana. Faktanya, angka untuk hal yang sama mencapai level tertinggi tujuh bulan, dengan volume perdagangan harian rata-rata $4 miliar.

Sumber: Blockworks

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa modal bergerak melintasi Solana.

Selain itu, ketika memperhitungkan pasar stablecoin dan peluncuran token, menjadi jelas bahwa jaringan ini menangkap likuiditas melalui "diversifikasi" di berbagai jenis aset (stablecoin, meme, dan token).

Melihat teknikalnya, dampaknya jelas terlihat. SOL memimpin di antara L1 berkapitalisasi besar dengan reli 16% sejauh ini di tahun 2026 – Tanda kepercayaan pasar yang kuat terhadap ekspansi. Likuiditas diharapkan mendorong pertumbuhan lebih lanjut juga.

Kesimpulan Akhir

Solana menangkap likuiditas on-chain melalui diversifikasi.

SOL memimpin L1 berkapitalisasi besar dengan reli 16% sejauh ini di tahun 2026.