Platform CBDC yang Dipimpin China, mBridge Melampaui $55 Miliar dalam Volume Transaksi

Platform mata uang digital lintas batas yang dipimpin China, mBridge, telah memproses lebih dari $55 miliar dalam transaksi seiring upaya membangun jalur pembayaran yang beroperasi di luar sistem tradisional berbasis dolar menemukan momentum.

Project mBridge, platform mata uang digital bank sentral multi-negara (CBDC), kini telah menyelesaikan lebih dari 4.000 transaksi lintas batas dengan nilai kumulatif sekitar $55,5 miliar, menurut data yang dikumpulkan oleh Atlantic Council yang berbasis di Washington. Angka tersebut menandai peningkatan hampir 2.500 kali lipat sejak fase uji coba awal proyek pada tahun 2022.

Platform ini saat ini sedang diuji oleh bank sentral di daratan China, Hong Kong, Thailand, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Yuan digital China, atau e-CNY, menyumbang sekitar 95% dari total volume penyelesaian di mBridge.

Ekspansi pesat mBridge terjadi saat China terus meningkatkan infrastruktur CBDC domestiknya. Data terbaru dari People's Bank of China menunjukkan e-CNY telah memproses lebih dari 3,4 miliar transaksi senilai sekitar 16,7 triliun yuan ($2,4 triliun), mewakili peningkatan lebih dari 800% dibandingkan dengan tahun 2023.

Volume transaksi e-CNY. Sumber: Atlantic Council

China mengizinkan bank membayar bunga atas yuan digital

Seperti dilaporkan Cointelegraph, bank sentral China memperkenalkan kerangka kerja baru untuk yuan digital yang akan memungkinkan bank komersial membayar bunga atas saldo dompet e-CNY. Langkah ini bertujuan untuk mendorong yuan digital melampaui peran awalnya sebagai alat pembayaran seperti uang tunai.

Menurut People's Bank of China, kerangka kerja ini akan memungkinkan bank mengintegrasikan yuan digital ke dalam manajemen aset dan liabilitas mereka. Wakil Gubernur PBOC Lu Lei mengatakan e-CNY akan bertransisi menjadi "mata uang deposito digital," memperluas perannya untuk mencakup penyimpanan nilai dan pembayaran lintas batas di samping transaksi sehari-hari.

"Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan ekspansi bertahap internasionalisasi yuan melalui infrastruktur digital," kata analis Atlantic Council Alisha Chhangani kepada Reuters. Alih-alih secara langsung menantang dominasi dolar AS, tambahnya, China dan mitra-mitranya membangun jalur penyelesaian paralel yang mengurangi ketergantungan pada sistem yang berpusat pada dolar yang ada.

BIS keluar dari project mBridge di tengah kekhawatiran penghindaran sanksi

Pada tahun 2024, Bank for International Settlements mundur dari mBridge, proyek yang mereka bantu kembangkan melalui Innovation Hub sejak 2021, menggambarkan langkah tersebut sebagai "kelulusan" daripada penarikan diri.

Saat itu, Manajer Umum BIS Agustín Carstens berusaha menjauhkan BIS dari spekulasi bahwa mBridge dapat digunakan oleh negara-negara BRICS untuk melewati sanksi internasional, mengklaim bahwa "mBridge bukan jembatan BRICS." Dia mengatakan bahwa sistem BIS tidak dapat digunakan oleh negara-negara yang dikenai sanksi, meskipun tumpang tindih antara peserta mBridge dan anggota BRICS memicu perdebatan tentang implikasi geopolitik proyek tersebut.

Sejak itu, BIS telah mengalihkan fokusnya ke Project Agorá, upaya terpisah yang melibatkan beberapa bank sentral besar Barat yang baru-baru ini mengumumkan pengujian yang diperluas.

