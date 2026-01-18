Ulasan Kartu Venmo 2026 – Terbaik untuk Keuntungan & Hadiah Perjalanan

Ringkasan

Kartu Kredit Venmo telah memasuki industri layanan keuangan yang berkembang pesat. Dengan meningkatnya popularitas cryptocurrency, terdapat banyak kartu kredit crypto yang menawarkan berbagai reward crypto dan cashback. Kartu kredit crypto bersaing dengan kartu kredit tradisional dan menciptakan buzz di sekitarnya.

Dalam artikel ini, kami akan melihat kartu kredit Venmo dan keuntungannya. Kami akan menggali dokumentasi resmi Venmo untuk mengevaluasi biaya dan reward. Mari kita mulai.

Keputusan Cepat

Kartu kredit Venmo memiliki banyak keuntungan, seperti bantuan di jalan dan bantuan perjalanan. Kartu ini menawarkan cashback 3-1% tetapi lebih berat pada biaya dan tarifnya. Kartu ini memiliki beberapa catatan penipuan transfer dana, tetapi tidak ada catatan tingkat SEC. Secara keseluruhan, jika Anda cenderung ke arah cashback, kartu ini bisa menjadi pilihan.

Ulasan CoinGape tentang Kartu Kredit Venmo

Kartu Kredit Venmo menawarkan cashback berdasarkan daya beli pemegang kartu, berkisar dari 3-1%. Tidak ada biaya tahunan atau biaya transaksi luar negeri, menjadikan kartu crypto Venmo sebagai opsi yang layak. Integrasi aplikasi dan sistem pelacakan reward telah menerima ulasan yang sangat baik.

Masalah yang kami temukan dengan kartu ini adalah uang muka tunai. Transfer dana dikenakan biaya tinggi dengan APR tinggi. Bahkan tingkat persentase tahunan relatif tinggi. Namun, kartu crypto ini menawarkan opsi ramah perjalanan untuk pelancong yang sering bepergian.

Fitur Utama & Spesifikasi

Reward Dapatkan cashback 1%-3% tergantung pada kategori pengeluaran Biaya APR Tahunan antara 18,99% dan 30,99% Cryptocurrency yang Didukung 100+ cryptocurrency Persyaratan KYC ID Pengguna yang mencakup foto Ketersediaan (Negara) Penduduk AS Model Kustodian Model kustodian

Biaya dan biaya tersembunyi

APR tahunan dipisahkan menjadi tingkatan.

Tipe akun 1: 18,99%. Tipe akun 2: 27,99%. Tipe akun 3: 30,99%

APR untuk uang muka tunai adalah 30,99%.

APR penalti adalah 34,49%.

Biaya uang muka tunai adalah $10, atau 5% dari setiap uang muka tunai.

Baik uang muka tunai maupun pembayaran yang dikembalikan memiliki biaya penalti $41.

Biaya tersembunyi

Mengirim uang tunai melalui Venmo termasuk dalam kategori uang muka tunai, yang memerlukan biaya 10% atau 5% dari setiap uang muka tunai, mana yang lebih tinggi. Ini menyiratkan model bunga harian, berbeda dengan platform lain yang mengenakan bunga pada siklus bulanan. Dalam kasus tertentu, tingkat bunga minimum adalah $2. Selain itu, laporan kertas $19 diterbitkan setiap bulan.

Ilustrasi

Mari kita asumsikan Anda membeli sesuatu seharga $2.000 dan terlambat membayar tagihan kartu kredit. Biaya keterlambatan yang diterapkan di sini adalah $41 dan APR penalti sebesar 34,49%. Tagihan akhir untuk dibayar oleh pemegang kartu kredit Venmo adalah $2.879.

Kelebihan dan Kekurangan Kartu Kredit Venmo

KELEBIHAN dan KEKURANGAN

Reward terkait dengan pengeluaran harian

Tidak ada biaya tahunan atau biaya transaksi luar negeri

Integrasi Aplikasi Uang muka tunai yang rumit

Tidak ada bonus selamat datang

Keamanan, Regulasi, dan Asuransi

Tentang perusahaan

Ini adalah aplikasi pembayaran yang dijalankan oleh PayPal yang dirancang secara ideal untuk pembayaran peer-to-peer. Kartu kredit Venmo yang didirikan pada tahun 2020 ditawarkan oleh Synchrony dan menggunakan jaringan Visa yang memproses transaksi.

Kepatuhan Regulasi

Venmo dimiliki oleh PayPal, yang dilisensikan sebagai pengirim uang di berbagai departemen, termasuk Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York, dan memiliki NMLD ID 910457.

Asuransi

Tanggung jawab nol oleh Visa menjaga pengguna tetap aman dari transaksi yang tidak sah. Ini termasuk perlindungan perjalanan untuk pemegang kartu, menawarkan keamanan dari transfer tunai dan bantuan perjalanan.

Insiden Masa Lalu

Dengan kartu Venmo, telah terjadi penipuan pada kartu di mana transfer asing dilakukan dan kemudian diminta kembali. Setelah transaksi selesai, penipu membalikkan pembayaran, dan pemegang kartu kredit Venmo kehilangan uangnya.

Sumber: X

Kesimpulan

Kartu kredit Venmo dirancang untuk orang-orang yang menginginkan kartu kredit yang juga bekerja dengan mulus di aplikasi. Sistem reward juga cukup baik, sehingga banyak orang memilih kartu kredit Venmo untuk penggunaan sehari-hari. Namun, seperti banyak lainnya, APR tahunan tinggi, dan penaltinya berat. Fitur tambahan departemen biaya, uang muka tunai dengan APR sekitar 30,99%, mencuri perhatian dari kartu tersebut, menghasilkan popularitas yang lebih rendah.