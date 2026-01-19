Ketakutan Perang Dagang Menghantui Kripto: 4 Potensi Penggerak Pasar Minggu Ini

Kapitalisasi pasar kripto turun 3% ($115 miliar) menjadi sekitar $3,11 triliun karena Bitcoin turun di bawah $93.000 di beberapa bursa.

Pasar mengamati data PDB AS dan inflasi PCE yang akan datang karena ekspektasi suku bunga berubah menjelang pertemuan Fed.

Pasar kripto membuka minggu ini di bawah tekanan karena trader bereaksi terhadap ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Total nilai pasar turun 3% dalam perdagangan hari Senin, turun $115 miliar menjadi hampir $3,11 triliun, dengan Bitcoin memimpin penurunan setelah tergelincir di bawah $93.000 di beberapa bursa.

Volatilitas mengikuti pengumuman akhir pekan Presiden Donald Trump tentang tarif 10% yang menargetkan delapan negara Eropa. Para pemimpin UE mengadakan pertemuan darurat pada hari Minggu, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dilaporkan telah mendesak blok tersebut untuk mempertimbangkan mengaktifkan instrumen anti-paksaan, yang dijuluki "bazooka perdagangan." Mekanisme tersebut dapat mengotorisasi langkah-langkah yang membatasi akses pasar atau peluang pengadaan bagi pihak yang dianggap menerapkan tekanan ekonomi.

Dengan pasar AS ditutup pada hari Senin untuk libur Hari Martin Luther King Jr., aktivitas di aset digital sebagian besar terjadi selama jam perdagangan Asia, meningkatkan kemungkinan bahwa reaksi yang lebih luas dapat tiba ketika Wall Street dibuka kembali pada hari Selasa. Penjualan juga memperkuat pola terbaru di mana Bitcoin tidak mengikuti emas selama periode ketidakpastian makro yang meningkat.

Empat Potensi Penggerak Pasar Kripto Minggu Ini

Berita kebijakan perdagangan tetap menjadi variabel utama karena pejabat di kedua belah pihak mempertimbangkan langkah selanjutnya. Konfirmasi apa pun tentang tindakan balasan, negosiasi, atau jadwal penegakan dapat menambah fluktuasi harga di seluruh aset berisiko, termasuk cryptocurrency.

Rilis data makroekonomi di Amerika Serikat juga diawasi dengan ketat. Pada hari Kamis, data PDB kuartal ketiga akan dirilis bersamaan dengan laporan inflasi Personal Consumption Expenditures (PCE) bulan November yang tertunda. Pembuat kebijakan diharapkan fokus pada pengukur inflasi setelah indeks harga konsumen minggu lalu menunjukkan pertumbuhan harga yang melambat.

Pembaruan inflasi tiba menjelang pertemuan Federal Reserve minggu depan, di mana para pejabat terbagi tentang apakah akan terus menurunkan suku bunga.

Di Asia, keputusan kebijakan moneter dapat membentuk selera risiko. China dijadwalkan mengumumkan keputusan suku bunga pada hari Selasa, sementara keputusan bank sentral Jepang dijadwalkan pada hari Jumat, peristiwa yang dapat mempengaruhi pergerakan mata uang dan posisi pasar yang lebih luas.

Pertemuan korporat dan kebijakan menambah lapisan lain untuk pasar. Sekitar 10% dari perusahaan S&P 500 diperkirakan akan melaporkan pendapatan minggu ini, dan Forum Ekonomi Dunia dimulai di Davos, Swiss, menawarkan tempat di mana pembuat kebijakan dan pemimpin bisnis dapat berkomentar tentang pertumbuhan, perdagangan, dan kondisi keuangan.

Dalam perdagangan kripto, harga Bitcoin turun sekitar $3.500 dalam beberapa jam setelah konsolidasi di sekitar $95.000 selama akhir pekan, mencapai titik terendah mingguan mendekati $92.280 sebelum mencoba untuk stabil.

Harga Ethereum turun mendekati 3% tetapi bertahan di atas $3.200 selama periode yang sama. Altcoin secara umum mencatat penurunan yang lebih besar, dengan XRP, Solana, Dogecoin, dan Cardano semuanya turun lebih dari 4% dalam 24 jam terakhir.