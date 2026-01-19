Berita Ethereum: Vitalik Buterin Menyerukan Perubahan Besar untuk ETH, Berikut Semuanya

Wawasan Utama:

Dalam berita Ethereum terbaru, Vitalik Buterin mengatakan kompleksitas Ethereum dan peningkatan rutin mengancam prinsip inti dan umur panjang jaringan.

Buterin mengusulkan pengenalan "garbage collection" sebagai bagian dari desain ulang baru yang dapat mengubah Ethereum menjadi infrastruktur yang dapat bertahan lebih dari satu abad.

Apakah ETH menikmati permintaan lebih banyak daripada BTC? Aksi harga dan arus ETF mengungkapkan ke mana preferensi investor telah condong.

Sesuai dengan berita Ethereum terbaru, Vitalik Buterin baru saja mengusulkan peningkatan besar pada jaringan ETH. Pendiri Ethereum mengungkapkan perasaannya tentang kompleksitas jaringan saat ini dan proses yang digunakan untuk menangani peningkatan jaringan kecil.

Selama beberapa tahun terakhir, berita Ethereum telah menyoroti pertumbuhan dan lintasan jaringan yang mengesankan. Namun, berdasarkan perkembangan terkini, jaringan Ethereum bisa dalam perjalanan untuk menjadi infrastruktur inti bagi industri keuangan.

Berdasarkan postingannya di X, Vitalik Buterin percaya bahwa beberapa perubahan diperlukan untuk memastikan Ethereum dapat terus beroperasi selama satu abad. Dia mengusulkan penerapan perubahan yang akan menyederhanakan jaringan, memfasilitasi operasi tanpa kepercayaan, dan menegakkan kedaulatan.

Vitalik percaya bahwa jaringan saat ini sedang menuju arah yang berlawanan. Ini karena jaringan beroperasi dengan jargon kompleks yang sulit dipahami oleh kebanyakan orang.

Vitalik Buterin Ingin Membersihkan Jaringan Ethereum

Menurut berita Ethereum, Buterin juga mengungkapkan rencana untuk melakukan upaya pembersihan besar, yang bahkan dia gambarkan sebagai "garbage collection." Co-founder Ethereum juga mengisyaratkan bahwa perubahan yang diusulkan bisa sebesar transisi dari konsensus Proof of Work ke Proof of Stake. Dia mengatakan ini tentang transisi tersebut.

"Satu garbage collection skala besar adalah mengganti PoW dengan PoS. Yang lain kemungkinan akan terjadi sebagai bagian dari konsensus Lean, membuka ruang untuk memperbaiki sejumlah besar kesalahan pada saat yang bersamaan."

Perubahan yang diusulkan ini mungkin membuka jalan untuk peningkatan besar berikutnya pada jaringan Ethereum. Ini mungkin langkah yang masuk akal, terutama sekarang adopsi telah mencapai ketinggian baru.

Perubahan yang diusulkan Vitalik Buterin mungkin menghilangkan beberapa hambatan dalam proses Ethereum untuk menjadi infrastruktur keuangan global. Dia percaya bahwa perubahan semacam itu mungkin diperlukan untuk umur panjang, dan ini juga akan membuatnya lebih menarik untuk adopsi institusional pada skala global.

Pendiri Ethereum juga menggunakan pengembangan dan penyederhanaan mesin SpaceX selama beberapa tahun terakhir sebagai contoh dari apa yang dia tuju dengan proposalnya.

Meskipun perubahan yang diusulkan Vitalik menyoroti roadmap yang menarik, saat ini masih dalam fase diskusi. EIP tentang hal yang sama akan memulai prosesnya.

Apakah ETH Mencuri Perhatian dari Bitcoin?

Sesekali, crypto Ethereum menerima lebih banyak perhatian daripada Bitcoin, dan itu mungkin sudah terjadi. Misalnya, harga ETH baru saja mengakhiri 7 hari terakhir dengan premi 6% lebih, sementara harga Bitcoin hanya naik sekitar 4%.

Institusi juga mungkin membeli lebih banyak ETH daripada BTC. Sebagai konteks, ETF Ethereum secara kumulatif memperoleh Ethereum senilai $169 juta pada hari Kamis dan Jumat. Sementara itu, Bitcoin mengalami arus keluar bersih senilai $294 juta selama dua hari yang sama.

Menariknya, indeks altcoin melonjak dari 31 poin ke 35 poin dalam 2 hari terakhir.

Indeks Altcoin di Tengah Daya Tarik Ethereum yang Meningkat | Sumber: CoinGlass

Indeks altcoin memulai tahun dengan tren naik, yang menandakan minat baru pada altcoin. Perubahan arah indeks baru-baru ini, dikombinasikan dengan arus masuk yang lebih tinggi ke ETH dibandingkan dengan BTC, mungkin menandakan bahwa permintaan untuk altcoin mungkin kembali.