Peristiwa Penting di 2026 Dapat Membuat Minggu Kripto Ini Sangat Volatile

Peristiwa makro kunci 2026, termasuk likuiditas Fed, data FOMC, putusan Mahkamah Agung, dan suku bunga Jepang, dapat memicu volatilitas kripto yang tajam

Minggu ini di pasar kripto bisa menjadi salah satu yang paling volatil di tahun 2026. Kombinasi peristiwa makroekonomi, keputusan besar, dan perkembangan geopolitik diperkirakan akan mengguncang sentimen pasar.

Federal Reserve, Mahkamah Agung AS, kebijakan moneter Jepang, dan lainnya semuanya akan membuat pengumuman yang dapat berdampak signifikan terhadap harga cryptocurrency.

Dengan likuiditas pasar yang sudah mengering, para trader bersiap untuk pergeseran potensial yang dapat menyebabkan pergerakan tajam pada cryptocurrency populer.

Injeksi Likuiditas Federal Reserve dan Data Neraca

Minggu ini dimulai dengan injeksi likuiditas Federal Reserve pada hari Senin. Operasi T-bill senilai $15 miliar akan menambah uang tunai jangka pendek ke pasar, yang dapat meningkatkan likuiditas dalam sistem keuangan.

Tingkat uang tunai yang lebih tinggi sering kali mendorong trader untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi leverage pada aset seperti Bitcoin dan Ethereum.

Ini dapat membawa volatilitas ke pasar kripto karena lebih banyak dana tersedia untuk perdagangan spekulatif.

Pada hari Kamis, Fed juga akan merilis data neracanya. Para trader akan memeriksa ini dengan cermat untuk mencari tanda-tanda pengetatan atau pelonggaran lebih lanjut.

Jika neraca menunjukkan tanda-tanda pelonggaran, ini dapat menunjukkan bahwa dukungan likuiditas Fed berlanjut.

Ini dapat membantu menstabilkan atau bahkan mendorong harga kripto naik, karena likuiditas adalah faktor kritis dalam kesehatan pasar kripto.

Laporan FOMC dan Putusan Mahkamah Agung AS

Pada hari Selasa, Federal Open Market Committee (FOMC) akan merilis laporan ekonominya.

Laporan ini akan merevisi pandangan resmi tentang pertumbuhan, inflasi, dan suku bunga, yang dapat memiliki efek langsung pada pasar yang sensitif terhadap imbal hasil riil.

Banyak dana makro yang memiliki eksposur kripto diperkirakan akan memantau laporan tersebut dengan cermat untuk sinyal apa pun yang dapat mempengaruhi posisi kripto mereka.

Pada hari yang sama, Mahkamah Agung AS diperkirakan akan memutuskan tarif Trump. Jika pengadilan memutuskan untuk mempertahankan atau mengurangi tarif, ini dapat menggeser ekspektasi perdagangan dan mempengaruhi arus mata uang.

Ini mungkin memiliki efek riak pada aset berisiko seperti cryptocurrency. Para trader akan memperhatikan petunjuk apa pun tentang kebijakan perdagangan masa depan, yang dapat mengubah selera risiko di pasar.

Perkembangan Global: Pidato Trump di Davos dan Keputusan Suku Bunga Jepang

Hari Rabu menandai dimulainya Forum Ekonomi Dunia di Davos, di mana mantan Presiden Donald Trump dijadwalkan untuk memberikan pembaruan.

Pidatonya dapat memberikan petunjuk tentang arah kebijakan, terutama yang terkait dengan perdagangan dan pasar keuangan global.

Meskipun ditagih sebagai diskusi ekonomi yang lebih luas, para trader kripto kemungkinan akan melihat ini sebagai katalis potensial untuk volatilitas pasar. Petunjuk apa pun tentang perubahan regulasi dapat mengirimkan riak melalui pasar kripto.

Pada hari Jumat, bank sentral Jepang akan mengumumkan keputusan suku bunganya. Jika Bank of Japan menaikkan suku bunga, ini dapat memberikan tekanan ke atas pada yen dan menurunkan likuiditas global.

Kenaikan suku bunga kemungkinan akan mengurangi daya tarik carry trade, yang sering mendanai investasi pada aset volatil seperti cryptocurrency.

Ini dapat menyebabkan penarikan eksposur kripto dari investor institusional, semakin meningkatkan volatilitas pasar.

Kombinasi pengumuman makroekonomi kunci dan perkembangan geopolitik minggu ini dapat menciptakan badai sempurna untuk pasar kripto.

Para trader perlu tetap waspada karena sentimen pasar tetap sangat sensitif terhadap peristiwa-peristiwa ini.

