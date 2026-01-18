VanEck Klarifikasi Komentar tentang Kepemilikan MicroStrategy

Poin Utama: VanEck mengklarifikasi interpretasi New York Times tentang saham MicroStrategy.

Perusahaan memegang 284.000 saham MSTR, berada di peringkat 75 besar pemegang saham.

Tidak ada rencana untuk adopsi strategi treasury Bitcoin oleh VanEck.

Matthew Sigel, kepala Riset Aset Digital VanEck, mengoreksi laporan New York Times yang salah mengartikan sikap CEO Jan van Eck tentang MicroStrategy, memperjelas sikap perusahaan melalui pembaruan platform X.

VanEck memegang 284.000 saham MicroStrategy, memperkuat kepercayaan pasar meskipun ada kesalahpahaman, sebagai bagian dari pendekatan investasi strategisnya yang berfokus pada aset terkait Bitcoin.

VanEck Menjelaskan Posisi dan Pandangan Saham MicroStrategy

Matthew Sigel, Kepala Riset Aset Digital VanEck, mengklarifikasi laporan New York Times di platform Twitter. Laporan tersebut menyarankan bahwa CEO VanEck Jan van Eck menyatakan pandangan negatif tentang MicroStrategy. Namun, Sigel menyatakan bahwa keputusan VanEck terkait dengan tidak mengadopsi strategi treasury Bitcoin daripada sentimen negatif tentang MicroStrategy itu sendiri. "VanEck tidak bearish dan telah meningkatkan kepemilikannya menjadi 284.000 saham MicroStrategy, berada di peringkat 75 besar pemegang saham," ungkap Sigel. Selanjutnya, klarifikasi ini bertujuan untuk mengatasi kesalahpahaman seputar strategi investasi VanEck.

VanEck memegang 284.000 saham MicroStrategy, menempatkannya di antara 75 besar pemegang saham. Kepemilikan signifikan ini menunjukkan pandangan positif terhadap saham MicroStrategy. Reaksi pasar setelah klarifikasi Sigel berfokus pada pentingnya pelaporan yang akurat dan kebutuhan akan transparansi dalam komunikasi dari kepemimpinan perusahaan yang terlibat dalam investasi cryptocurrency.

Pengaruh Bitcoin terhadap MicroStrategy dan Strategi Investasi VanEck

Tahukah Anda? Keputusan VanEck untuk mempertahankan dan meningkatkan kepemilikan MicroStrategy-nya, memperkuat perannya sebagai pemegang saham 75 besar meskipun ada kesalahpahaman tentang sikapnya. Posisi yang kuat tersebut mencerminkan kepercayaan pasar jangka panjang dalam strategi treasury Bitcoin, bahkan di tengah kurangnya adopsi langsung oleh VanEck sendiri.

Bitcoin (BTC) saat ini diperdagangkan pada $95.261,52 dengan kapitalisasi pasar $1,90 triliun. Volume perdagangan 24 jam berada di $16,11 miliar, menandai penurunan 52,30%. Perubahan harga terkini menunjukkan BTC mengalami peningkatan 5,46% selama tujuh hari, meskipun mengalami penurunan 0,18% dalam 24 jam terakhir. Sebagai salah satu aset inti MicroStrategy, fluktuasi Bitcoin secara langsung mempengaruhi kinerja saham perusahaan.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 22:07 UTC tanggal 17 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Para ahli mengantisipasi bahwa investasi berkelanjutan VanEck di MicroStrategy, ditambah dengan fokusnya pada Bitcoin melalui ETF, berpotensi mempengaruhi tren pasar di masa depan. Keputusan ini, tanpa adopsi strategi treasury Bitcoin saat ini di VanEck, dapat menegaskan pengaruh aset tersebut dalam pertimbangan jangka panjang VanEck.