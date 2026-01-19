BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Jaringan Solana mencatat peningkatan 56% mingguan pada alamat aktif, mencapai 27,1 juta.Jaringan Solana mencatat peningkatan 56% mingguan pada alamat aktif, mencapai 27,1 juta.

Alamat Aktif Solana Melonjak 56%

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/19 02:59
SURGE
SURGE$0.12693+50.62%
Ucan fix life in1day
1$0.00472+57.33%
Alamat Aktif Solana Melonjak 56%
Poin Penting:
  • Aktivitas jaringan Solana mengalami peningkatan 56%.
  • Data yang belum diverifikasi menyebutkan Nansen sebagai sumbernya.
  • Potensi pengaruh terhadap dinamika pasar Solana.

Alamat aktif Solana dilaporkan mencapai 27,1 juta minggu lalu, menandai kenaikan 56%, meskipun tidak ada sumber langsung yang membenarkan hal ini. Data sebagian besar dikaitkan dengan Nansen, tetapi tidak ada konfirmasi utama dari situs resmi atau pernyataan eksekutif.

Jaringan Solana mencatat 27,1 juta alamat aktif minggu lalu, menandai peningkatan 56%. Peningkatan ini, berdasarkan data yang dilaporkan dari firma analitik Nansen, belum dikonfirmasi langsung oleh Solana atau saluran resmi Nansen.

Lonjakan yang dilaporkan dalam alamat aktif Solana dapat mengindikasikan meningkatnya minat terhadap blockchain-nya. Kurangnya konfirmasi langsung menimbulkan pertanyaan tentang akurasi data dan implikasinya.

Aktivitas jaringan Solana menunjukkan peningkatan signifikan minggu lalu, mencapai 27,1 juta alamat aktif. Lonjakan 56% yang dilaporkan berasal dari sumber sekunder yang mengutip analitik Nansen.

Keterlibatan dalam perkembangan ini termasuk Nansen sebagai referensi analitik utama, meskipun data tersebut tidak memiliki konfirmasi langsung. Pimpinan Solana belum berkomentar secara publik, dan juga belum ada pembaruan terkait perkembangan ini.

Lonjakan alamat aktif yang dilaporkan dapat berdampak pada dinamika pasar, berpotensi mempengaruhi sentimen investor dan transaksi masa depan. Kenaikan ini, yang tidak didukung oleh sumber utama, menimbulkan ketidakpastian bagi trader dan pemangku kepentingan di pasar.

Tidak ada transaksi keuangan atau institusional yang secara resmi dikaitkan dengan pengumuman ini. Pasar bereaksi dengan hati-hati, terlihat dalam diskusi yang belum diverifikasi tentang peningkatan arus masuk ETF spot Solana, meskipun konfirmasi konkret masih belum ada.

Menunggu konfirmasi resmi, data ini mengimplikasikan potensi volatilitas dalam aktivitas terkait Solana. Tren historis tidak memiliki perbandingan langsung, namun menunjukkan minat yang dibangkitkan oleh aktivitas spekulatif seputar blockchain Solana, seperti pertumbuhan perdagangan koin meme.

Peluang Pasar
Logo SURGE
Harga SURGE(SURGE)
$0.12693
$0.12693$0.12693
+29.83%
USD
Grafik Harga Live SURGE (SURGE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

ZKP Adalah Satu-satunya Lelang Presale dengan Imbalan yang Didukung Bukti: Solana dan Binance Tertinggal

ZKP Adalah Satu-satunya Lelang Presale dengan Imbalan yang Didukung Bukti: Solana dan Binance Tertinggal

Likuiditas berputar cepat pada Januari 2026. Pasar tidak lagi mengejar sepuluh token teratas hanya berdasarkan nama. […] The post ZKP Is the Only Presale Auction With
Bagikan
Coindoo2026/01/19 06:02
TREAT Token Menandai Ulang Tahun Pertama

TREAT Token Menandai Ulang Tahun Pertama

Postingan TREAT Token Merayakan Ulang Tahun Pertama muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ekosistem Shiba Inu mencapai tonggak penting akhir pekan ini saat TREAT
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/19 06:38
X Mencapai Rekor Pendapatan Kreator dengan Rencana Pendapatan Baru

X Mencapai Rekor Pendapatan Kreator dengan Rencana Pendapatan Baru

X mengumumkan pendapatan kreator yang memecahkan rekor di tahun 2025, fokus pada penulisan berdampak tinggi dan menawarkan $1 juta untuk artikel terbaik. Baca selengkapnya...
Bagikan
Coinstats2026/01/19 06:12