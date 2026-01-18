XRP Wave C Push Sedang Dalam Perjalanan: Apa yang Bisa Membuat Harga Turun di Bawah $2?

Aksi harga XRP diperdagangkan tepat di atas $2, tetapi analisis teknikal grafik jangka menengah menunjukkan struktur korektif yang lebih kompleks untuk apa yang akan terjadi selanjutnya.

Menurut analisis teknikal yang dibagikan oleh CasiTrades di X, XRP mungkin masih memiliki satu dorongan bullish lagi ke depan sebelum struktur berubah lebih rendah. Grafik yang menunjukkan analisis tersebut menguraikan urutan Elliott Wave yang sedang berkembang yang dapat mengangkat harga XRP lebih tinggi terlebih dahulu, kemudian membuka pintu untuk breakdown jika level support gagal.

Penurunan Wave B Mengisyaratkan Lonjakan Wave C yang Akan Datang

Analisis teknikal aksi harga XRP pada grafik timeframe candlestick 1 jam oleh CasiTrade mengusulkan pandangan menarik yang menunjukkan XRP mungkin akan berakhir dengan koreksi di bawah $2 dalam beberapa hari mendatang. Namun, koreksi ini hanya akan terjadi setelah XRP menyelesaikan pergerakan Wave C yang membawa harganya di atas $2,2.

Wave C, pada gilirannya, diperkirakan akan terjadi setelah pullback baru-baru ini ke $2,03 dalam 48 jam terakhir. Menurut CasiTrades, pullback terbaru XRP terungkap sebagai wave B yang lebih dalam dari yang diperkirakan semula. Alih-alih membentuk konsolidasi yang ketat, harga menelusuri pergerakan ABC penuh dan jatuh ke retracement Fibonacci 0,618 sekitar $2,09. Kedalaman ini, bagaimanapun, tidak membatalkan strukturnya. Pergerakan seperti itu konsisten dengan wave B dalam teori Elliott Wave.

Retracement ini bertepatan dengan level Fibonacci yang terkelompok dan support intraday sebelumnya, dan pergerakan yang mungkin berikutnya dari sini adalah leg lebih tinggi berikutnya dalam struktur Wave 2 yang lebih besar.

Sekarang karena wave B kemungkinan sudah terbentuk, perhatian tertuju pada dorongan wave C yang diantisipasi. CasiTrades mengidentifikasi golden retracement mendekati $2,26 sebagai target kenaikan utama, dengan kemungkinan ekstensi ke wilayah $2,28 di mana golden pocket dan ekstensi 1,236 bertemu. Grafik menyoroti zona ini sebagai area resistance yang padat, diperkuat oleh reaksi tertinggi sebelumnya dan proyeksi Fibonacci yang tumpang tindih.

Wave C ini diperkirakan akan terbagi menjadi lima wave yang lebih kecil. Jika ini terjadi seperti yang diharapkan, aksi harga XRP seharusnya terasa bullish melalui pengembangan subwave yang bersih. Namun, cara harga berperilaku saat mendekati dan bereaksi terhadap pita $2,26 hingga $2,28 akan sangat penting untuk mengonfirmasi pandangan yang lebih luas dan apakah koreksi akan terjadi selanjutnya.

Grafik Harga XRP. Sumber: @CasiTrades di X

Penolakan Pasca-C Dapat Menyeret XRP ke $1,65

Fokus saat ini adalah pada kemungkinan dorongan lebih tinggi, tetapi masih ada risiko penurunan setelah wave C selesai. Analis mengharapkan penolakan yang dapat menjadi awal dari pergerakan Wave 3 yang lebih besar ke sisi bawah setelah XRP mencapai level yang diproyeksikan sekitar $2,26 hingga $2,28.

Jika penolakan itu terwujud dengan jelas, XRP dapat memulai pergerakan berkelanjutan lebih rendah, dengan wilayah support makro sekitar $1,65 kembali menjadi fokus. Namun, konfirmasi jalur bearish ini tergantung pada bagaimana subwave C terbentuk dan apakah harga memberikan penolakan yang menentukan.

