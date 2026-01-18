Sonic menghancurkan 16.027.929,41 token S airdrop Q1 yang tidak diklaim.

BursaDEX+
Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/18 21:38
PANews melaporkan pada 18 Januari bahwa Sonic mengumumkan di platform X bahwa, sesuai rencana, 16.027.929,41 token S telah berhasil dimusnahkan melalui eksekusi smart contract yang sepenuhnya tanpa izin. Token-token ini akan dialokasikan untuk airdrop kuartal pertama yang belum diklaim.

