Uniswap Tayang Langsung di X Layer: DeFi Lebih Cepat, Lebih Murah—Semua dalam Satu Tempat

Peluncuran Uniswap di X Layer memberikan pengguna OKX akses langsung ke ribuan token dan pool likuiditas yang dalam melalui OKX Wallet, menghilangkan kebutuhan untuk menavigasi berbagai platform atau jaringan.

Arsitektur Layer-2 X Layer menghadirkan penyelesaian transaksi yang lebih cepat dan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan mainnet Ethereum, sementara biaya antarmuka yang dibebaskan di Uniswap semakin mengurangi biaya partisipasi bagi trader.

Integrasi ini mengaburkan batas antara keuangan tersentralisasi dan terdesentralisasi dengan memungkinkan pengguna mentransfer aset langsung dari exchange OKX ke X Layer tanpa bridge yang rumit atau pengelolaan wallet.

Strategi konsolidasi OKX bertujuan menarik developer dan pengguna ke X Layer dengan memusatkan likuiditas, membuktikan bahwa jaringan Layer-2 yang dapat diskalakan yang dipasangkan dengan protokol yang mapan dapat mendorong adopsi DeFi mainstream.

Tumpukan keuangan terdesentralisasi di dalam ekosistem OKX mengambil langkah maju yang besar minggu ini saat Uniswap diluncurkan di X Layer, jaringan Layer-2 berkinerja tinggi yang diluncurkan pada 2024. Langkah ini membawa salah satu tempat perdagangan DeFi yang paling likuid langsung ke lingkungan onchain OKX, memberikan pengguna akses yang efisien ke swap, penyediaan likuiditas, dan manajemen aset tanpa meninggalkan platform.

Dengan integrasi ini, pelanggan OKX dapat memperdagangkan ribuan token langsung dari dalam OKX Wallet dan antarmuka exchange.

Tujuannya, menurut perusahaan, adalah menghilangkan hambatan yang biasanya muncul dengan aktivitas cross-chain – lebih sedikit langkah, biaya lebih rendah, dan eksekusi lebih cepat – sambil menjaga pengguna tetap berada di dalam satu ekosistem. X Layer dirancang untuk menangani throughput tinggi dengan biaya yang jauh lebih rendah dari mainnet Ethereum, membuat perdagangan yang sering atau lebih kecil lebih praktis bagi pengguna sehari-hari.

Likuiditas dan Kecepatan Sebagai Faktor Pendorong

Inti dari peluncuran ini adalah likuiditas. Dengan menjadikan Uniswap sebagai exchange terdesentralisasi utama di X Layer, OKX bertujuan untuk memusatkan aktivitas perdagangan daripada menyebarkannya secara tipis di berbagai jaringan.

Ini memungkinkan trader mengakses pool yang dalam untuk aset utama, termasuk token terkait Bitcoin dan stablecoin, dengan dampak harga yang berkurang. Yang perlu dicatat, biaya antarmuka Uniswap dibebaskan di X Layer, menurunkan biaya partisipasi secara keseluruhan dibandingkan dengan banyak venue alternatif.

Kecepatan adalah faktor kunci lainnya. Sebagai jaringan Layer-2, X Layer menyelesaikan transaksi dengan cepat sambil mempertahankan kompatibilitas dengan tooling Ethereum.

Itu berarti pengguna dapat memindahkan aset ke dalam jaringan tanpa menavigasi bridge yang rumit atau mengelola berbagai wallet. Aset dapat ditransfer onchain langsung dari infrastruktur exchange tersentralisasi dan wallet OKX, mengaburkan garis antara keuangan tersentralisasi dan terdesentralisasi.

Bagi pengguna, pengalamannya sengaja dibuat sederhana: buka OKX Wallet, hubungkan ke antarmuka web Uniswap, pilih X Layer sebagai jaringan, pilih token, dan konfirmasi swap. Prosesnya mencerminkan alur kerja DeFi yang familiar tetapi menghilangkan banyak beban operasional yang secara historis membatasi adopsi yang lebih luas.

Membawa Lebih Banyak Orang Onchain

Di luar perdagangan individual, OKX membingkai integrasi ini sebagai permainan ekosistem. Memusatkan likuiditas di X Layer dimaksudkan untuk menarik developer yang membangun aplikasi DeFi yang mengandalkan pasar yang efisien, sambil juga memberikan pengguna akses yang lebih mudah ke peluang onchain baru. Dengan memposisikan Uniswap sebagai infrastruktur dasar, OKX bertaruh bahwa jaringan Layer-2 yang dapat diskalakan, dipasangkan dengan protokol terpercaya, dapat membuat DeFi lebih mudah digunakan, hemat biaya, dan dapat diandalkan.

Peluncuran ini menyoroti tren yang lebih luas dalam kripto: daripada mengejar chain baru atau likuiditas yang terfragmentasi, platform semakin fokus pada konsolidasi – membawa protokol yang terbukti, pasar yang dalam, dan pengalaman pengguna yang mulus bersama-sama di satu tempat.

