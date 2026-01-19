Michael Saylor mengisyaratkan pembelian BTC lainnya untuk Strategy setelah pembelian senilai $1,25 miliar

Michael Saylor telah mengisyaratkan pembelian Bitcoin lainnya, sedikit lebih dari seminggu setelah perusahaannya membeli 13.627 koin.

Ringkasan Michael Saylor memberikan sinyal pembelian Bitcoin baru yang potensial hanya beberapa hari setelah Strategy mengungkapkan akuisisi senilai $1,25 miliar.

Strategy telah menambahkan hampir 15.000 BTC sejak awal tahun 2026.

Saylor, yang menjabat sebagai ketua untuk pemegang korporat Bitcoin terbesar di dunia, sekali lagi mengisyaratkan akuisisi potensial melalui postingan X pada hari Minggu.

"Bigger Orange," tulis Saylor, disertai tangkapan layar grafik dari StrategyTracker yang menyoroti waktu-waktu Strategy melakukan pembelian untuk cadangan Bitcoin-nya. Oranye adalah warna yang paling umum dikaitkan dengan Bitcoin dan telah menjadi isyarat visual berulang dalam postingan Saylor.

Pengamat Bitcoin sebagian besar memandang postingan samar seperti itu dari Saylor sebagai petunjuk pembelian yang akan datang, karena perusahaan telah mengonfirmasi pembelian baru pada beberapa kesempatan setelah teaser serupa di masa lalu.

Memasuki tahun 2026, Strategy tidak memperlambat model pembelian Bitcoin agresifnya, melakukan pembelian pertama pada 4 Januari, ketika mengakuisisi 1.283 BTC seharga $115,97 juta. Itu diikuti oleh pembelian yang jauh lebih besar sebanyak 13.627 BTC seharga $1,25 miliar pada 11 Januari.

Dengan harga akuisisi rata-rata $75.353 per koin, total kepemilikan Bitcoin Strategy sekarang berjumlah 687.410 BTC, yang merupakan sekitar 3,27% dari total pasokan Bitcoin yang mungkin sebanyak 21 juta koin.

Saham Strategy berjuang

Namun, pembelian agresif ini belum diterjemahkan menjadi keuntungan bagi pemegang saham, karena saham Strategy tertinggal selama tahun lalu.

Pada penutupan 16 Januari, saham berada di $173,71 setelah turun lebih dari 52% dalam 12 bulan terakhir. Investor menjadi semakin khawatir pada kuartal terakhir tahun 2025 tentang penjualan berkelanjutan perusahaan atas hutang jangka pendek melalui obligasi konversi untuk membiayai strategi Bitcoin-nya.

Strategy harus menghentikan pembelian sebentar pada akhir Desember dan menerbitkan ekuitas baru untuk memperkuat cadangan kasnya. Pada waktu yang hampir bersamaan, perusahaan juga menghadapi potensi hambatan setelah MSCI mengindikasikan bahwa mereka dapat mengecualikan perusahaan seperti Strategy dari indeksnya karena eksposur Bitcoin yang berat. Rencana tersebut kemudian dibatalkan.

Perkembangan ini kemudian meningkatkan sentimen investor dan mendorong harga saham menjauh dari level terendah tahun ini sebesar $150, level dukungan kunci, yang menurut analis di crypto.news, akan menandakan kerugian yang lebih dalam jika ditembus.

Karena harga Bitcoin terus berjuang untuk merebut kembali angka enam digit, Strategy mungkin belum keluar dari kesulitan, tetapi Saylor telah menegaskan kembali pada beberapa kesempatan bahwa perusahaan dapat menahan volatilitas pasar jika diperlukan.