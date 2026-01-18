Tennessee Menyelidiki Kalshi, Polymarket Terkait Kekhawatiran Perjudian Olahraga

Poin Utama: Peristiwa utama, perubahan kepemimpinan, dampak pasar, pergeseran keuangan, atau wawasan ahli.

Platform menghadapi pembatalan perdagangan, pengembalian dana, dan penutupan pasar.

Perintah penghentian menantang pengawasan CFTC federal.

Penyelidikan Tennessee menargetkan platform Kalshi, Polymarket, dan NADex milik Crypto.com atas dugaan perjudian olahraga tanpa izin. Surat penghentian menuntut penghentian kontrak terkait olahraga dan pengembalian dana pelanggan pada 31 Januari, dengan TRO sementara memblokir penegakan terhadap Kalshi.

Penyelidikan ini menyoroti ketegangan antara undang-undang perjudian negara bagian dan peraturan CFTC federal, yang berdampak pada operasi platform dan perdagangan pengguna.

Ketegangan Negara Bagian-Federal Sangat Mempengaruhi Operasi

Dewan Taruhan Olahraga Tennessee menargetkan aktivitas "perjudian olahraga" yang ditawarkan oleh Kalshi dan Polymarket. Tindakan dewan tersebut mengikuti berbagai upaya serupa yang dipimpin negara bagian yang menantang kontrak acara yang diatur CFTC. Kalshi dan Polymarket menerima pemberitahuan penghentian, yang mengharuskan pembatalan kontrak dan pengembalian dana pelanggan pada akhir bulan. Hakim Distrik AS Aleta Trauger mengeluarkan perintah penahanan sementara yang menguntungkan Kalshi, menunda penegakan Tennessee. Penyelidikan ini dapat menghalangi pasar masa depan yang melibatkan kontrak olahraga, berdampak pada kepercayaan pasar. Mary Beth Thomas, Direktur Eksekutif, menekankan perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap undang-undang negara bagian. Pertarungan hukum dapat menyebabkan peningkatan pengawasan regulasi pada pasar prediksi, mengubah strategi platform. Negara bagian tambahan mungkin mempertimbangkan tindakan serupa, yang berpotensi mempengaruhi dinamika pasar nasional.

Menavigasi Kekacauan Regulasi