BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
PANews melaporkan pada 20 Januari bahwa, menurut pemantauan Lookonchain, seekor paus besar diduga menjual 13.000 ETH (senilai $41,75 juta). Galaxy DigitalPANews melaporkan pada 20 Januari bahwa, menurut pemantauan Lookonchain, seekor paus besar diduga menjual 13.000 ETH (senilai $41,75 juta). Galaxy Digital

Diduga paus sedang menjual 13.000 ETH senilai $41,75 juta.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/20 00:06
Ethereum
ETH$3,183.49-4.60%

PANews melaporkan pada 20 Januari bahwa, menurut pemantauan Lookonchain, sebuah paus besar diduga menjual 13.000 ETH (senilai $41,75 juta). Dompet OTC Galaxy Digital baru saja mentransfer keluar 13.000 ETH (senilai $41,75 juta), dan telah menyetorkan 6.500 ETH (senilai $20,89 juta) darinya ke bursa Binance, Bybit, dan OKX.

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,183.49
$3,183.49$3,183.49
-1.01%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Magic Eden berencana menyisihkan hingga 15% dari pendapatan platform untuk buyback dan yield

Magic Eden berencana menyisihkan hingga 15% dari pendapatan platform untuk buyback dan yield

Menurut postingan resmi yang dibagikan melalui halaman X-nya, Magic Eden, bintang dari era booming NFT, kini akan mengalokasikan 15% dari seluruh pendapatan platform untuk buyback dan
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/20 04:20
Bagaimana Permintaan Whale Dapat Melikuidasi Long XRP Minggu Ini

Bagaimana Permintaan Whale Dapat Melikuidasi Long XRP Minggu Ini

Postingan How Whale Demand Could Liquidate XRP Longs This Week muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pada awal minggu ketiga Januari, total di seluruh pasar
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/20 05:21
Mengapa Harga Dogecoin Bisa Mengungguli Bitcoin Lagi

Mengapa Harga Dogecoin Bisa Mengungguli Bitcoin Lagi

Pasar mata uang kripto menunjukkan momentum yang berombak dan tidak merata dalam seminggu terakhir. Harga Bitcoin baru-baru ini naik ke level tertinggi delapan minggu di atas $97,000, tetapi
Bagikan
NewsBTC2026/01/20 04:30