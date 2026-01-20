Trader Bitcoin Pertahankan $92K—Berapa Lama Ini Bisa Bertahan?

1. Pendahuluan

Bitcoin mengalami penarikan di akhir pekan karena momentum risk-off muncul kembali di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan data Eropa serta Tiongkok yang lebih lemah dari perkiraan. Penarikan ini terjadi setelah gagalnya upaya untuk merebut kembali level $98.000, mendorong trader untuk menilai kembali keseimbangan antara leverage spekulatif dan hedging karena ETF menghadapi arus keluar yang baru dan safe haven tradisional menguat. Penarikan ini menekankan bagaimana dinamika makro terus membentuk permintaan kripto, meskipun Bitcoin diperdagangkan di kisaran atas-$90.000 untuk beberapa periode.

2. Poin-Poin Utama

Premi futures BTC melayang mendekati 5%, menunjukkan permintaan leverage tetap tangguh setelah gagalnya upaya breakout $98.000.

ETF Bitcoin mengalami arus keluar $395 juta karena emas mencapai rekor baru, melemahkan daya tarik hedge dan mendorong trader untuk memperhitungkan risiko penurunan.

Bitcoin terkoreksi sekitar 3,4% selama akhir pekan karena investor mengurangi risiko di tengah ketegangan geopolitik dan data yang menunjukkan pertumbuhan lebih lambat di Tiongkok.

Delta skew opsi BTC melonjak ke 8%, menunjukkan put diperdagangkan dengan premi dan menandakan sentimen hati-hati di antara pemegang besar.

Ticker yang disebutkan: $BTC

Sentimen: Bearish

Dampak harga: Negatif. Penarikan akhir pekan dan arus keluar membebani sentimen dan momentum jangka pendek.

Ide trading (Bukan Nasihat Keuangan): Hold. Arah pasar tetap tidak pasti karena faktor makro mendorong dinamika risk-on/off dan pergeseran permintaan hedging.

Konteks pasar: Pasar kripto tetap terkait erat dengan berita utama makro global, termasuk tindakan kebijakan, risiko geopolitik, dan pergeseran aset tradisional seperti emas, yang terus mempengaruhi hedging kripto dan likuiditas.

Derivatif BTC yang lemah menandakan berkurangnya minat dan daya tarik hedge

Investor mencari safe haven yang lebih aman karena pasar berhenti untuk liburan dan menyebabkan pelarian ke arah tunai dan logam mulia. Euronext 100 menurun, sementara emas maju menuju rekor baru, memperkuat narasi bahwa Bitcoin semakin dipandang sebagai aset risk-on daripada hedge yang dapat diandalkan di lingkungan yang tertekan atau tidak pasti. Meskipun Bitcoin sempat naik kembali di atas angka $93.000, trader tetap waspada, menunjukkan permintaan hedging belum sepenuhnya muncul kembali meskipun harga rebound.

Tingkat basis futures Bitcoin. laevitas.ch

Premi tahunan pada futures Bitcoin—sering disebut sebagai basis rate—bertahan mendekati 5% netral-ke-bearish, mengindikasikan bahwa permintaan untuk posisi long berleveraged tetap utuh bahkan setelah gagalnya tawaran untuk merebut kembali $98.000. Namun nada hati-hati tetap ada di pasar derivatif, mengisyaratkan berkurangnya antusiasme institusional dan preferensi untuk hedge yang melindungi dari risiko penurunan daripada mengejar kenaikan baru.

Sementara itu, exchange-traded fund spot Bitcoin menghadati arus keluar yang signifikan—sekitar $395 juta pada Jumat sebelumnya—sementara emas dan perak melonjak ke level tertinggi baru. Dinamika ini membebani daya tarik hedging Bitcoin dan memperkuat gagasan bahwa trader memperhitungkan lebih banyak perlindungan penurunan karena hambatan makro berlanjut. Rasa kerapuhan dalam pengaturan hedging juga dapat mencerminkan diversifikasi risiko yang lebih luas karena investor mengkalibrasi ulang eksposur di berbagai aset yang sebelumnya dipandang sebagai hedge yang tidak berkorelasi atau alternatif.

Delta skew opsi 30 hari BTC (put-call) di Deribit.

Sinyal derivatif menekankan suasana hati-hati. Delta skew Deribit—premi pada opsi put dibanding call—bergeser lebih tinggi, bergerak menuju 8%. Di pasar yang biasanya seimbang, delta skew berkisar antara -6% dan +6%. Pergerakan di atas 6% menandakan bahwa investor membayar premi untuk melindungi dari penurunan, yang selaras dengan narasi berkurangnya keyakinan dalam reli berkelanjutan di atas angka $100.000 dan preferensi untuk hedge di tengah ketidakpastian makro.

Suara-suara industri menimbang konteks global. Kepala riset FX Deutsche Bank mencatat tingkat eksposur Eropa terhadap aset AS, menunjukkan Eropa bisa berhati-hati dalam mendukung dolar jika aliansi Barat menghadapi ketegangan. Komentar tersebut menyoroti bagaimana arus modal lintas batas dan risiko geopolitik masuk ke pasar kripto, di mana likuiditas dan permintaan hedging dapat bergeser dengan cepat sebagai respons terhadap sinyal kebijakan dan dinamika mata uang.

Data akhir 2025 Tiongkok menggambarkan gambaran campuran, dengan pertumbuhan kuartalan di 4,5% year-over-year dan ekspor bertahan kuat sebagian karena permintaan eksternal yang kuat. Analis memperingatkan bahwa langkah-langkah stimulus dapat mereda, berpotensi mendinginkan momentum domestik dan menekan permintaan global untuk aset berisiko, termasuk Bitcoin. Dalam lingkungan ini, katalis makro terus mendominasi selera risiko trader, memperkuat gagasan bahwa pasar kripto tetap sensitif terhadap kondisi makro yang lebih luas daripada narasi yang terisolasi.

Alamat aktif harian jaringan Bitcoin.

Aktivitas on-chain menunjuk pada pendinginan permintaan untuk partisipasi jaringan. Alamat aktif harian menurun menjadi sekitar 370.800, mewakili penurunan sekitar 13% dari dua minggu sebelumnya, menurut Nansen. Penurunan itu penting: aktivitas on-chain yang berkelanjutan adalah proksi untuk pendapatan penambang dan kesehatan jaringan, yang keduanya mendukung kasus investasi jangka panjang untuk Bitcoin. Dalam jangka pendek, aktivitas yang lebih lembut dan risiko regulasi atau makro yang lebih tinggi dapat membatasi momentum kenaikan, terutama jika institusi menilai kembali premi risiko setelah penarikan pasar yang lebih luas.

Dengan beberapa tuas makro yang bermain—dari ketegangan perdagangan global hingga manuver kebijakan atas Greenland dan hotspot geopolitik—jalur untuk Bitcoin tetap bernuansa. Kurangnya momentum bullish yang kuat di pasar derivatif, dikombinasikan dengan arus keluar dari ETF dan menipisan aktivitas on-chain, menunjukkan trader melanjutkan dengan hati-hati. Level $92.000, yang dulunya menjadi titik fokus untuk breakout yang diperbarui, kini menghadapi resistensi yang meningkat karena sentimen risiko tetap terikat pada perkembangan makro yang berkembang daripada katalis yang murni didorong kripto.

