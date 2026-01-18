BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan China-Led CBDC Platform mBridge Tops $55 Billion in Transaction Volume muncul di BitcoinEthereumNews.com. Platform mata uang digital lintas batas yang dipimpin ChinaPostingan China-Led CBDC Platform mBridge Tops $55 Billion in Transaction Volume muncul di BitcoinEthereumNews.com. Platform mata uang digital lintas batas yang dipimpin China

Platform CBDC yang Dipimpin China, mBridge Melampaui $55 Miliar dalam Volume Transaksi

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/18 16:02
Lorenzo Protocol
BANK$0.04917-1.12%
4
4$0.02709+3.23%
CROSS
CROSS$0.13114-1.13%

Platform mata uang digital lintas batas yang dipimpin China, mBridge, telah memproses lebih dari $55 miliar dalam transaksi seiring upaya membangun jalur pembayaran yang beroperasi di luar sistem tradisional berbasis dolar menemukan momentum.

Project mBridge, platform mata uang digital bank sentral multi-negara (CBDC), kini telah menyelesaikan lebih dari 4.000 transaksi lintas batas dengan nilai kumulatif sekitar $55,5 miliar, menurut data yang dikumpulkan oleh Atlantic Council yang berbasis di Washington. Angka tersebut menandai peningkatan hampir 2.500 kali lipat sejak fase uji coba awal proyek pada tahun 2022.

Platform ini saat ini sedang diuji oleh bank sentral di daratan China, Hong Kong, Thailand, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Yuan digital China, atau e-CNY, menyumbang sekitar 95% dari total volume penyelesaian di mBridge.

Ekspansi pesat mBridge terjadi saat China terus meningkatkan infrastruktur CBDC domestiknya. Data terbaru dari People's Bank of China menunjukkan e-CNY telah memproses lebih dari 3,4 miliar transaksi senilai sekitar 16,7 triliun yuan ($2,4 triliun), mewakili peningkatan lebih dari 800% dibandingkan dengan tahun 2023.

Volume transaksi e-CNY. Sumber: Atlantic Council

Terkait: Inggris membatalkan ID digital untuk pemeriksaan kerja karena kekhawatiran privasi memicu reaksi balik

China mengizinkan bank membayar bunga atas yuan digital

Seperti dilaporkan Cointelegraph, bank sentral China memperkenalkan kerangka kerja baru untuk yuan digital yang akan memungkinkan bank komersial membayar bunga atas saldo dompet e-CNY. Langkah ini bertujuan untuk mendorong yuan digital melampaui peran awalnya sebagai alat pembayaran seperti uang tunai.

Menurut People's Bank of China, kerangka kerja ini akan memungkinkan bank mengintegrasikan yuan digital ke dalam manajemen aset dan liabilitas mereka. Wakil Gubernur PBOC Lu Lei mengatakan e-CNY akan bertransisi menjadi "mata uang deposito digital," memperluas perannya untuk mencakup penyimpanan nilai dan pembayaran lintas batas di samping transaksi sehari-hari.

"Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan ekspansi bertahap internasionalisasi yuan melalui infrastruktur digital," kata analis Atlantic Council Alisha Chhangani kepada Reuters. Alih-alih secara langsung menantang dominasi dolar AS, tambahnya, China dan mitra-mitranya membangun jalur penyelesaian paralel yang mengurangi ketergantungan pada sistem yang berpusat pada dolar yang ada.

Terkait: Tujuh puluh ekonom mendesak UE untuk 'mengutamakan kepentingan publik' pada euro digital

BIS keluar dari project mBridge di tengah kekhawatiran penghindaran sanksi

Pada tahun 2024, Bank for International Settlements mundur dari mBridge, proyek yang mereka bantu kembangkan melalui Innovation Hub sejak 2021, menggambarkan langkah tersebut sebagai "kelulusan" daripada penarikan diri.

Saat itu, Manajer Umum BIS Agustín Carstens berusaha menjauhkan BIS dari spekulasi bahwa mBridge dapat digunakan oleh negara-negara BRICS untuk melewati sanksi internasional, mengklaim bahwa "mBridge bukan jembatan BRICS." Dia mengatakan bahwa sistem BIS tidak dapat digunakan oleh negara-negara yang dikenai sanksi, meskipun tumpang tindih antara peserta mBridge dan anggota BRICS memicu perdebatan tentang implikasi geopolitik proyek tersebut.

Sejak itu, BIS telah mengalihkan fokusnya ke Project Agorá, upaya terpisah yang melibatkan beberapa bank sentral besar Barat yang baru-baru ini mengumumkan pengujian yang diperluas.

Majalah: Bagaimana hukum kripto berubah pada tahun 2025 — dan bagaimana mereka akan berubah pada tahun 2026

Cointelegraph berkomitmen untuk jurnalisme yang independen dan transparan. Artikel berita ini diproduksi sesuai dengan Kebijakan Editorial Cointelegraph dan bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Pembaca didorong untuk memverifikasi informasi secara independen. Baca Kebijakan Editorial kami https://cointelegraph.com/editorial-policy

Sumber: https://cointelegraph.com/news/china-led-cbdc-mbridge-55b-payments?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

Peluang Pasar
Logo Lorenzo Protocol
Harga Lorenzo Protocol(BANK)
$0.04917
$0.04917$0.04917
-1.95%
USD
Grafik Harga Live Lorenzo Protocol (BANK)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Janji desentralisasi Kripto terputus pada interoperabilitas

Janji desentralisasi Kripto terputus pada interoperabilitas

Lapisan interoperabilitas kripto mengungkapkan kesenjangan antara narasi desentralisasi industri dan bagaimana nilai sebenarnya berpindah melintasi blockchain. Memindahkan nilai melintasi
Bagikan
Coinstats2026/01/18 19:00
Sinulog 2026 menarik jutaan pengunjung saat para peserta festival merayakan tradisi lama dan baru

Sinulog 2026 menarik jutaan pengunjung saat para peserta festival merayakan tradisi lama dan baru

YESUS KECIL. Di pusat perayaan Sinulog dan Fiesta Señor adalah Yesus Kecil, yang secara lokal disebut sebagai Senior Santo Niño de Cebu. Foto oleh Jacqueline
Bagikan
Rappler2026/01/18 19:57
Ulasan Kartu Venmo 2026 – Terbaik untuk Keuntungan & Hadiah Perjalanan

Ulasan Kartu Venmo 2026 – Terbaik untuk Keuntungan & Hadiah Perjalanan

Postingan Ulasan Kartu Venmo 2026 – Terbaik untuk Keuntungan & Hadiah Perjalanan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ringkasan Kartu Kredit Venmo telah memasuki industri keuangan yang berkembang
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/18 19:20