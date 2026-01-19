BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Emirates NBD, bank terbesar di Dubai berdasarkan aset, telah menerbitkan apa yang diklaim sebagai obligasi digital berdenominasi AED pertama di Timur Tengah dan Afrika Utara. Senilai AED1 miliarEmirates NBD, bank terbesar di Dubai berdasarkan aset, telah menerbitkan apa yang diklaim sebagai obligasi digital berdenominasi AED pertama di Timur Tengah dan Afrika Utara. Senilai AED1 miliar

Emirates NBD kumpulkan $272 juta dengan obligasi digital

Penulis: AgbiSumber: Agbi
2026/01/19 21:12
BarnBridge
BOND$0.09943-3.09%
native coin
NATIVE$0.000097-31.59%
Lorenzo Protocol
BANK$0.05306+7.27%
  • Obligasi berdenominasi AED 'pertama' di Mena
  • Surat utang digital asli diterbitkan di D-FMI
  • Menarik basis investor yang beragam

Emirates NBD, bank terbesar di Dubai berdasarkan aset, telah menerbitkan apa yang diklaim sebagai obligasi digital berdenominasi AED pertama di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Surat utang digital asli dengan suku bunga tetap tiga tahun senilai AED1 miliar ($272,3 juta) diterbitkan melalui penawaran umum di bawah program Euro medium-term note Emirates NBD, kata pemberi pinjaman dalam sebuah pernyataan.

Surat utang digital asli diterbitkan langsung di blockchain atau platform sekuritas digital, memungkinkan siklus penyelesaian yang lebih cepat, biaya lebih rendah, transparansi lebih besar, dan risiko counterparty yang lebih rendah.

Penerbitan dilakukan melalui platform infrastruktur pasar keuangan digital (D-FMI) Euroclear. 

D-FMI Euroclear memungkinkan pembuatan, penerbitan, dan penyelesaian sekuritas internasional yang sepenuhnya digital.

Obligasi digital menarik basis investor yang beragam, kata Emirates NBD, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Tujuan penerbitan obligasi tidak diungkapkan.

Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, Mashreq dan Standard Chartered bertindak sebagai joint lead manager, sementara Emirates NBD Capital dan Standard Chartered bertindak sebagai joint structurer surat utang digital asli. 

Bacaan lebih lanjut:

  • Emirates NBD menghimpun $1 miliar melalui obligasi berkelanjutan
  • Emirates NBD 'tertarik' dengan saham IDBI Bank
  • Bank-bank UEA mengandalkan biaya karena marjin pinjaman menyempit

Surat utang akan dicatatkan dan diperdagangkan di Nasdaq Dubai, menandai obligasi digital asli pertama yang dicatatkan di bursa tersebut.

Bulan ini Emirates NBD menghimpun $1 miliar melalui penerbitan obligasi biru dan hijau dual-tranche.

Saham Emirates NBD, yang diperdagangkan di Pasar Keuangan Dubai, ditutup 1,1 persen lebih rendah di AED30,15 pada hari Senin. Saham naik 7 persen hingga saat ini tahun ini.

Investment Corporation of Dubai memiliki 41 persen saham di Emirates NBD.

Peluang Pasar
Logo BarnBridge
Harga BarnBridge(BOND)
$0.09943
$0.09943$0.09943
-0.01%
USD
Grafik Harga Live BarnBridge (BOND)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

NYSE Meluncurkan Platform Saham Tertoken 24/7

NYSE Meluncurkan Platform Saham Tertoken 24/7

Pendahuluan: Pasar keuangan sedang mengeksplorasi penyelesaian berbasis blockchain saat NYSE memajukan platform untuk memperdagangkan saham dan ETF yang ditokenisasi. Didukung oleh ICE,
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/19 22:20
PancakeSwap: Pasokan maksimum token CAKE sekarang telah disesuaikan menjadi 400 juta.

PancakeSwap: Pasokan maksimum token CAKE sekarang telah disesuaikan menjadi 400 juta.

PANews melaporkan pada 19 Januari bahwa PancakeSwap mengumumkan di platform X bahwa proposal untuk mengurangi pasokan maksimum token CAKE telah disetujui, dan
Bagikan
PANews2026/01/19 22:10
Dua Penambang Bitcoin Solo Berhasil Menambang Blok Penuh Minggu Ini

Dua Penambang Bitcoin Solo Berhasil Menambang Blok Penuh Minggu Ini

Dua Penambang Bitcoin Solo Berhasil Menambang Blok Penuh Minggu Ini Minggu ini, dua penambang Bitcoin independen berhasil menambang blok penuh, masing-masing memperoleh sekitar
Bagikan
Crypto Ninjas2026/01/19 23:15