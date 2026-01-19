Konsolidasi Harga SUI Menunjukkan Penembusan Bullish di Atas $1,84

TLDR:

SUI membentuk pola bendera bullish, berkonsolidasi antara $1,73 dan $1,84 sebelum potensi breakout.

Struktur Wyckoff menunjukkan SUI mungkin mengalami penurunan lebih lanjut sebelum pemulihan dalam akumulasi makro.

SUI/BTC memantul dari garis tren naik, didukung oleh divergensi RSI yang menandakan potensi rebound.

Breakout di atas $1,84 dapat mendorong SUI menuju $1,98, berpotensi mencapai $2,29.

Token SUI berkonsolidasi antara $1,73 dan $1,84, membentuk pola bendera bullish yang mengisyaratkan breakout.

Dengan analisis Wyckoff yang menunjukkan koreksi lebih dalam, breakout di atas $1,84 dapat mendorong harga menuju $1,98 dan $2,29.

Pola Bendera Bullish Token SUI: Breakout Sedang Terbentuk?

Token SUI baru-baru ini membentuk pola bendera bullish, menandakan fase konsolidasi setelah pergerakan naik yang tajam. Konsolidasi ini merupakan karakteristik umum dari bendera bullish.

Harga berkonsolidasi sebentar dalam kisaran paralel sebelum berpotensi melanjutkan tren naik. Saat ini, SUI berkonsolidasi antara level $1,73 dan $1,84, membentuk bendera persegi panjang dalam pergerakan naik yang lebih besar.

Zona konsolidasi ini sangat penting, karena mewakili harga yang membangun kekuatan sebelum mencoba rally lainnya. Penembusan di atas resistensi $1,84 akan mengonfirmasi bahwa fase konsolidasi telah berakhir dan menandakan kelanjutan momentum bullish.

Setelah SUI menembus level ini, level resistensi utama berikutnya yang perlu diperhatikan adalah $1,98. Jika harga berhasil menembus area ini, harga berpotensi menargetkan $2,29, menurut proyeksi ketinggian tiang bendera.

Secara keseluruhan, pola bendera bullish menunjukkan prospek positif untuk SUI. Jika harga dapat menembus level $1,84 secara decisif, harga mungkin akan melonjak menuju $1,98 dan mungkin lebih tinggi lagi.

Fase Akumulasi Wyckoff: Koreksi Lebih Dalam di Depan?

Sementara formasi bendera bullish memberikan optimisme dalam jangka pendek, analisis yang lebih dalam terhadap struktur pasar yang lebih luas untuk SUI menunjukkan kemungkinan penurunan lebih lanjut.

Menggunakan struktur pasar Wyckoff, SUI mungkin berada di tengah fase akumulasi makro. Teori Wyckoff melibatkan serangkaian fase pasar di mana pergerakan harga melalui akumulasi, distribusi, dan koreksi.

Aksi harga SUI saat ini tampaknya mengikuti pola Wyckoff yang khas, dengan pergerakan berlabel A, B, C, dan D, menuju fase "E" yang potensial. Ini menunjukkan bahwa pasar masih bisa berada dalam fase korektif.

SUI mungkin turun di bawah $1, menguji zona akumulasi makro sebelum pemulihan signifikan terjadi.

Fase korektif ini dapat menghadirkan peluang bagi investor jangka panjang untuk mengakumulasi SUI pada level yang lebih rendah. Penurunan harga di bawah $1 dapat mendahului fase akumulasi.

Kemudian setelah harga stabil di wilayah ini, potensi bullish jangka panjang untuk SUI dapat berperan.

