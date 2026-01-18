Trump memberlakukan tarif 10% pada delapan negara Eropa terkait Greenland.

PANews melaporkan pada 18 Januari bahwa, menurut Jinshi News, pada 17 Januari waktu setempat, Presiden AS Trump mengumumkan melalui media sosial bahwa, karena masalah Greenland (wilayah otonom Denmark), semua barang yang diekspor ke AS dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia akan dikenakan tarif 10% mulai 1 Februari. Pada 1 Juni, tarif akan meningkat menjadi 25%. Tarif ini akan tetap berlaku hingga tercapai kesepakatan mengenai "pembelian komprehensif Greenland."

Uni Eropa akan mengadakan pertemuan darurat duta besar dari negara-negara anggota di Brussels pada tanggal 18 untuk membahas masalah Greenland dan ancaman tarif baru Presiden AS Trump.