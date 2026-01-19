Open Interest Bitcoin Naik 13% saat Opsi Melampaui Futures

Pendahuluan

Open interest futures Bitcoin telah rebound secara moderat di tahun 2026, menandakan potensi kembalinya selera risiko di kalangan trader setelah periode yang lesu. Meskipun open interest masih di bawah puncaknya pada bulan Oktober, perpaduan dinamika deleveraging dan pergeseran aktivitas hedging menunjukkan stabilisasi lanskap derivatif yang dapat menjadi dasar bagi pembaruan trajektori harga.

Poin-Poin Penting

Open interest naik sekitar 13% sejak awal tahun, menunjukkan peningkatan partisipasi dalam derivatif kripto.

Selama tiga bulan sebelumnya, OI futures turun 17,5% dari 381.000 BTC menjadi 314.000 BTC di tengah koreksi harga, mencerminkan pengurangan risiko dan pembongkaran taruhan leverage.

OI pulih dari titik terendah delapan bulan di awal Januari dan mencapai level tertinggi baru di pertengahan Januari, mengindikasikan reakumulasi hati-hati oleh pelaku pasar.

Open interest opsi Bitcoin kini melampaui futures, menyoroti struktur pasar yang lebih mengandalkan strategi hedging dan non-likuidasi untuk mengelola volatilitas.

Ticker yang disebutkan: $BTC

Sentimen: Netral

Dampak harga: Netral. Rebound bertahap dalam OI mengisyaratkan pembaruan selera risiko, namun kenaikannya tetap moderat dan bergantung pada faktor makro yang lebih luas dan faktor khusus kripto.

Ide trading (Bukan Nasihat Keuangan): Hold. Data saat ini menunjukkan periode menunggu dan melihat saat pasar menguji level yang lebih tinggi dan menilai kembali risiko leverage.

Konteks pasar: Pasar derivatif menunjukkan tanda-tanda kerangka risiko yang lebih seimbang, dengan instrumen hedging mendapatkan daya tarik seiring menyempitnya jejak leverage spekulatif.

Open interest futures Bitcoin dan busur selera risiko yang lebih luas

Open interest futures Bitcoin—indikator taruhan derivatif aktif yang belum diselesaikan—telah naik sekitar 13% sejak awal tahun, sinyal bahwa trader mungkin bersedia mentolerir lebih banyak risiko di ruang kripto. Sebaliknya, OI anjlok sekitar 17,5% selama tiga bulan terakhir, turun dari sekitar 381.000 BTC menjadi 314.000 BTC saat harga menghadapi koreksi material dari awal Oktober. Analis telah membingkai penurunan tersebut sebagai fase pengurangan risiko dan pembongkaran posisi leverage, pola yang sering diamati setelah pergerakan harga tajam.

Meskipun ada penarikan jangka pendek, pengamat mencatat pergeseran: OI telah naik dari titik terendah delapan bulan mendekati awal Januari untuk melampaui level terkini, naik dari sekitar $54 miliar menjadi lebih dari $61 miliar pada 19 Januari, dan bahkan menyentuh level tertinggi delapan minggu sekitar $66 miliar di pertengahan Januari. Pemulihan ini menunjukkan pemulihan bertahap selera risiko daripada lonjakan spekulatif yang tiba-tiba. "Saat ini, open interest menunjukkan tanda-tanda pemulihan bertahap, menunjukkan kembalinya selera risiko secara perlahan," komentar seorang analis pada periode tersebut.

Open interest melacak jumlah dan nilai nosional kontrak derivatif yang tetap terbuka dan belum diselesaikan. Ketika OI naik, lebih banyak trader mengambil taruhan leverage, menandakan kepercayaan dan pengambilan risiko. OI yang turun, sebaliknya, menunjukkan deleveraging saat peserta mengurangi eksposur. Data terbaru menyiratkan trader dengan hati-hati kembali ke pasar daripada melompat kembali ke leverage penuh.

Deleveraging juga baik untuk pasar

Grafik OI derivatif Bitcoin. Sumber: Darkfost

Melihat melampaui pergeseran jangka pendek, OI futures masih jauh dari rekor tertinggi sepanjang masa sekitar $92 miliar yang tercatat pada awal Oktober. Penurunan saat ini bukan sekadar jeda—ini adalah bagian dari siklus deleveraging yang lebih luas yang, menurut beberapa analis, dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk pemulihan bullish di masa depan. Deleveraging sering menandakan akhir dari krisis likuiditas spekulatif dan dapat mengatur ulang dinamika pasar untuk memungkinkan penemuan harga yang lebih teratur dari waktu ke waktu.

Dalam konteks ini, pasar tampaknya bertransisi dari lingkungan yang murni spekulatif menuju lingkungan di mana hedging dan kontrol risiko memainkan peran yang lebih besar dalam penetapan harga. Penekanannya bergeser dari mengejar keuntungan menjadi mengelola risiko, yang dapat mengurangi kemungkinan likuidasi ekstrem selama periode volatil dan berkontribusi pada level harga yang lebih persisten saat peserta pasar mengkalibrasi eksposur.

Open interest opsi Bitcoin melampaui futures

Pengamat industri telah mencatat pergeseran penting dalam prominensi relatif opsi versus futures. Nic Puckrin, co-founder dan CEO Coin Bureau, mengamati bahwa open interest opsi Bitcoin baru-baru ini melampaui OI futures, menandakan pergeseran menuju hedging dan taruhan kondisional daripada taruhan arah langsung.

Futures mewakili taruhan leverage langsung pada arah harga Bitcoin, mewajibkan trader untuk bertransaksi pada harga dan tanggal penyelesaian yang telah ditentukan. Jika pasar bergerak melawan trader, risiko likuidasi meningkat. Opsi, sebaliknya, memberikan hak—bukan kewajiban—untuk membeli atau menjual pada strike tertentu, tanpa likuidasi wajib, dinamika yang dapat meredam volatilitas dan berkontribusi pada kondisi pasar yang lebih stabil.

Data dari Checkonchain menunjukkan agregat OI opsi Bitcoin di seluruh bursa sekitar $75 miliar, dibandingkan dengan sekitar $61 miliar dalam OI futures. Ini menunjukkan bahwa jumlah modal yang substansial dialihkan ke aktivitas hedging dan strategi risiko yang terdefinisi, daripada taruhan arah murni. "Ini berarti uang besar membangun posisi yang membentuk harga itu sendiri melalui mekanik hedging dan kedaluwarsa. Ini bukan hanya bertaruh naik atau turun lagi," kata Puckrin.

OI opsi tetap paling aktif pada strike $100.000, dengan sekitar $2 miliar di Deribit, menggarisbawahi luasnya minat pada eksposur yang di-hedge bahkan saat bitcoin melayang mendekati dan di atas level historis.

