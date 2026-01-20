Filipina menemukan cadangan gas alam 'signifikan' di Malampaya East-1

Oleh Chloe Mari A. Hufana dan Sheldeen Joy Talavera, Reporter

FILIPINA telah melakukan penemuan gas alam besar pertama dalam lebih dari satu dekade, sebuah perkembangan yang dapat memperkuat pasokan energi domestik dan mendukung permintaan listrik yang meningkat, kata Presiden Ferdinand R. Marcos, Jr. pada hari Senin.

Reservoir yang disebut Malampaya East-1 terletak sekitar 5 kilometer di sebelah timur ladang gas Malampaya yang ada di lepas pantai provinsi Palawan.

"Sumber daya tambahan ini dapat membantu mendukung upaya pemerintah untuk stabilisasi pasokan listrik kami," kata Tuan Marcos dalam video yang diposting di halaman Facebook-nya.

Dalam pernyataan pada hari Senin, Prime Energy Resources Development B.V. yang dipimpin Razon, operator proyek gas-ke-listrik air dalam Malampaya, mengatakan bahwa reservoir yang baru ditemukan diperkirakan menampung sekitar 98 kaki kubik gas di tempat.

Penemuan ini setara dengan sekitar 14 miliar kilowatt-jam listrik per tahun, cukup untuk memasok sekitar 5,7 juta rumah tangga, 9.500 bangunan atau sekitar 200.000 sekolah setiap tahunnya.

Tes awal menunjukkan sumur mengalir sekitar 60 juta kaki kubik gas per hari, tingkat yang menurut Tuan Marcos sebanding dengan sumur Malampaya asli dan menunjukkan produktivitas yang kuat.

Penemuan ini juga termasuk kondensat, bahan bakar cair bernilai tinggi yang dapat lebih mendukung upaya untuk menstabilkan pasokan listrik, kata Tuan Marcos.

Filipina mengandalkan gas dan batu bara impor untuk menggerakkan pembangkit listrik dan basis industrinya, membuat ekonomi terpapar harga global yang bergejolak dan gangguan pasokan.

Penemuan cadangan baru di Malampaya East-1 menawarkan jeda yang langka, berpotensi membentuk kembali prospek energi negara. Ini diharapkan dapat memperpanjang peran Malampaya dalam bauran energi nasional dan memperkuat pasokan gas domestik di tahun-tahun mendatang. Ini juga diharapkan membantu Filipina mengurangi ketergantungannya pada batu bara.

Tuan Marcos mengatakan pengeboran dipimpin oleh insinyur Filipina dan diselesaikan tanpa kecelakaan atau insiden lingkungan, menggarisbawahi apa yang dia sebut sebagai pengembangan sumber daya yang bertanggung jawab.

Malampaya East-1 adalah sumur pertama yang diselesaikan dalam Kampanye Pengeboran Fase 4 Malampaya, yang juga mencakup sumur Camago-2 dan Bagong Pag-asa.

Langkah selanjutnya melibatkan penyelesaian dan pengujian Camago-3, diikuti dengan pengeboran sumur eksplorasi Pag-asa untuk mengejar sumber daya gas tambahan.

Pada tahun 2023, konsorsium Malampaya — yang terdiri dari Prime Energy, UC38 LLC, Prime Oil & Gas, Inc., dan PNOC Exploration Corp. milik negara — mengamankan perpanjangan 15 tahun Kontrak Layanan No. 38 dari pemerintah, membuka jalan bagi eksplorasi dan pengembangan cadangan gas tambahan hingga 2039. Pengeboran sumur di ladang gas Malampaya dimulai tahun lalu.

"Ketika kami mengambil alih operasi, kami berkomitmen kepada Presiden dan bangsa untuk memberikan kehidupan baru ke Malampaya dan merevitalisasi sektor gas alam asli. Hari ini, kami memenuhi komitmen itu," kata Prime Energy.

Fase 4 Malampaya telah disertifikasi sebagai "proyek energi yang signifikan secara nasional" oleh Departemen Energi (DoE), membuatnya memenuhi syarat untuk keuntungan pemrosesan izin yang dipercepat.

"Gas alam adalah jembatan penting dalam bauran energi kami, mendukung keandalan listrik sementara kami meningkatkan energi terbarukan, penyimpanan energi, dan peningkatan jaringan," kata Menteri Energi Sharon S. Garin.

"Kami akan mengejar peluang ini dengan disiplin: memaksimalkan nilai bagi rakyat Filipina, menjunjung tinggi pengelolaan lingkungan, dan memastikan bahwa setiap pencapaian memperkuat kepentingan nasional kami," tambahnya.

DoE mengatakan akan terus bekerja sama dengan konsorsium dan lembaga terkait dalam bergerak maju ke langkah-langkah berikutnya — dari evaluasi teknis, perencanaan pengembangan, dan semua perlindungan regulasi dan lingkungan yang diperlukan.

KABAR BAIK

Penemuan gas ini adalah "jelas kabar baik untuk Filipina," menurut Kepala Ekonom Rizal Commercial Banking Corp. Michael L. Ricafort.

Dia mengatakan cadangan tambahan akan membantu meningkatkan pasokan lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar dan batu bara, yang pada gilirannya dapat menurunkan harga listrik dan mengurangi tekanan inflasi.

"[Ini akan] membantu meningkatkan pasokan lokal secara mendasar dan mengurangi harga… [serta] membantu mengurangi harga listrik lokal secara keseluruhan dan memperlambat inflasi," kata Tuan Ricafort melalui Facebook Messenger, menambahkan bahwa gas alam adalah sumber energi yang relatif lebih bersih dibandingkan dengan batu bara.

Edgar Benedict C. Cutiongco, presiden Asosiasi Perminyakan Filipina, mengatakan bahwa konfirmasi penemuan gas alam di Malampaya East-1, menegaskan kembali potensi geologis negara dan nilai strategis berkelanjutan dari pengembangan minyak dan gas hulu.

"Gas asli mengurangi ketergantungan impor, menstabilkan daya beban dasar, dan melindungi konsumen dari volatilitas harga global. Penemuan ini memperkuat perencanaan pasokan jangka panjang dan mendukung transisi energi yang seimbang," kata Tuan Cutiongco kepada BusinessWorld.

Dia mengatakan bahwa temuan signifikan ini menandakan "kontinuitas regulasi, prospektivitas geologis, dan umur panjang infrastruktur," yang merupakan faktor kunci untuk menarik modal ke Filipina.

"Penemuan Malampaya East adalah tonggak strategis yang memajukan keamanan energi nasional, merevitalisasi aktivitas hulu, dan memperkuat Filipina sebagai pasar energi yang dapat diinvestasikan," katanya.

Profesor Madya Universitas Asia dan Pasifik George N. Manzano mengatakan memiliki sumber gas domestik untuk pembangkit listrik akan membuat Filipina kurang rentan terhadap fluktuasi bahan bakar impor dan pergerakan nilai tukar.

"Ini juga dapat berfungsi sebagai penyangga ketika pasokan energi global terganggu — misalnya, selama konflik geopolitik atau guncangan lainnya," katanya melalui Viber.

Tuan Manzano mencatat, bagaimanapun, bahwa transisi dari penemuan ke operasi komersial akan memakan waktu, dan tingkat bantuan konsumen akan tergantung pada apakah penghematan biaya diteruskan kepada konsumen melalui harga listrik yang lebih rendah.

Juan Paolo E. Colet, direktur pelaksana di China Bank Capital Corp., mengatakan pasokan tambahan yang berasal dari reservoir gas baru seharusnya membantu membuat pembangkit listrik berbahan bakar gas lokal lebih hemat biaya dan kompetitif, yang pada gilirannya dapat diterjemahkan menjadi listrik yang lebih murah dan lebih andal.

"Penemuan terbaru mungkin mendorong minat investor di area potensial lain dari deposit gas alam di Filipina," katanya dalam pesan Viber. "Ada bank-bank domestik besar yang siap mendukung sektor ini."

Peter Louise D. Garnace, analis riset ekuitas di Unicapital Securities, Inc., mengatakan bahwa penemuan gas besar adalah "bahan bakar jembatan yang sangat dibutuhkan" karena negara bertransisi ke energi yang lebih bersih.

"Dengan 'bukti kehidupan' ini, kami mengantisipasi kesuksesan ini untuk memicu gelombang eksplorasi baru, meningkatkan minat pada kontrak layanan yang baru diberikan oleh Departemen Energi karena investor ingin meniru kemenangan ini," katanya melalui Viber.