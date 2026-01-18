Inilah Mengapa Perusahaan Harus Memiliki Bitcoin di Neraca Mereka, Saylor Menjelaskan

Menurut Ketua Strategi Michael Saylor, Bitcoin semakin dipandang sebagai alat alokasi modal yang lebih baik dibandingkan dengan kelas aset lainnya, seperti obligasi.

Ketika harga Bitcoin naik, ini dapat meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan bahkan selama masa kerugian operasional.

Perusahaan publik saat ini memegang lebih dari 1,1 juta BTC, menunjukkan bahwa strategi korporat semakin merangkul aset tersebut.

Antara tahun 2020 dan sekarang, gagasan perusahaan hanya menyimpan dolar atau obligasi pemerintah dalam kas mereka menjadi sesuatu yang sudah usang.

Michael Saylor, ketua Strategy, baru-baru ini menggunakan internet untuk membela perusahaan yang menambahkan Bitcoin ke daftar kepemilikan mereka.

Dia muncul di podcast What Bitcoin Did dan menantang para kritikus yang mengklaim bahwa membeli aset digital terlalu berisiko untuk perusahaan publik.

Saylor berargumen bahwa memegang Bitcoin bukanlah "taruhan sampingan". Sebaliknya, ini adalah pilihan rasional bagi bisnis mana pun yang berharap mempertahankan kekayaannya.

Logika di Balik Perusahaan Perbendaharaan Bitcoin Saat Ini

Argumen Saylor didasarkan pada gagasan alokasi modal. Di setiap perusahaan, setiap manajer harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan kelebihan kas.

Mereka dapat memilih untuk menyimpannya di bank, membeli kembali saham mereka sendiri, atau berinvestasi dalam aset lain. Saylor percaya bahwa bagi banyak orang, perusahaan perbendaharaan Bitcoin adalah jalan yang lebih baik daripada opsi tradisional.

Dia mencatat bahwa uang tunai terus kehilangan daya belinya dari waktu ke waktu. Namun, dengan memindahkan nilai tersebut ke Bitcoin, perusahaan memilih aset dengan pasokan tetap yang tidak dapat dicetak oleh pemerintah.

Strategi ini tidak lagi hanya untuk perusahaan teknologi. Data menunjukkan bahwa lebih dari 200 perusahaan publik sekarang telah mengadopsi beberapa bentuk cadangan Bitcoin. Secara gabungan, perusahaan-perusahaan ini memegang sekitar 1,1 juta BTC (yang kira-kira 5,5% dari semua koin yang beredar).

Sementara beberapa orang melihat ini sebagai risiko tinggi, Saylor membandingkannya dengan investasi individu.

Dia mengatakan bahwa sama seperti seseorang mungkin menabung untuk pensiun dalam aset keras, perusahaan harus melindungi neraca mereka dari inflasi.

Mengimbangi Kerugian dengan Keuntungan Aset Digital

Salah satu cara para kritikus menyerang perusahaan perbendaharaan Bitcoin adalah dengan mempertanyakan profitabilitas mereka.

Para kritikus cenderung menunjuk pada perusahaan yang kehilangan uang pada bisnis utama mereka tetapi masih membeli Bitcoin. Namun, Saylor menolak ini. Dia mengatakan bahwa kesehatan keuangan total adalah yang paling penting.

Jika bisnis kehilangan $10 juta dalam operasi normalnya tetapi memperoleh $30 juta dari kepemilikan Bitcoin-nya, perusahaan secara objektif lebih baik.

Dia menyusun ini sebagai "realitas neraca." Menurutnya, Bitcoin dapat menjadi alat yang mengubah jalur bisnis yang berjuang. Dia mengatakan bahwa investasi Bitcoin tidak seperti pembelian kembali saham, yang dapat memperburuk kerugian untuk perusahaan yang gagal.

Saylor mengakhiri dengan mengatakan bahwa Bitcoin menyediakan aset eksternal yang tidak terikat pada kinerja manajemen.

Ini menciptakan jaring pengaman, dan Saylor percaya bahwa menghasilkan uang secara legal di perusahaan selalu disambut baik, terlepas dari mana asalnya.

Mengatasi Standar Ganda dalam Keuangan

Para pendukung mengatakan bahwa ada standar ganda yang jelas dalam cara pasar menilai perusahaan perbendaharaan Bitcoin.

Saylor khususnya, menunjuk pada ribuan perusahaan memilih untuk tidak membeli Bitcoin, namun jarang dikritik untuk pilihan tersebut. Namun, beberapa ratus perusahaan yang melakukannya, diserang dengan pengawasan ketat, terutama ketika harga pasar turun.

Dia terkenal berkomentar bahwa "komunitas Bitcoin cenderung memakan anak-anaknya sendiri" dengan menyerang siapa pun yang mencoba berinovasi.,

Saylor mengatakan bahwa banyak manajer takut serangan ini dan menghindari aset sepenuhnya. Namun, Saylor berargumen bahwa tidak melakukan apa-apa juga merupakan taruhan.

Memegang uang tunai yang kehilangan 5% atau 10% dari nilainya setiap tahun adalah keputusan yang membawa risikonya sendiri, dan munculnya perusahaan perbendaharaan BTC hanyalah respons terhadap masalah uang tunai yang "mencair" ini.