Marcos mengumumkan penemuan gas Malampaya

Filipina telah membuat penemuan gas alam besar pertamanya dalam lebih dari satu dekade, sebuah perkembangan yang dapat memperkuat pasokan energi domestik dan mendukung permintaan listrik yang meningkat, kata Presiden Ferdinand R. Marcos, Jr. pada hari Senin.

Reservoir yang disebut Malampaya East-1 ini terletak sekitar 5 kilometer di sebelah timur ladang gas Malampaya yang ada di lepas pantai provinsi Palawan

"Sumber daya tambahan ini dapat membantu mendukung upaya pemerintah untuk stabilisasi pasokan listrik kita," kata Marcos dalam video yang diposting di halaman Facebook-nya.

Ladang ini diperkirakan menampung sekitar 98 miliar kaki kubik gas. Ini setara dengan sekitar 14 miliar kilowatt-jam listrik per tahun, cukup untuk memasok sekitar 5,7 juta rumah tangga setiap tahun.

Penemuan ini diharapkan dapat memperpanjang peran Malampaya dalam bauran energi negara dan memperkuat pasokan gas domestik di tahun-tahun mendatang.

Tes awal menunjukkan sumur mengalir sekitar 60 juta kaki kubik gas per hari, tingkat yang kata Marcos sebanding dengan sumur Malampaya asli dan menunjukkan produktivitas yang kuat.

Penemuan ini juga mencakup kondensat, bahan bakar cair bernilai tinggi yang dapat lebih mendukung upaya untuk menstabilkan pasokan listrik. — Chloe Mari A. Hufana