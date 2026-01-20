Putusan ringan membuat marah korban dalam penipuan kripto senilai $5,4 juta

Korban penipuan kripto Korea Selatan mengeluh bahwa para penipu hanya menerima hukuman ringan. Para penipu mencuri lebih dari ₩8 miliar, atau $5,4 juta, dari lebih dari 150 orang.

Pengadilan menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan

Pengadilan Korea Selatan memvonis para pemimpin penipuan atas tuduhan penipuan dan kejahatan terorganisir. Dalang utama, atau "pemimpin tim," dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, sementara pemimpin lainnya akan menjalani 18 bulan. Putusan dikeluarkan oleh Divisi Pidana 9 Pengadilan Distrik Incheon, yang dipimpin oleh Hakim Jung Jae-min.

Pengadilan yang sama menjatuhkan hukuman penjara 6 bulan hingga 2,5 tahun kepada 28 anggota lain dari jaringan penipuan kripto. 11 terdakwa yang tersisa, termasuk pemimpin lainnya, menerima hukuman penjara dan masa percobaan.

Para korban marah atas hukuman yang ringan dan berbicara melalui pengacara, menurut surat kabar Korea Selatan Joongboo Ilbo.

Kim Kyung-nam, pengacara untuk sebagian besar dari 150 korban penipuan dan kepala Firma Hukum For You, mengatakan sulit untuk memahami mengapa para anggota geng mendapatkan hukuman seperti itu.

Dia menambahkan bahwa para korban masih tidak dapat menjalani kehidupan finansial normal akibat kejahatan ini. Kim mengkritik pengadilan karena memberikan hukuman bersyarat kepada beberapa terdakwa.

Hakim membela keringanan sementara korban menghadapi kerugian yang berkepanjangan

Pengadilan memutuskan bahwa kedua dalang mencuri lebih dari $5,4 juta dari para korban. Namun, menurut perintah pengadilan, keduanya tidak akan masuk penjara jika mereka menghindari mengulangi kejahatan dalam waktu dekat.

Kim menjelaskan pengadilan memberikan hukuman empat tahun kepada "pemimpin tim" karena catatan hukuman mereka sebelumnya.

Pengadilan menjelaskan hukumannya dengan menyatakan bahwa sebagian besar anggota geng tidak mengetahui ruang lingkup penuh dari kejahatan ketika mereka bergabung. Hakim mengatakan pengadilan percaya para dalang memaksa mereka melakukan kejahatan setelah mereka memahami bahwa itu ilegal.

Pengadilan juga menambahkan bahwa banyak terdakwa mengaku dan dimintai pertanggungjawaban terutama sebagai kaki tangan. Nama-nama terdakwa dan ticker mata uang kripto dirahasiakan karena alasan hukum.

Antara Agustus 2022 dan Mei 2023, kelompok tersebut menargetkan penduduk Distrik Namdong Incheon.

Jaksa menyatakan kelompok tersebut berulang kali melakukan kejahatan dengan apa yang dikenal di Korea Selatan sebagai "scam coin." Ini adalah kripto palsu atau altcoin yang tidak dikenal dan tidak terdaftar.

Jaksa mengatakan kelompok tersebut menipu korban untuk membeli koin yang tidak berharga dengan berjanji akan menjualnya nanti dengan harga yang lebih tinggi.

Setelah mendapatkan uang, kelompok tersebut berhenti menghubungi para korban dan kemudian mencuci dana tersebut.

Kim menyatakan bahwa para pelaku pantas mendapatkan hukuman penjara empat hingga tujuh tahun karena kejahatan tersebut direncanakan dengan baik.

Kejahatan kripto dan penipuan terkait kripto meningkat di Korea Selatan. Menurut regulator keuangan negara tersebut, penyedia layanan kripto mengajukan 36.684 laporan transaksi mencurigakan. Laporan-laporan tersebut diajukan dalam rentang waktu singkat dari Januari hingga Agustus 2025.

Jumlah transaksi kripto mencurigakan yang diajukan mencatatkan rekor baru. Angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan dua tahun terakhir digabungkan.

