AS Menghentikan Operasi Bursa Kripto: Peringatan Pasar Dikeluarkan

Regulator Georgia memaksa Virtual Assets LLC untuk tutup. Bursa mata uang kripto tanpa izin dapat dihukum berdasarkan transmisi uang ilegal.

Regulator Georgia menghentikan fungsi bursa mata uang kripto. Virtual Assets LLC harus menghentikan semua operasi. Pada 16 Januari 2026, Departemen Perbankan dan Keuangan negara bagian menyelesaikan tindakan penegakannya.

Perusahaan tersebut dikenal sebagai Crypto Dispensers. Perusahaan ini mengizinkan perdagangan mata uang virtual tanpa otorisasi. Menurut hukum Georgia, semua bisnis transmisi uang harus memiliki izin.

Regulator Mengungkap Platform Trading Tanpa Izin

Perintah akhir ditandatangani oleh Komisioner Oscar "Bo Fears. Terbukti bahwa Virtual Assets LLC melanggar kode keuangan negara bagian 7-1-681. Perusahaan menyalurkan nilai moneter tanpa kredensial yang diperlukan.

Hukum Georgia melarang bisnis transmisi uang yang tidak memiliki izin, juga mencakup penyimpanan dan transfer sumber daya digital. Transaksi Bitcoin tunduk pada peraturan ketat ini.

Pemberitahuan pertama dikirim oleh Departemen pada 8 Desember 2025. Virtual Assets LLC diberikan waktu tiga puluh hari untuk merespons. Perusahaan tidak menunjukkan dokumen perizinan hukum apa pun.

Bursa Diam di Tengah Penegakan

Crypto Dispensers tidak pernah berkomentar secara publik tentang penutupan tersebut. Bursa tidak menulis pernyataan apa pun di media sosial, dan blognya tidak berkomentar tentang tindakan regulasi.

Publikasi akhir disetujui oleh Wakil Komisioner Dominique Williams. Batas waktu respons telah berlalu, dan perintah kehilangan bandingnya. Kelanjutan operasi sekarang menjadi bagian dari pelanggaran berkelanjutan.

Volume perdagangan di platform dikatakan rendah. Platform pelacakan berskala besar seperti CoinMarketCap tidak menunjukkan aktivitas yang mencolok, dan statistik CoinGecko tidak memberikan data pasangan perdagangan bursa.

Perusahaan mata uang kripto diatur secara ketat oleh otoritas negara bagian. Aktivitas yang tidak sah secara otomatis ditangguhkan dan didenda. Ini mengirimkan pesan yang jelas ke pasar tentang persyaratan kepatuhan.