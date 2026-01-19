Emirates NBD kumpulkan $272 juta dengan obligasi digital

Obligasi berdenominasi AED 'pertama' di Mena

Surat utang digital asli diterbitkan di D-FMI

Menarik basis investor yang beragam

Emirates NBD, bank terbesar di Dubai berdasarkan aset, telah menerbitkan apa yang diklaim sebagai obligasi digital berdenominasi AED pertama di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Surat utang digital asli dengan suku bunga tetap tiga tahun senilai AED1 miliar ($272,3 juta) diterbitkan melalui penawaran umum di bawah program Euro medium-term note Emirates NBD, kata pemberi pinjaman dalam sebuah pernyataan.

Surat utang digital asli diterbitkan langsung di blockchain atau platform sekuritas digital, memungkinkan siklus penyelesaian yang lebih cepat, biaya lebih rendah, transparansi lebih besar, dan risiko counterparty yang lebih rendah.

Penerbitan dilakukan melalui platform infrastruktur pasar keuangan digital (D-FMI) Euroclear.

D-FMI Euroclear memungkinkan pembuatan, penerbitan, dan penyelesaian sekuritas internasional yang sepenuhnya digital.

Obligasi digital menarik basis investor yang beragam, kata Emirates NBD, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Tujuan penerbitan obligasi tidak diungkapkan.

Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, Mashreq dan Standard Chartered bertindak sebagai joint lead manager, sementara Emirates NBD Capital dan Standard Chartered bertindak sebagai joint structurer surat utang digital asli.

Surat utang akan dicatatkan dan diperdagangkan di Nasdaq Dubai, menandai obligasi digital asli pertama yang dicatatkan di bursa tersebut.

Bulan ini Emirates NBD menghimpun $1 miliar melalui penerbitan obligasi biru dan hijau dual-tranche.

Saham Emirates NBD, yang diperdagangkan di Pasar Keuangan Dubai, ditutup 1,1 persen lebih rendah di AED30,15 pada hari Senin. Saham naik 7 persen hingga saat ini tahun ini.

Investment Corporation of Dubai memiliki 41 persen saham di Emirates NBD.