Petunjuk, Jawaban, Dan Solusi Lengkap Untuk Hari Minggu, 18 Januari

Kami memiliki beberapa teka-teki Pips yang cukup menantang untuk dipecahkan di hari Minggu bulan Januari yang indah ini. Bahkan Pips Mudah hari ini sedikit rumit. Mari kita isi beberapa ubin berwarna-warni dengan tumpukan domino ini dan selesaikan hari ini!

Mencari Pips hari Sabtu? Baca panduan kami di sini.

Cara Bermain Pips

Dalam Pips, Anda memiliki kisi kotak berwarna-warni. Setiap area berwarna mewakili "kondisi" berbeda yang harus Anda capai. Anda memiliki sejumlah domino tertentu yang harus digunakan untuk mengisi kisi. Anda harus menggunakan setiap domino dan mencapai setiap kondisi dengan benar untuk menang. Ada tingkat Mudah, Sedang, dan Sulit.

Berikut adalah contoh Pips tingkat sulit:

Contoh Pips Tangkapan layar: Erik Kain

Mainkan Teka-teki & Permainan di Forbes

Seperti yang Anda lihat, kisi memiliki banyak simbol dan angka dengan setiap warna. Di paling kiri, tiga kotak ungu tidak boleh sama satu sama lain (maka tanda sama dengan dicoret). Dua kotak merah muda di sebelahnya harus berjumlah total 0. Kotak-kotak biru yang berliku-liku semuanya harus sama satu sama lain. Anda mengklik domino untuk memutar mereka, dan akan perlu melakukannya karena mereka harus diputar agar pas di tempatnya.

Tidak ditampilkan pada kisi ini adalah kondisi lain, seperti "kurang dari" atau "lebih besar dari." Jika ada beberapa ubin dengan tanda > atau <, total ubin tersebut harus lebih besar atau lebih kecil dari angka yang tercantum. Ini bervariasi menurut kisi. Ruang kosong bisa berisi apa saja. Berbagai kondisi yang mungkin adalah:

= Semua pip harus sama satu sama lain dalam kelompok ini.

≠ Semua pip tidak boleh sama satu sama lain dalam kelompok ini.

> Pip dalam ubin ini (atau ubin-ubin ini) harus lebih besar dari angka yang tercantum.

< Pip dalam ubin ini harus lebih kecil dari angka yang tercantum.

Angka pasti (seperti 6) Pip harus sama dengan angka pasti ini.

Ubin tanpa kondisi bisa berisi apa saja.

Untuk menang, Anda harus menghabiskan semua domino dengan mengisi semua kotak, memastikan untuk memenuhi setiap kondisi. Terkadang hanya ada satu cara untuk memecahkan teka-teki. Di lain waktu, bisa ada dua atau lebih solusi berbeda. Mainkan teka-teki Pips hari ini di sini.

Solusi dan Panduan Pips Hari Ini

Di bawah ini adalah solusi untuk Pips tingkat Mudah dan Sedang. Setelah itu, saya akan memandu Anda melalui teka-teki Sulit. Spoiler di depan.

Pips Mudah Hari Ini

Pips Mudah Tangkapan layar: Erik Kain

Pips Sedang Hari Ini

Pips Sedang Tangkapan layar: Erik Kain

Panduan dan Solusi Pips Sulit

Inilah Pips Sulit hari ini:

Pips Sulit Tangkapan layar: Erik Kain

Pips Sulit hari ini terlihat seperti wajah alien. Atau katak. Ini cukup menakutkan, dengan begitu banyak kelompok kecil dan jalur sempit. Satu-satunya hal yang benar-benar kita ketahui adalah bahwa kelompok Biru 27 akan memerlukan tiga angka 5 dan dua angka 6. Tetapi meskipun demikian, itu bukan tempat favorit saya untuk memulai. Saya mencoba memulai dari sana dan menjadi bingung pada akhirnya. Kami juga tahu bahwa kami akan membutuhkan dua angka 6 lagi untuk Ungu 12 dan angka 6 kelima kami untuk Oranye 6.

Langkah 1

Mulailah dengan domino 6/1 dengan menempatkannya di ubin Oranye 6 ke Biru 2. Selanjutnya, tempatkan domino 1/0 dari Biru 2 turun ke Merah Muda = dan domino 0/0 di dua ubin Merah Muda = berikutnya. Domino 0/2 berpindah dari Merah Muda = turun ke Oranye 4. (Saya mencoba Merah Muda = dengan angka 2 tetapi tidak berhasil, dan kami akan membutuhkan angka 1 dan 3 — satu-satunya domino lain dengan ganda yang diperlukan — di tempat lain).

Pips Sulit Tangkapan layar: Erik Kain

Langkah 2

Selanjutnya, tempatkan domino 5/1 dari ubin Merah Muda 5 ke Ungu 3 dan domino 1/1 di ubin Ungu 3 yang tersisa. Domino 2/1 berpindah dari Oranye 4 ke Hijau 1 dan domino 0/6 berpindah dari Hijau 1 ke Ungu 12.

Pips Sulit Tangkapan layar: Erik Kain

Langkah 3

Selanjutnya, domino 6/3 berpindah dari Ungu 12 ke Merah Muda 7 dan domino 4/3 masuk dari Merah Muda 7 ke Biru Tua 6. Domino 3/5 berpindah dari Biru Tua 6 naik ke Biru 27 dan domino 6/5 diletakkan di sebelahnya di Biru 27.

Pips Sulit Tangkapan layar: Erik Kain

Solusi

Akhirnya, tempatkan domino 6/2 dari Biru 27 ke Biru Tua 6 dan domino 2/2 di ubin Biru Tua 6 yang tersisa. Domino 5/4 berpindah dari Biru 27 ke Hijau 10 dan domino 3/3 mengisi ubin Hijau 10 yang tersisa. Dan kita selesai!

Pips Sulit Tangkapan layar: Erik Kain

Tidak ada satu ubin kosong pun di papan ini, yang menurut pendapat saya yang sederhana, selalu membuat segalanya sedikit lebih rumit. Ini pasti merupakan tantangan, tetapi tantangan yang menyenangkan!

Ikuti saya di Twitter, Instagram, atau Facebook. Pastikan untuk mengikuti saya untuk semua panduan pemecahan teka-teki harian, ulasan acara TV dan film, dan lainnya di sini di blog ini!