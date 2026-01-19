iShares Bitcoin Trust Memimpin Arus Masuk $1,42 Miliar dalam ETF Bitcoin

Poin Utama: IBIT BlackRock memimpin arus masuk ETF Bitcoin, dampak pasar yang signifikan tercatat.

$1,42 miliar mengalir ke ETF Bitcoin spot AS.

Stabilisasi permintaan institusional saat pasar menyesuaikan pasca-volatilitas.

iShares Bitcoin Trust (IBIT) BlackRock memimpin ETF Bitcoin spot AS dengan arus masuk mingguan $1,03 miliar, tertinggi sejak Oktober 2025. FBTC Fidelity menyusul, menyumbang $125 juta, menunjukkan tren stabilisasi permintaan institusional.

iShares Bitcoin Trust (IBIT) BlackRock menarik perhatian signifikan, mengumpulkan $1,03 miliar dari total $1,42 miliar arus masuk di antara ETF Bitcoin spot AS minggu lalu, menyoroti dominasi pasarnya.

Dominasi Pasar BlackRock

Lingkungan Pasar yang Stabil

Prospek Masa Depan untuk ETF Bitcoin

mencapai $1,03 miliar dalam arus masuk bersih, mendominasi lanskap ETF Bitcoin. Pemain yang muncul seperti FBTC Fidelity melihat keuntungan yang kuat, menandakan minat baru dalam investasi kripto. Dampak finansial terlihat jelas karena ETF Bitcoin mendorong sentimen pasar, mencatat $1,42 miliar dalam arus masuk bersih mingguan. Permintaan institusional untuk mata uang kripto utama seperti Bitcoin dan Ethereum melonjak, mencerminkan lingkungan pasar yang stabil.Pembelian institusional menyebabkan penyesuaian harga yang volatil, namun. Harga Bitcoin berfluktuasi antara $92.618 dan $95.000, didorong oleh masuknya modal institusional ke dalam ETF. Arus masuk ini mencerminkan pola Oktober 2025, di mana aktivitas ETF yang kuat menyerap tekanan pasokan. Respons pasar menunjukkan, dengan perbandingan historis menunjukkan pertumbuhan positif berkelanjutan di antara koin utama seperti BTC dan ETH dalam beberapa minggu mendatang.Pengamat pasar mengantisipasi adaptasi regulasi dan fintech. Analis menyoroti pergeseran menuju portofolio kripto yang lebih terstruktur, mendorong pertumbuhan jangka panjang potensial untuk aset digital. Arus masuk yang signifikan menegaskandalam kerangka kerja ETF mata uang kripto. Tren historis mendukung prediksi asimilasi aset berkelanjutan dalam kendaraan investasi ini, memperkuat kemajuan regulasi dan adopsi teknologi.