Sinyal Harga Dasar Bitcoin? Pemegang Jangka Pendek Akhirnya Mendapat Kelegaan

Rata-rata kerugian pemegang Bitcoin jangka pendek (STH) turun menjadi 6,4%, menandakan potensi kelegaan saat pasar pulih.

41.800 BTC dipindahkan ke bursa oleh STH, mencerminkan pergeseran dari penjualan rugi ke pengambilan keuntungan.

Harga Bitcoin mendekati $99.412 STH Realized Price dapat menandakan pergeseran sentimen pasar dan lebih banyak keuntungan untuk STH.

Pemegang Bitcoin jangka pendek (STH) menunjukkan tanda-tanda kelegaan setelah mengalami kerugian signifikan selama penurunan pasar sebelumnya. Data on-chain mengungkapkan bahwa meskipun banyak STH masih merugi, rata-rata kerugian telah menurun secara signifikan.

Secara historis, ketika STH menghadapi kerugian lebih dari 10%, Bitcoin memasuki fase kapitulasi yang sering mengarah pada pembentukan dasar pasar. Pemulihan harga Bitcoin baru-baru ini telah memindahkan STH keluar dari zona ketidaknyamanan ini, tetapi pertanyaan tetap ada tentang bagaimana pasar akan berkembang dalam beberapa minggu mendatang.

Pemulihan Bitcoin Membawa Kelegaan bagi Pemegang Jangka Pendek

Data on-chain terbaru mengungkapkan bahwa Bitcoin telah mengalami reli pemulihan, memberikan kelegaan bagi pemegang jangka pendek. Pemegang ini, yang memperoleh Bitcoin mereka dalam 155 hari terakhir, biasanya lebih sensitif terhadap volatilitas pasar. Namun, seiring harga Bitcoin membaik, STH telah melihat rata-rata kerugian mereka menyusut dari lebih 10% menjadi sekitar 6,4%.

Pergeseran ini menunjukkan bahwa STH bernafas lebih lega, meskipun mereka tetap dalam posisi kerugian yang belum direalisasikan. Data menunjukkan bahwa pemegang ini masih menunggu pasar kembali ke profitabilitas. Saat harga Bitcoin mendekati basis biaya STH, banyak yang berharap mereka akan mulai bergerak ke posisi yang lebih positif.

Perilaku Pengambilan Keuntungan Tumbuh di Antara Pemegang Jangka Pendek

Perkembangan signifikan dalam beberapa minggu terakhir adalah meningkatnya jumlah Bitcoin yang dikirim pemegang jangka pendek ke bursa. Data on-chain menunjukkan bahwa 41.800 BTC disimpan ke bursa oleh STH selama reli baru-baru ini. Pergeseran perilaku ini menandai perpindahan dari penjualan yang didorong kerugian ke pengambilan keuntungan saat harga Bitcoin naik.

Meskipun mayoritas STH masih dalam posisi kerugian yang belum direalisasikan, proporsi transaksi dari STH yang untung telah tumbuh. Data dari CryptoQuant Maartunn menunjukkan bahwa STH sekarang lebih fokus pada pengambilan keuntungan daripada memotong kerugian. Tren ini menunjukkan bahwa saat pasar pulih, pemegang jangka pendek lebih bersedia menjual aset mereka untuk keuntungan.

STH Realized Price Mencerminkan Sentimen Pasar

STH Realized Price, metrik on-chain penting, melacak rata-rata basis biaya Bitcoin yang dibeli dalam 155 hari terakhir. Selama penurunan pasar di akhir 2025, harga spot Bitcoin turun di bawah STH Realized Price, menunjukkan bahwa banyak pemegang mengalami kerugian yang belum direalisasikan. Namun, reli baru-baru ini telah membawa harga lebih dekat ke ambang batas ini.

Saat ini, harga Bitcoin mendekati $99.412, STH Realized Price. Jika Bitcoin terus pulih dan melampaui level ini, itu dapat menandakan pergeseran sentimen pasar. Perpindahan di atas STH Realized Price akan menunjukkan bahwa pemegang jangka pendek memasuki keuntungan, yang dapat lebih mendukung reli yang sedang berlangsung.

Evolusi Pasar dan Prospek Masa Depan untuk Pemegang Jangka Pendek

Saat Bitcoin bergerak lebih dekat ke basis biaya STH, masih harus dilihat bagaimana pasar akan berkembang. Meskipun pemulihan saat ini memberikan beberapa optimisme, perilaku pemegang jangka pendek dapat menjadi faktor penting dalam menentukan langkah Bitcoin selanjutnya.

Jika STH mulai mempertahankan posisi mereka lebih lama atau mengambil keuntungan, ini dapat menandakan pergeseran menuju pertumbuhan pasar yang lebih berkelanjutan.

Hubungan antara harga Bitcoin dan STH Realized Price akan terus memainkan peran sentral dalam memahami arah pasar. Analis akan mengamati dengan seksama apakah Bitcoin dapat mempertahankan pemulihannya atau menghadapi fluktuasi lebih lanjut. Untuk saat ini, pemegang jangka pendek tampaknya telah menemukan kelegaan, tetapi pasar tetap tidak dapat diprediksi.

