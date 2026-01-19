Emas Meroket saat Langkah Trump di Greenland Memicu Perang Dagang Eropa

TLDR

Emas naik menjadi $4.670,47 per ons dan perak melonjak ke $94,12 pada hari Senin karena ancaman tarif Trump memicu kekhawatiran investor

Presiden Trump mengumumkan tarif 10% untuk delapan negara Eropa mulai 1 Februari, meningkat menjadi 25% pada Juni terkait sengketa Greenland

Pejabat Eropa merencanakan sesi darurat untuk membahas langkah balasan termasuk tarif pada ekspor AS senilai $108 miliar

Analis investasi memprediksi emas bisa mencapai $5.000 per ons dalam tiga bulan ke depan karena pembelian safe-haven meningkat

Indeks dolar turun 0,2% sementara kepemilikan ETF emas naik 28 ton minggu lalu, kenaikan mingguan terkuat dalam empat bulan

Pasar logam mulia mengalami kenaikan dramatis pada hari Senin karena ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Eropa meningkat. Emas dan perak sama-sama mencapai wilayah rekor setelah pengumuman kebijakan baru dari Washington.

Harga emas naik 1,6% menjadi $4.670,47 per ons selama sesi Asia hari Senin. Lebih awal hari itu, logam tersebut mencapai puncak di $4.690,59. Perak mencatat kenaikan yang lebih kuat, naik 3,4% menjadi $93,18 per ons setelah menyentuh $94,12.

Micro Gold Futures,Feb-2026 (MGC=F)

Lonjakan harga terjadi setelah Presiden Trump mengungkapkan rencana tarif baru untuk delapan negara Eropa. Pengumuman tersebut menargetkan negara-negara yang menentang upaya AS untuk mengakuisisi Greenland. Prancis, Jerman, dan Inggris termasuk di antara negara-negara yang terkena dampak, bersama dengan beberapa negara Eropa lainnya.

Tarif yang diusulkan akan dimulai pada 10% untuk semua barang dari negara-negara ini mulai 1 Februari. Trump mengindikasikan tarif akan meningkat menjadi 25% pada Juni jika negosiasi diplomatik gagal. Pemimpin Eropa merespons dengan kritik langsung dan mulai merencanakan tanggapan terkoordinasi.

Pasar Global Bereaksi terhadap Sengketa Perdagangan yang Meningkat

Uni Eropa telah menyerukan pertemuan kepemimpinan darurat untuk mengatasi situasi tersebut. Negara-negara anggota sedang mengevaluasi beberapa opsi tanggapan, menurut sumber yang dekat dengan diskusi. Satu proposal yang sedang dipertimbangkan melibatkan penerapan tarif balasan pada produk Amerika senilai sekitar $108 miliar.

Presiden Prancis Emmanuel Macron dilaporkan sedang menjajaki aktivasi instrumen anti-paksaan UE. Alat kebijakan ini mewakili mekanisme pertahanan perdagangan paling kuat dari uni tersebut. Ini memberikan kewenangan kepada UE untuk menerapkan berbagai langkah balasan ekonomi terhadap negara yang menggunakan praktik perdagangan yang memaksa.

Pasar mata uang mencerminkan kegelisahan investor yang meningkat tentang situasi perdagangan. Bloomberg Dollar Spot Index turun 0,2% karena pelaku pasar mengurangi eksposur dolar. Trader semakin menyukai investasi safe-haven tradisional dibandingkan kepemilikan mata uang dan obligasi pemerintah.

Arus Investasi Mendukung Pertumbuhan Harga yang Berkelanjutan

Indikator permintaan untuk logam mulia menunjukkan kekuatan yang berkelanjutan di berbagai saluran. Dana yang diperdagangkan di bursa berbasis emas meningkatkan kepemilikan mereka sebesar 28 ton selama minggu sebelumnya. Ekspansi 0,9% mewakili penambahan mingguan terbesar sejak September 2025.

Lembaga perbankan besar memproyeksikan apresiasi harga lebih lanjut untuk kedua logam tersebut. Citigroup merilis perkiraan minggu lalu memprediksi emas akan naik ke $5.000 per ons dalam 90 hari. Perusahaan juga memperkirakan perak akan mencapai level $100 per ons.

Ekspektasi kebijakan moneter memberikan dukungan tambahan untuk harga logam mulia. Investor mengantisipasi Federal Reserve akan mulai memotong suku bunga selama 2026. Data terbaru yang menunjukkan pelunakan ekonomi dan inflasi yang menurun telah memperkuat ekspektasi ini.

Pemotongan suku bunga biasanya mendorong harga logam mulia dengan menurunkan biaya relatif untuk memegang aset yang tidak menghasilkan. Dinamika ini mendorong realokasi portofolio ke arah emas dan perak selama periode ketika bank sentral melonggarkan kebijakan.

Platinum naik lebih dari 1% menjadi $2.358,69 per ons pada hari Senin. Futures tembaga naik 0,6% untuk mencapai $12.881,0 per ton di London Metal Exchange. Pergerakan tembaga mengikuti data ekonomi China yang mengonfirmasi negara tersebut memenuhi target pertumbuhan tahunan 5%.

Mahkamah Agung AS dijadwalkan mendengar argumen pada hari Rabu mengenai upaya Trump untuk memberhentikan gubernur Federal Reserve Lisa Cook. Kasus ini membawa implikasi untuk independensi bank sentral yang dipantau investor dengan cermat.

