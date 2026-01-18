Tencent menyerukan peningkatan chatbot AI untuk kelompok rentan

Tencent Holdings mendesak perusahaan teknologi besar untuk bekerja sama meningkatkan cara chatbot dan asisten digital berinteraksi dengan warga senior, anak-anak yang ditinggalkan, dan populasi rentan lainnya yang semakin bergantung pada alat-alat ini untuk dukungan emosional dan saran kesehatan.

Data pelatihan khusus dapat sangat meningkatkan bantuan digital untuk kelompok berisiko, menurut Lu Shiyu, peneliti senior di Tencent Research Institute. "Langkah penting berikutnya adalah bekerja dengan pengembang besar yang melayani banyak pengguna," kata Lu. "Ini akan menciptakan dampak positif terbesar."

Kumpulan data khusus sedang dikembangkan

Untuk melatih model bahasa agar lebih baik membantu pengguna rentan, tim Lu di Tencent Research Institute, divisi penelitian publik dari raksasa internet berbasis di Shenzhen, telah membuat koleksi data khusus sejak 2024. Sebelum sistem disetel dengan baik dan diterapkan, koleksi ini memberikan pengetahuan fundamental selama tahap pra-pelatihan.

Tim Lu dan akademisi dari University of Science and Technology Beijing menguji beberapa model teratas tahun lalu, dan hasilnya menunjukkan kekurangan serius. Studi tersebut melihat sistem terbaik Tiongkok dan Amerika, termasuk Hunyuan milik Tencent sendiri, dan menemukan bahwa semuanya berkinerja buruk pada subjek seperti pendidikan seks dan tema lain yang relevan dengan 69 juta anak-anak yang ditinggalkan di Tiongkok, anak-anak dari daerah pedesaan yang orang tuanya pindah ke kota untuk mencari pekerjaan.

Integrasi teknologi menimbulkan kekhawatiran

Program ini bertepatan dengan asimilasi cepat sistem cerdas ke dalam kehidupan anak-anak muda Tiongkok. Sebuah artikel November 2025 di Rest of the World mengklaim bahwa tutor robot, chatbot digital, dan sistem penilaian tugas otomatis sedang mengubah masa kanak-kanak di Tiongkok dengan menyediakan persahabatan dan konten pendidikan.

Pada bulan Agustus, pemerintah Tiongkok mewajibkan integrasi teknologi di seluruh pendidikan anak-anak untuk memungkinkan pengajaran yang dipersonalisasi. Namun, para pendidik telah menyatakan skeptisisme, memperingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada sistem otomatis dapat merusak pemikiran independen dan keterampilan komunikasi anak-anak.

Menargetkan pengguna lanjut usia

Tim penelitian Tencent juga bermitra dengan organisasi nirlaba Tiongkok yang melayani populasi rentan untuk mengembangkan "kumpulan data lansia" yang disusun dari ribuan sampel tanya jawab yang disumbangkan oleh responden yang lebih tua.

Perkembangan global tercermin dalam pekerjaan ini. Desain ramah usia, aksesibilitas kognitif, dan perlindungan privasi untuk pengguna rentan diidentifikasi sebagai tema penelitian utama dalam studi Januari 2026 yang diterbitkan di JMIR yang menekankan pentingnya data khusus yang terus meningkat untuk populasi lanjut usia.

Menurut laporan tersebut, orang-orang tua sering menghadapi hambatan besar karena tingkat literasi digital mereka yang rendah dan kompleksitas perangkat kontemporer.

Tencent berharap untuk memastikan bahwa teknologi menguntungkan warga masyarakat yang paling kurang beruntung, bukan hanya konsumen yang paham teknologi, dengan membuat koleksi khusus ini dan mendorong kerja sama di seluruh industri.

